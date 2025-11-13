ରୋଷେଇ ଘରେ ବଢୁଛି କି ଅସରପାଙ୍କ ଦୌରାତ୍ମ୍ଯ ? ଏପରି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଘଉଡ଼ାନ୍ତୁ
ରୋଷେଇ ଘରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷରେ ଘରୁ ଉଭେଇ ଯିବେ ଅସରପା ବଂଶ !
Published : November 13, 2025 at 4:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାତିରେ ହଠାତ୍ ଲାଇଟ୍ ଲଗାଇଲେ ରୋଷେଇ ଘରେ ଅସରପାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ? ଘରକୁ ଯେତେ ସଫା ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅସୁବିଧା କମ୍ ହୋଇନଥାଏ । ଯଦିଓ ଅସରପା ସିଧାସଳଖ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କ୍ଷତିକାରକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବହନ କରଥାନ୍ତି । ଯାହା ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଅନେକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ତେବେ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାହାର କରିପାରିବେ ।
ଏଥି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ:
ଏହି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ସରଳ ଉପାୟକୁ ମାନିବା ଦ୍ବାରା ଘରେ ଅସରପାଙ୍କ ବଂଶ ବିସ୍ତାର ହେବା କମ୍ ହୋଇଥାଏ ।
- ଘରେ ପୋକ ତଥା ଅସରପା ନ ହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଘର ପରିଷ୍କାର ରଖନ୍ତୁ
- ରୋଷେଇ ଘରେ ଥାକ ତଥା ବେସିନ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଘରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିଲେ ଅସରପା ସେଠାକୁ ବେଶି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ।
- ଖାଇବା ପରେ ବାସନ ତୁରନ୍ତ ମାଜନ୍ତୁ ଓ ଆବର୍ଜନା ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ ।
- ଘରେ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ ବକ୍ସ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଅସରପା ମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ।
- ଘରେ ଆବର୍ଜନା ରଖିବା ଅନୁଚିତ ।
- ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଝରକା ଓ କବାଟ ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତୁ । ଏହା ଅସରପାଙ୍କ ଘରେ ପଶିବାର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ ।
- ଆବର୍ଜନା ରଖୁଥିବା ଡବାକୁ ଟାଇଟ କରି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ।
- ଘରେ ଫଟା ସ୍ଥାନ, ଭଙ୍ଗା ପାଇପ୍ ଓ ଗାତକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । ଏହା ଅସରପାଙ୍କ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ସ୍ଥାନ ଅଟେ ।
ଡ଼ାଲଚିନି:
ଡ଼ାଲଚିନିର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାସ୍ନା ଅସରପାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ । ଲୁଣ ପାଣିରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଡ଼ାଲଚିନି ମିଶାଇ ଅସରପା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା କେବଳ ଅସରପାଙ୍କୁ ଦୂର କରେ ନାହିଁ ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡାକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ ।
ପିଆଜ:
ପିଆଜର ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧକୁ ଅସରପା ମାନେ ସହି ପାରି ନଥାନ୍ତି । ଅସରପା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ କିଛି ପିଆଜ ରସ ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ କିମ୍ବା କଟା ପିଆଜ ଖଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ପିଆଜ ଗନ୍ଧରେ ଅସରପା ହୋଇନଥାନ୍ତି ।
ଲବଙ୍ଗ:
ଅସରପାଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଲବଙ୍ଗ ଏକ ସଠିକ ମାଧ୍ୟମ । ରୋଷେଇ ଘର କୋଣରେ, ଥାକରେ ଏହାକୁ ରଖନ୍ତୁ । ଲବଙ୍ଗ ତୀବ୍ର ଗନ୍ଧରେ ଘରେ ଆଉ ଅସରପା ପଶିବେ ନାହିଁ । ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ଅଫ୍ ଇନସେକ୍ଟ ଓ ଆନିମଲ ସାଇନ୍ସରେ ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଲବଙ୍ଗ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଅସରପା ହଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଓ ଚିନି:
ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଓ ଚିନି ମିଶାଇ ଅସରପା ବୁଲୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏଥିରେ ଚିନି ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଏବଂ ବେକିଂ ସୋଡ଼ା ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ସେମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ ।
ଭିନେଗାର:
ପାଣି ଓ ଭିନେଗାର ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ମିଶାନ୍ତୁ । ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଅସରପା ବୁଲୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏପରି ସପ୍ତାହକୁ ତିନି ଥର କରନ୍ତୁ । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅସରପାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ହେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ।
