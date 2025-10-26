ରାଶିଫଳ: ଆଶୀର୍ବାଦ ଭରା ରହିବ ଦିନ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ମିଳିବ ଶୁଭ ଖବର
ଆଜି କେମିତି କଟିବ ଦିନ । କେଉଁ ରାଶି ପାଇବେ ଶୁଭ ଖବର । କେଉଁ ରାଶି ରହିବେ ସତର୍କ । ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
Published : October 26, 2025 at 7:03 AM IST
ମେଷ: ପଦକ୍ଷେପ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ । ବେଆଇନ ଏବଂ ଅନୈତିକ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସମର୍ଥନ କରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ । ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ପୂରଣ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦିନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ପିଲାଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଏହା ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇପାରେ । ସାଧାରଣ ଆଘାତରୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତାହା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଆପଣ ଛୁଟି କଟାଇବା ମୁଡରେ ଅଛନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କିଣିବାର ସମୟ । ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ । ଉତ୍ତମ ପୋଷାକପତ୍ର ଏବଂ ସୌଖୀନ ଦ୍ରବ୍ୟ କିଣନ୍ତୁ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କୌତୁହଳପ୍ରଦ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ସହ ଭେଟିବେ । ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ । ତେବେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସାଧାରଣ ଘଟଣାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ ଅଟେ । ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ, ମନ ଓ ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇବ । ଆପଣ ନିଜର ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କରି ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ଦିନଟିକୁ କାଟିବାକୁ ଯୋଜନା କରିବେ | ଆପଣ ଅଫିସରେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହୋଇ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକରି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ | ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ | ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୀତିକର ମନେହେବ | ସୁମଧୁର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବ୍ୟତିତ ଦିନଟି ଶୁଭରେ କଟିପାରେ | ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯାଇ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ | ଏହାଦ୍ୱାର ରୋଗ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ଅଛି | ଅପରାହ୍ନରେ ଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ସକାଳର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପ୍ରଶମିତ ହୋଇ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଫେରିପାରେ | ଅଫିସର ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ରହିବା ସହିତ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌହାର୍ଦତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ | ଦିବସର ଶେଷରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ ।
ସିଂହ: ଆପଣ ନିଜର ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ନିଜେ କିଛି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ଵନ କରିବା ଉଚିତ୍ | ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏବଂ ବନ୍ଧୁତାରେ ଅପ୍ରୀତି ଜନ୍ମାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟାକରି ଦୂର କରିପାରିବେ । ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଆପଣ ବାସ୍ତବବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରତି ଆଶାବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଉଗ୍ର ଭାବ ପ୍ରତ୍ଯାହାର କରନ୍ତୁ । ନିଜର ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚପ୍ରତି ସଂଜମତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ | ନିଜର ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିପାରେ । ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ | କୌଣସି ଆଲୋଚନା ବା ତର୍କ ସଭାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଦିନର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ । ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ନିବିଡ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁବାଟରେ ହେଉ ନା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ । ଦିବସର ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଗରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ | ସେଥିପ୍ରତି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ | ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ବା କଳହ ହୋଇ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଦେବ | ନିଜର କ୍ରୋଧ ସମ୍ଵରଣ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଶାଳୀନତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ | ନିଜ ମାଆଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ | ଜଳ ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ |
ତୁଳା: ଦିବସର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧଟି ଭଲରେ କଟିବ ନାହିଁ | ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବାର ଆଶା ଅଛି | ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମନରେ ଶୀଥିଳତା ଦେଖାଦେବା ସହ ଅପଚିନ୍ତାକୁ ନେଇ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ହୋଇପାରନ୍ତି | ତେଣୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବାକୁ ଧ୍ୟାନ ବା ୟୋଗ ଅଭ୍ଯାସ ଜାରିରଖନ୍ତୁ | ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାଯୋଗୁଁ ଅଫିସ ଓ ନିଜ ଗୃହରେ ପରିବେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ | ମାତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଫଳରେ ଗୃହରେ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଫେରିଆସିବ | ଆପଣ ନୂତନ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ | ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହେବେ |
ବିଛା: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ | ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଜ ବାର୍ତ୍ତାଳପରେ ସଞ୍ଜମତା, ନମ୍ର ଓ କୋମଳ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ | ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଅଯଥାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବେ ନାହିଁକି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗିବେ ନାହିଁ | ପୁରା ଦିବସଟିକୁ ହସଖୁସିରେ କଟାଇପାରିବେ | ଆଜି ଆପଣ ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ୟତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ | ଖର୍ଚ୍ଚର କାରଣ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ | ଅଯଥାରେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ | ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଆଦୌ ଶୁଭଫଳ ଦାୟକ ନୁହେଁ |
ଧନୁ: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦାୟକ ହୋଇପାରେ | ଏହି ଦିବସର ଶେଷ ଆଡକୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିପାରେ | ଗାଡି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଗାଡିର ବେଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନକଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି | ମୌଜ ମଜଲିସ କରିବାରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି | ତେଣୁ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ଯକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ | ଗୃହର ପରିବେଶ ପ୍ରତିକୂଳ ଥିବାରୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ନିଜକୁ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ | ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ | ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଳାସରେ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରିବେ |
ମକର: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ | ବିଶେଷ ଭାବରେ କର୍ମଜୀବୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦିବସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଙ୍କର ଅଟେ| ସକାଳରୁ ଗୃହ ପରିବେଶରେ ସୁଖ ସାନ୍ତି ବିରାଜମାନ କରିବ | ମାତ୍ର ଅପରାହ୍ନରେ ଏହା କଳିଗୋଳରେ ଅଶାନ୍ତ ରହିପାରେ | ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖା ଦେଇପାରେ |ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚର ପରିମାଣକୁ ନ ରୋକିଲେ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଘଟିପାରେ | ଆପଣ ନିଜକୁ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡିବ |
କୁମ୍ଭ: ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଦିବସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଅଟେ | ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବା ସଙ୍ଗେସଙ୍ଗେ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ | ଅଫିସ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ | ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ବଜାୟ ରହିବ | ତେଣୁ ବନ୍ଧୁ ଓ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ସମୟ କଟାଇବା ପାଇଁ ବଣଭୋଜି କିମ୍ଵା ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିବା ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଅଟେ । ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ମୌଜ ମଜଲିସରେ ସମୟ କାଟିବେ । ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତିର ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ ଅଟେ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ବିଶ୍ଲେଷଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ବିଷୟରେ ନିଜକୁ ନିଯୋଜିତ କରିବେ | ସୃଜନଶୀଳ ଲେଖା, ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବେ | ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ତାହାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଉପୟୁକ୍ତ | ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିବେ | ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅର୍ଥଲାଭ ହୋଇପାରେ | ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦେଖା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ପରିବାରର ଶାନ୍ତ ମଧୁର ପରିବେଶରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ | ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ଵା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ସଂବାଦ ପାଇ ପ୍ରଫୁଲ୍ଳିତ ହେବେ |