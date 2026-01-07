ଖେଳ ଦେଖିୁ ଦେଖୁ ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି ବନିଗଲେ ରୋହିତ, ଅଲମ୍ପିକରେ ଭାରତରୁ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ
ଦେଖୁଦେଖୁ ଖେଳ ପ୍ରେମରେ ପଡିଗଲେ । ଆଉ ଖେଳ ପାଇଁ ମନ, ଧ୍ୟାନ, ଅଧ୍ୟବସାୟ ସବୁକିଛି ଅଜାଡି ଦେଲେ । ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପାଲଟିଗଲେ ଜାତୀୟସ୍ତରର ଫେନସିଂ ଖେଳାଳି ।
Published : January 7, 2026 at 3:18 PM IST
ରିପୋର୍ଟ-ନାରାୟଣ ସାହୁ
କଟକ: ଦିନେ ଦର୍ଶକ ହୋଇ ମ୍ୟାଚ ଦେଖିବାକୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଆସୁଥିଲେ । ଆଉ ଆଜି ବନିଗଲେ ଜାତୀୟ ଖେଳାଳି । ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ କହୁଛୁ କଟକର ରୋହିତ ଦାଶଙ୍କ କଥା । 33 ତମ ଜାତୀୟ ଫେନସିଂ ଚାମ୍ପିୟାନସିପ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡିଶା ପକ୍ଷରୁ ଭାଗ ନେଇଥିବା ରୋହିତଙ୍କ କଥା ଯିଏ ବି ଶୁଣିବ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସାବାସ ଦେବ ନିଶ୍ଚୟ । ଆଶ୍ଟର୍ଯ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ହେବ ଯେ, ଯିଏ ଏହି ଖେଳ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣି ନଥିଲା ଆଜି ସିଏ ଖେଳାଳି ହୋଇଗଲା ! ତା ପୁଣି ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ? କେମିତି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ଏସବୁ ? ଯାହା ବି ହେଉ, ଦର୍ଶକରୁ ଖେଳାଳି ପାଲଟିଥିବା ରୋହିତଙ୍କର ଏ ଯାତ୍ରା ଏତେ ସହଜ ନ ଥିଲା । ଏ ଯାତ୍ରା ପଛରେ ଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଇଟିଭି ଭାରତର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା….
କଟକର ରୋହିତ ଦାଶ । ଖେଳ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଖେଳ ପ୍ରେମରେ ପଡିଗଲେ । ଆଉ ଖେଳ ପାଇଁ ମନ, ଧ୍ୟାନ, ଅଧ୍ୟବସାୟ ସବୁ କିଛି ଅଜାଡି ଦେଲେ । ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପାଲଟିଗଲେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଫେନସିଂ ଖେଳାଳି । ଅନେକ ଯୁବ ପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଲେ ପ୍ରେରଣା। ଏବେ କଟକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଚାଲିଥିବା 33 ତମ ଫେନସିଂ ଚମ୍ପିୟାନସିପିରେ ଓଡିଶା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ରୋହିତ ଦାଶ ।
ବଢାଇଲେ ସହାୟତାର ହାତ
ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ଅନ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ । କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଫେନସିଂ ଖେଳ କଣ, ତାହାକୁ କେମିତି ଖେଳାଯାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ । 4 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଡୋର ଆସିଥିଲେ ଖେଳ ଦେଖିବାକୁ । ଖେଳ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କର ଏହି ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଆସିଥିଲା । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ଖେଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ କୋଚଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କଥା ହୋଇଥିଲେ । ରୋହିତଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଦେଖି କୋଚ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଖେଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝାଇ ଥିଲେ । ଏହା ପରଠାରୁ ନିୟମିତ କୋଚଙ୍କ ସହ ଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହୁଥିଲେ ରୋହିତ ।
କଟକରେ ଏହି ଖେଳର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନଥିବାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାକୁ କୋଚ ନିତୀନ ସ୍ୱାଇଁ ରୋହିତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ । ରୋହିତ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବାପା-ମାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଏହି ଖେଳର ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ସପ୍ତାହକୁ 4 ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଛନ୍ତି ରୋହିତ । କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି ।
ଆଗ୍ରହ ଫିଟାଇଦେଲା ବାଟ
