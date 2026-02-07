ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ସପ୍ତାହ 2026: ପ୍ରେମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତୀକ 'ଗୋଲାପ', କାହିଁକି ?
ଗୋଲାପ ଦିବସରୁ ଆରମ୍ଭ ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହ । ଇତିହାସ, ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଗୋଲାପ କିପରି ଭଲପାଇବା ଏବଂ ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ? ସାଥୀଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଇ କୁହନ୍ତୁ ମନର କଥା ।
Rose Day: ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରେମ ଋତୁ ଆସିଲାରେ... ପ୍ରେମ ଏକ ଶଦ୍ଦ ନୁହଁ ମନର ଭାବନା । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ କିଛି ଖାସ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ନିସ୍ୱାର୍ଥ । ପ୍ରେମ ସଫଳ କିମ୍ବା ବିଫଳ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଅନନ୍ୟ । ବସନ୍ତ ଋତୁର ମଳୟ ପବନ ପରି ମନ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ପୁଲକିତ ହୁଏ । ପୁରାଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇତିହାସ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ପ୍ରେମର ଛାପ । ତେବେ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ । ଆଜି ଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହ । ଗୋଲାପ ଦିବସରୁ ପଡିବ ମୂଳଦୁଆ । ପ୍ରତିବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଲାପ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ, ଏହା ଏକ 8 ଦିନିଆ ଉତ୍ସବ ଯାହା ଫେବୃଆରୀ ୧୪ ତାରିଖରେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ରେ ଶେଷ ହୁଏ । ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅନେକ ଉପାୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଲାପ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଉପାୟ । ଯାହାକୁ ଦେଇ ମନର ସାଥୀଙ୍କୁ ମନର ଭାବନା କହିବେ ।
ଯଦିଓ ଗୋଲାପ ଦିବସର ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମର ସଙ୍କେତ ଭାବରେ ଗୋଲାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଧାରଣା ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା । ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ, ଅନେକ ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଲାପକୁ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ଏପରି ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଆସୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ରୋମାନ୍ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀରେ ଗୋଲାପ ପ୍ରେମର ଦେବୀ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଦେବୀ ଆଫ୍ରୋଡାଇଟ୍ ସହ ଜଡିତ ଥିଲା । ତେଣୁ, ଗୋଲାପ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଆସିଥିଲା ।
ପରେ, ଭିକ୍ଟୋରିଆନ୍ ଯୁଗ (୧୮୩୭-୧୯୦୧) ସମୟରେ, ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ "ଫୁଲର ଭାଷା" ବ୍ୟବହାର କରି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଏବଂ ରଙ୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯାହାକୁ ଫ୍ଲୋରିଓଗ୍ରାଫି କୁହାଯାଏ । ଗୋଲାପ ଦେବା ଦୃଢ଼ ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଗଲା କାରଣ ଏହି ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଲାପର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା । ସେହିପରି ଏସୀୟ ସଭ୍ୟତାରେ ଗୋଲାପକୁ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଧନର ଏକ ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକରେ ଗୋଲାପକୁ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରେମର ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ।
ପରେ ସମୟ ସହ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା । ଯାହା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଲାପ ଦିବସରୁ ପ୍ରେମ ସପ୍ତାହ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହ ମନର ଭାବନାକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହର ସହ ପ୍ରମେ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରନ୍ତି ।
ଗୋଲାପ ଦିବସର ଗୁରୁତ୍ୱ
ଗୋଲାପ ଦିବସର କୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଇତିହାସ ନାହିଁ । ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ସ ଡେ ପ୍ରେମକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଲାପ ଦେଇ ଏହି ଦିନକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି । ଗୋଲାପକୁ ବହୁ ଦିନ ଧରି ପ୍ରେମ ଏବଂ ଭାବନାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ଏହି ଦିନର ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି କେବଳ ଗୋଲାପ ଦେଇ, ଆପଣ କିଛି ନ କହି ଆପଣଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ । ଗୋଲାପ ଦିବସ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଏ । ଏହା ଏକ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ହେଉ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁତା, ଗୋଲାପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ।
ଗୋଲାପ ଦିବସର ଆକର୍ଷଣର ଏକ ଅଂଶ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଲାପ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରଙ୍ଗର ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଅଛି:
- ଲାଲ ଗୋଲାପ- ଗଭୀର ପ୍ରେମ ଏବଂ ଆବେଗକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ
- ପିଙ୍କ ଗୋଲାପ- କୋମଳତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ପ୍ରଶଂସାର ପ୍ରତୀକ
- ଧଳା ଗୋଲାପ- ପବିତ୍ରତା ଏବଂ ଶାନ୍ତି
- ହଳଦିଆ ଗୋଲାପ- ବନ୍ଧୁତା ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ପ୍ରତୀକ
- କମଳା ଗୋଲାପ- ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଏ
