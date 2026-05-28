ଲମ୍ବା ଓ ଘନ କେଶ ଚାହାନ୍ତି କି ? ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏହି ସବୁ ତେଲ...

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କେଶ ଯତ୍ନ ପାଇଁ କିଛି ତେଲ ବିଷୟରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି । ଏଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ କେଶକୁ ଲମ୍ବା ଏବଂ ସୁସ୍ଥ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

Published : May 28, 2026 at 2:07 PM IST

Hair Growth Oils for Hair, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହିଳାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଶ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନର ଅଧିକାରୀ । ଏଥିପାଇଁ କେଶର ଯତ୍ନ ନେବା ଖୁବ ଆବଶ୍ୟକ । ସୁନ୍ଦର ଓ ଘନ କେଶ ପାଇଁ ବହୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ । ବହୁଲୋକ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ତେଲ, ସାମ୍ପୁ ଓ କଣ୍ଡିସନର୍ ଭଳି ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଏଥି ଯୋଗୁଁ କେଶ ଆହୁରି ଶୁଷ୍କ ଓ ରୁକ୍ଷ ହୋଇପଡେ । ଏହା ସହିତ ରୁପି ଓ ଚୁଟି ଝଡିବା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଖବରରେ କିଛି ଉପଯୋଗୀ ତୈଳ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ କେଶର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ କେଶକୁ ଘନ ଓ ମଜବୁତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ରୋଜମେରୀ ତେଲ:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା କେଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଔଷଧି । ଏହା କେଶ ଓ ମଥାରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ କେଶକୁ ମୂଳରୁ ସୁଦୃଢ କରିଥାଏ । ଫଳରେ କମ୍ କେଶ ଝଡ଼ିଥାଏ । ଏହାର ଆଣ୍ଟି-ଫଙ୍ଗାଲ ଓ ଆଣ୍ଟି- ଇନଫ୍ଲାମେଟୋରୀ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ କେଶ ମୂଳରୁ ଋପି ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ । ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରୋଜମାରୀ-ଜଡ଼ା ତେଲର ମିଶ୍ରଣ କେଶର ଘନତ୍ବ ସହିତ କେଶ ଝଡିବା କମ୍ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ କେଶ ଲମ୍ବା ହୁଏ ।

ଜଡ଼ା ତେଲ:
ଏହି ତେଲ ଭିଟାମିନ E ଓ ରାଇବୋଫ୍ଲାବିନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହା କେଶକୁ ସଠିକ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇଥାଏ । କେଶକୁ ମୂଳକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ସହିତ ଏହା ଦୁର୍ବଳ କେଶ ଗୁଡିକୁ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇ ଘନ କରିଥାଏ । ଏହି ତେଲ ଗାଢା ହୋଇଥିବାରୁ କେଶ ଝଡିବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ଏହାର ଆଣ୍ଟି-ମାକ୍ରୋବିଆଲ ଗୁଣ କେଶକୁ ବଢାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।

ଆରଗନ ତେଲ:
ଏହାକୁ ତରଳ ସୁନା ଭାବେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ । ପତଳା ହୋଇଯାଇଥିବା କେଶ ପାଇଁ ଏହା ଖୁବ ଉପକାରୀ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କୁହନ୍ତି । ଏହି ତେଲ ପତଳା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଶକୁ ବହୁ ପରିମାଣର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହା ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ, ଫ୍ୟାଟି-ଏସିଡ୍ ଓ ଭିଟାମିନ Eରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏହି ତେଲ କେଶକୁ ଅସଜଡ଼ା ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ବାରା କେଶ ଘନ ହୋଇଥାଏ ।

ନଡିଆ ତେଲ:
ବହୁ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ନଡିଆ ତେଲ ମହିଳାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀରେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିଆସିଛି । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ତେଲ ନଡିଆ କେଶ ମଧ୍ୟରେ ସହଜରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ । ଏହି ତେଲ କେଶ ସହିତ ମୂଳକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ । ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍ ଅଫ୍ ଡର୍ମାଟୋଲୋଜି, ଭେନେରିଓଲୋଜି ଏବଂ ଲେପ୍ରୋଲୋଜି ଅନୁଯାୟୀ, ନଡିଆ ତେଲ କେଶ ଉପରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ ।

ଅଂଳା ତେଲ:
କେଶକୁ ଘନ କରିବା ଓ ମୋଟା କରିବା ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ଅଂଳା ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏହା ଭିଟାମିନ C ଓ ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । କେଶ ପତଳା ହେବାର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଅକ୍ସିଡେଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍‌କୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏହି ତେଲ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି । ଏହା କେଶ ଓ ମଥାରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ । ଏହା କେଶ ବଢାଇବା ସହିତ ଅସମୟରେ ପାଚିଯାଇଥିବା କେଶକୁ କଳା କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ । ଦି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଅଫ୍ ଫାର୍ମାକୋଗ୍ନୋସି ଅଂଳା ତେଲକୁ କେଶ ପାଇଁ ଟନିକ୍ ବା ଔଷଧ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି । ଯାହା କେଶ ବୃଦ୍ଧି, ମୂଳରୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଅକାଳରେ କେଶ ଧଳା ହେବାକୁ ଅଟକାଇଥାଏ ।

(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ।)

