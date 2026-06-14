ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ବଢ଼ିବ ଆୟ, ଏମାନେ ହେବେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ
ଜୁନ୍ ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ।
Published : June 14, 2026 at 1:40 PM IST
ମେଷ: ଜୁନ୍ ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବଢୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିବାଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରନ୍ତି ତେବେ ଭଲ ରହିବେ । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଏହି ରାଶି ପାଇଁ ଆଗାମୀ ନୂତନ ସପ୍ତାହ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ପ୍ରେମରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି । ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣ ନୂତନ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ ସମାଜ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଆଗ୍ରହ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ କାମରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତା ହେବା କ୍ଷତିକାରକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ । ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଭଲ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଉପଭୋଗ କରିବେ । ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଶେଷ ଦିନ ଭ୍ରମଣ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ । ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରିବେ । ଏହା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଆପଣ ଅଧିକ ଶିଖିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ।
କର୍କଟ: ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଟିକେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ନୂତନ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟମ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଯାଇପାରେ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନେଉଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ ।
କନ୍ୟା: ଏହି ସପ୍ତାହ କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଟିକିଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେବ । ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ନିବେଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଏହି ସପ୍ତାହ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିମତା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାନ-ପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଟିକିଏ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ ।
ତୁଳା: ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିବ । ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । କାମରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି ସପ୍ତାହ ଭଲ ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥଗିତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ସହିତ ଖୁସି ରହିବେ । ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ।
ବିଛା: ଜୁନ ମାସର ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ସତର୍କତାର ସମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସପ୍ତାହ ହେବ । ଜଣେ ମହିଳା ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ରହିବ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ରହିବ ।
ଧନୁ: ଏହି ସପ୍ତାହ ଧନୁ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିପାରେ । ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନୂତନ ଉପାୟ ଖୋଜିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନେଉଥିବା ଛାତ୍ରମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ମକର: ଏହି ସପ୍ତାହ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ବାହାର ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଏକ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ସମୟକୁ ଅନୁକୂଳ ପାଇବେ । ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ । ଏହା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇପାରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମତଭେଦ ଏଡାଇବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଗୁଜବ ଏଡାଇବା ଉଚିତ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଗାମୀ ନୂତନ ସପ୍ତାହ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତାର ସହ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଭଲ ସମୟ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଆପଣ ଅପାର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ।
ମୀନ: ନୂତନ ସପ୍ତାହ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ସତର୍କତାର ସମୟ ହେବ । ଆପଣ ଦାନ୍ତ କିମ୍ବା ମୁଖ ସମସ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଚିତ ଉପାୟରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସପ୍ତାହ ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଜାରି ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ଏବେ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ।