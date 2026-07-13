ETV Bharat / lifestyle

ବର୍ଷା ପାଗରେ ଚା' ସାଙ୍ଗକୁ ଏପରି ବନାନ୍ତୁ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ Corn ଚାଟ୍

ବାହାରେ ବର୍ଷା ଓ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଏକ କପ୍ ଚା ସହିତ ମକା (Corn) ଚାଟ୍ ମଜାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରି ତୋଳେ । ଘରେ ଏହାକୁ କିପରି ତିଆରି କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ...

restaurant style easy crispy corn chaat recipe at home
ବର୍ଷା ପାଗରେ ଚା' ସାଙ୍ଗକୁ ଏପରି ବନାନ୍ତୁ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ Corn ଚାଟ୍ (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 13, 2026 at 8:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ଷା ଦିନ ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ଗରମ ଗରମ ଚା' ସାଙ୍ଗକୁ ଏକ ସହଜ ଜଳଖିଆ ସାଥିଟିଏର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ପୋଡ଼ା ମକାର ସ୍ବାଦ ମୌସୁମୀର ମଜାକୁ ସ୍ବର୍ଗୀୟ କରିଦେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଆଜି ଆମେ ମକାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ସହଜ ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛୁ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚା'ର ମଜାକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିଦେବ ।

ଏହି ଡିସ୍ ହେଉଛି କ୍ରିସ୍ପି Corn ଚାଟ୍ । ବର୍ଷା ଦିନରେ ବାହାର ଠେଲାରୁ ଏହାକୁ ଖାଇବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଓ ସ୍ବଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଭୟ ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲେ ଏହି ଭୟ ରହେ ନାହିଁ । ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା...

ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:

ଏଥିପାଇଁ ବେଶି ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।

  • ମକା
  • କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଅଟା
  • ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ମସଲା

ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:

  1. ପ୍ରଥମେ ମକା ଗୁଡିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଛଡାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ଗରମ ପାଣିରେ ସାମାନ୍ୟ ସିଝାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ଏଥିରୁ ପାଣିକୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ । ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଟିସୁ ପେପରରେ ପୋଛି ନିଅନ୍ତୁ । ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ରହିଲେ ଏହା କ୍ରଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ ।
  2. ଗୋଟିଏ ବେଲା ନିଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ 2-3 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରରେ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ଲୁଣ ଓ ନାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାନ୍ତୁ । ଏହି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଓ ମସଲା ମିଶ୍ରଣରେ ମକା ଗୁଡିକୁ ଭଲ ଭାବେ କୋଟ୍ କରିନିୟନ୍ତୁ
  3. ବର୍ତ୍ତମାନ କଢେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ । ମସଲାଯୁକ୍ତ ମକାକୁ ଗରମ ତେଲରେ ମଧ୍ୟମ ଆଞ୍ଚରେ ଛାଣନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ବନାଇବା ପାଇଁ କମ୍ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହାକୁ ଆପଣ ଏୟାର ଫ୍ରାୟରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଜିପାରିବେ ।
  4. ମକା ଭଲ ଭାବେ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଗଲେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ପାତ୍ରକୁ ବାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ ଧନିଆ ପତ୍ର ମିଶାନ୍ତୁ ।
  5. ସ୍ବାଦ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଟ୍ ମସଲା ମିଶାନ୍ତୁ । ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚି ନିଅନ୍ତୁ । ଶେଷରେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଚାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।

ଶେଷରେ ଏକ କଡକ ଅଦା ଚା' ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ପରିବାର ସହିତ ବସି ଗରମା ଗରମ ଚା' ସହିତ କ୍ରିସ୍ପି Corn ଚାଟ୍ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବିଶ୍ବ ଚକୋଲେଟ୍ ଦିବସ: ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ପାଳିବେ ଆଜିର ଦିନ, ଘରେ ବନାନ୍ତୁ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଚକୋ ଲାଭା କେକ୍

30 ବର୍ଷ ପରେ ତ୍ବଚାରୁ ହ୍ରାସ ପାଏ କୋଲାଜେନ୍, ଏଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ଏହି ସବୁ ବିକଳ୍ପ

ବିରିୟାନୀ ଦିବସ; ଜାଣନ୍ତୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦୀ ବିରିୟାନୀର ଇତିହାସ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବିଷୟରେ

କେଶ ଧଳା ହୋଇଯାଉଛି କି? ଆଜି ହିଁ ମେଲାନିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଏହି ଖାଦ୍ୟକୁ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ...

TAGGED:

MOSOON RECIPE
CORN CHAAT DURING THE RAINY SEASON
RESTAURANT STYLE CRISPY CORN CHAAT
RESTAURANT STYLE RECIPE
CORN CHAAT AT HOME THIS MONSOON

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.