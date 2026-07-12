ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: ପଦନ୍ନୋତି ପାଇ ଗୌରବାନ୍ବିତ ହେବେ ଏମାନେ, ଏହି ରାଶି ବ୍ୟବସାୟରେ ହେବେ ମାଲାମାଲ୍
ଜୁଲାଇ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ 12ରୁ ଜୁଲାଇ 18 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ।
Published : July 12, 2026 at 4:11 PM IST
ମେଷ: ଜୁଲାଇ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ମେଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାଜନକ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା କିମ୍ବା ମାଇଗ୍ରେନ୍ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସପ୍ତାହଟି ଅନୁକୂଳ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ, ରୋମାଣ୍ଟିକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ତଥାପି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଯେକୌଣସି ଭୁଲ ବୁଝାମଣାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଭଲ; ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ପରିବର୍ତ୍ତନ ଖୋଜୁଥିବା ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ । ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବୃଷ: ବୃଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ମିଶ୍ରିତ ମନେହୁଏ । ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ବ୍ରଣ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସମୟ । କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ସହିତ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଆପଣ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ ।
ମିଥୁନ: ମିଥୁନ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଘରୋଇ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ସୁଖଦ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖିପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, ଯଦିଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଉତ୍ତମ ।
କର୍କଟ: ଏହି ସପ୍ତାହ କର୍କଟ ରାଶିର ଜାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ଯଦିଓ ଟିକିଏ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାରଣରୁ କାଶ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ । ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ଅପବ୍ୟୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଯାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ; ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।
ସିଂହ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହଟି ମଧ୍ୟମ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା କିମ୍ବା ଜ୍ୱର ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଏହା ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ ।
କନ୍ୟା: କନ୍ୟା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରନ୍ତୁ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ । କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ଯଦିଓ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କିଛିଟା ଅସୁବିଧାଜନକ ସମୟ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚାଲନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିପାରେ । ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ।
ତୁଳା: ଜୁଲାଇ ମାସର ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାଜନକ । ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପାଗ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ମୁଖ ଘା’ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ, ଯଦିଓ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ବହୁତ ଭଲ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ନିିିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମଭରା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭଲ ଖବର ମିଳିବ, ଯଦିଓ ଏହି ସମୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ନେଉଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପର ତଳ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ଏହି ସପ୍ତାହ ବିଛା ରାଶିର ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣ ପେଟରେ ଜଳାପୋଡ଼ା ଯୋଗୁଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରେ । ଅଟକି ରହିଥିବା ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଭଲ । ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତିର ଖବର ମିଳିପାରେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । କିଛି ହାଲୁକା ଝଗଡା ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧୁରତା ରହିବ । ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି । ଏହା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଏହି ସପ୍ତାହ ଧନୁ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ତ ସ୍ଥଗିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ଭବ । ଏହା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମୟ । ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ବିବାଦ ଉପୁଜିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ।
ମକର: ଜୁଲାଇ ମାସର ନୂତନ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସପ୍ତାହ ହେବ । ଏହି ସମୟ ଘରୋଇ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ । ଯଦିଓ ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପତନ ଦେଖାଯିବ । ସାହସ ବଜାୟ ରଖିବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ ଗତି କରିବ । ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ, ସପ୍ତାହଟି ଉତ୍ଥାନ-ପତନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଖୁସି ରହିବେ । ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ।
କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜାତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ । ଯଦିଓ ଆପଣ ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା କାନ୍ଧ ଆଘାତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଏହା ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ତଥାପି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଘର କିମ୍ବା ଦୋକାନ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଏବଂ ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମୀନ ରାଶିର ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଆଣିଦେବ । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରୀ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସୁଖଦ ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଏବଂ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁପାରେ । ତଥାପି, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି କିଛିଟା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ ।