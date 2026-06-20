ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବେ ଏହି ରାଶି, ଏମାନଙ୍କର ବିଗିଡ଼ିପାରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି
ଜୁନ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଜୁନ 21ରୁ ଜୁନ 27 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ।
Published : June 20, 2026 at 4:18 PM IST
ମେଷ: ଜୁନ୍ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ ମେଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ଯୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପେଟ କିମ୍ବା ଛାତି ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସପ୍ତାହରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ରଣନୀତି ଉପରେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ସେମାନେ କହିଥିବା କିଛି କଥା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଛୁଇଁପାରେ । ଏହା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ।
ବୃଷ: ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ବୃଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ବେତନଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିଷୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରତାରଣା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ, କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ । ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ସାହସ ପାଇପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ଜୁନ୍ ମାସର ନୂତନ ସପ୍ତାହ ମିଥୁନ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଏବଂ ସଚେତନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ ଏବଂ ବେତନଭୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପରିହାର କରିବା ଉଚିତ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି । ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ନଚେତ୍, ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
କର୍କଟ: ଏହି ସପ୍ତାହ କର୍କଟ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦେଖାଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡାଇବାକୁ ପଡିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ କାମ ସହିତ ଜଡିତ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖୁସି ରହିବେ । ଏହି ସପ୍ତାହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ ହେବ । ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ଉପୁଜିଥିବା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଉଚିତ । ଏହି ସପ୍ତାହ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଶାଜନକ ।
ସିଂହ: ଏହି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି । ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଉତ୍ଥାନ-ପତନର ମିଶ୍ରଣ ହେବ । ସାମାନ୍ୟ ବିବାଦ ଦେଖା ଦେଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ବିରାଜମାନ କରିବ । ଘରୋଇ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ । ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ କିଛି ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ କରାଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ।
କନ୍ୟା: କନ୍ୟା ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟମ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅବହେଳା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଭଲ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ବରିଷ୍ଠ କିମ୍ବା ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଖାଯାଉଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଏକ ଭଲ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ ।
ତୁଳା: ଜୁନ୍ ମାସରେ ନୂତନ ସପ୍ତାହ ତୁଳା ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦେଖାଯାଉଛି । ତଥାପି ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ । ଆପଣ ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ସେମାନଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଉତ୍ତେଜନା ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ସଂଯମ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ; ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ସପ୍ତାହ । କାରଣ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଦେଇପାରେ ।
ବିଛା: ମାସର ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ ବିଛା ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଣିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କିଛିଟା ଅସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ । ତଥାପି, ବ୍ୟବସାୟିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ । ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ସାଥୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହୀ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନ ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ଧନୁ: ଏହି ସପ୍ତାହ ଧନୁ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ ଯଦିଓ ଆପଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଆଶାଜନକ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଏହା ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସପ୍ତାହ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । କେବଳ ଖରାପ ସଙ୍ଗତିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମକର: ଏହି ସପ୍ତାହ ମକର ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । କାରଣ ଯେକୌଣସି ଅବହେଳା ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଯଦି ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସପ୍ତାହ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ହାସଲ କରିପାରିବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୁନ୍ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ । ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ସକାରାତ୍ମକ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ନିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଅନୁକୂଳ । ଯଦିଓ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସର୍ଟକଟ୍ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ମୀନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମୀନ ରାଶିର ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଶରୀରରେ ଗଣ୍ଠି ବାତ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହା ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ । ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁସି ପ୍ରବାହିତ ହେବ । ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମାଧାନ ହେବ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସପ୍ତାହ ।