ଏନେଇ ରୋହିତ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏହି ଖେଳ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସରଞ୍ଜାମ ବହୁତ ବ୍ୟବବହୁଳ । ମାତ୍ର କୋଚ, ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ସରଞ୍ଜାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ହେଲମେଟର ଦାମ ପ୍ରାୟ ଅତି କମରେ 15 ରୁ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ପଡେ । ସେହିପରି ଅସ୍ତ୍ର, ଡ୍ରେସ, ଜୋତା ଆଦି ସବୁକୁ ମିଶାଇଲେ ପ୍ରାୟ 70 ରୁ 80 ହଜାର ଟଙ୍କା ପଡେ, ଯାହାକି ଜଣେ ସାଧାରଣ ପିଲା ପାଇଁ କିଣିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ୍ୟ । ତେଣୁ ଏସବୁ ଯୋଗାଡ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆଗକୁ ଯିବାର ରାସ୍ତା ଫିଟି ଯାଇଥିଲା ।'
ବର୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା ଖରା-ଶୀତ, ଅଟକେନି ଅଭ୍ୟାସ
ଚା ପରଠାରୁ ରୋହିତ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନାହାଁନ୍ତି । ବର୍ଷା ହେଉ କିମ୍ବା ଖରା ଅବା ଶୀତ, ଅଭ୍ୟାସ ତାଙ୍କର ଜାରି ରହିଛି । ନିୟମିତ ସପ୍ତାହକୁ 4 ଦିନ କଟକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବାକୁ ପଡିଥାଏ । କୋଚ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବାରୁ ଏହି ଖେଳରେ ରୋହିତ ଅନେକ ଜାତୀୟ ସ୍ଥରର ମ୍ୟାଚ ଖେଳି ସାରିଲେଣି । ପ୍ରାୟ ଦୁଇଟି ମେଡାଲ ବି ହାତେଇ ସାରିଲେଣି । ରୋହିତ ଏବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିକମ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । ପାଠ ପଢା ସହିତ ଏହି ଖେଳ ଅଭ୍ୟାସ ବି ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଅଲମ୍ପିକରେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତିନିଧି କରି ମେଡ଼ାଲ ଆଣିବା ।
କୋଟଙ୍କ ମୁହଁରେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା
ଏନେଇ କୋଚ ନିତୀନ ସ୍ୱାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ଫୁଟବଲ କିମ୍ବା କ୍ରିକେଟ ଭଳି ଏହି ଖେଳର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ନାହିଁ । ସେହିପରି ଏହି ଖେଳ ପାଇଁ ସରଞ୍ଜମ ବହୁତ ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିପ୍ରତି ଅନେକ କ୍ରୀଡାବିତ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ସରକାର ଏହି ଖେଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସହନ ଦେବା ସହ ସହାୟତା ବି ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି । ଏହି ଖେଳ ପ୍ରତି ଯେଉଁମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରାଯାଉଛି । ତେବେ ରୋହିତ ଜଣେ ଭଲ ଖେଳାଳି, ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଖେଳ ବିଷୟରେ ସେ କିଛି ଜାଣି ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଆଗ୍ରହ ଥିବାରୁ କେଇ ଦିନରେ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଖୁବ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଅନ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ନିଶ୍ଚୟ । ସେ ଆଗକୁ ଅଲମ୍ପିକ ପାଇଁ ଦେଶରୁ ପ୍ରତିନିଧି କରିବେ । ଏହି କ୍ରମରେ ସେ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି’ ବୋଲି କୋଚ ନିତୀନ କହିଛନ୍ତି ।
ଫେନସିଂର ବିକାଶ ପାଇଁ କିପରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ-କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀ
ସେହିପରି କ୍ରୀଡାମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶୀ ସୁରଜ କହିଛନ୍ତି, ଅଲମ୍ପିକରେ ଫେନସିଂର 36ଟି ମେଡ଼ାଲ ରହିଛି । ଏହି ଖେଳ ପାଇଁ ଯେତିକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରାଯିବା କଥା ସେତିକି କରାଯାଇ ନାହିଁ । ତେବେ ଏହାର ବିକାଶ ପାଇଁ କିପରି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ସେନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଯାହା ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡିଶାରୁ ଅନେକ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ଅଲମ୍ପିକରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ 'ଖେଳରେ ବି କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିହେବ' - MINATI MOHAPATRA ARJUNA AWARDEE
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଗାଁ ପୋଖରୀରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ସୁଇମର, ରାଜଧାନୀରେ ପାରା ଆଥଲେଟ୍ କବିତାଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