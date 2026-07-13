ବର୍ଷା ପାଗରେ ଚା' ସାଙ୍ଗକୁ ଏପରି ବନାନ୍ତୁ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ Corn ଚାଟ୍
ବାହାରେ ବର୍ଷା ଓ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଏକ କପ୍ ଚା ସହିତ ମକା (Corn) ଚାଟ୍ ମଜାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରି ତୋଳେ । ଘରେ ଏହାକୁ କିପରି ତିଆରି କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : July 13, 2026 at 8:57 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ଷା ଦିନ ପାଗ ସାଙ୍ଗକୁ ଗରମ ଗରମ ଚା' ସାଙ୍ଗକୁ ଏକ ସହଜ ଜଳଖିଆ ସାଥିଟିଏର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିଥାଏ । ଏହି ସମୟରେ ପୋଡ଼ା ମକାର ସ୍ବାଦ ମୌସୁମୀର ମଜାକୁ ସ୍ବର୍ଗୀୟ କରିଦେଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଆଜି ଆମେ ମକାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ସହଜ ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛୁ । ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଚା'ର ମଜାକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିଦେବ ।
ଏହି ଡିସ୍ ହେଉଛି କ୍ରିସ୍ପି Corn ଚାଟ୍ । ବର୍ଷା ଦିନରେ ବାହାର ଠେଲାରୁ ଏହାକୁ ଖାଇବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଓ ସ୍ବଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ଭୟ ରହିଥାଏ । ଏହାକୁ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଲେ ଏହି ଭୟ ରହେ ନାହିଁ । ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା...
ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:
ଏଥିପାଇଁ ବେଶି ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ।
- ମକା
- କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର କିମ୍ବା ଚାଉଳ ଅଟା
- ରୋଷେଇ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ମସଲା
ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରଣାଳୀ:
- ପ୍ରଥମେ ମକା ଗୁଡିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଛଡାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ଗରମ ପାଣିରେ ସାମାନ୍ୟ ସିଝାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ଏଥିରୁ ପାଣିକୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତୁ । ଭଲ ଭାବେ ଶୁଖିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆବଶ୍ୟକ ପଡିଲେ ଟିସୁ ପେପରରେ ପୋଛି ନିଅନ୍ତୁ । ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ରହିଲେ ଏହା କ୍ରଞ୍ଚି ହେବ ନାହିଁ ।
- ଗୋଟିଏ ବେଲା ନିଅନ୍ତୁ, ଏଥିରେ 2-3 ଚାମଚ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋରରେ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ରାରେ ଲୁଣ ଓ ନାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାନ୍ତୁ । ଏହି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଓ ମସଲା ମିଶ୍ରଣରେ ମକା ଗୁଡିକୁ ଭଲ ଭାବେ କୋଟ୍ କରିନିୟନ୍ତୁ
- ବର୍ତ୍ତମାନ କଢେଇରେ ତେଲ ଗରମ କରନ୍ତୁ । ମସଲାଯୁକ୍ତ ମକାକୁ ଗରମ ତେଲରେ ମଧ୍ୟମ ଆଞ୍ଚରେ ଛାଣନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ବନାଇବା ପାଇଁ କମ୍ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଏହାକୁ ଆପଣ ଏୟାର ଫ୍ରାୟରରେ ମଧ୍ୟ ଭାଜିପାରିବେ ।
- ମକା ଭଲ ଭାବେ କ୍ରିସ୍ପି ହୋଇଗଲେ ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ପାତ୍ରକୁ ବାହାର କରିନିଅନ୍ତୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଟା ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଓ ଧନିଆ ପତ୍ର ମିଶାନ୍ତୁ ।
- ସ୍ବାଦ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଟ୍ ମସଲା ମିଶାନ୍ତୁ । ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଛିଞ୍ଚି ନିଅନ୍ତୁ । ଶେଷରେ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଚାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ।
ଶେଷରେ ଏକ କଡକ ଅଦା ଚା' ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ପରିବାର ସହିତ ବସି ଗରମା ଗରମ ଚା' ସହିତ କ୍ରିସ୍ପି Corn ଚାଟ୍ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ ।