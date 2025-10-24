ରାଶିଫଳ: ମିଳିବ ଶୁଭଖବର ଚାକିରିରେ ପ୍ରମୋସନ, ଏହି ରାଶି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ
ଆଜି କେମିତି କଟିବ ଦିନ । କିଏ ରହିବେ ସତର୍କ, କାହାକୁ ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : October 24, 2025 at 6:49 AM IST
ମେଷ: ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ କହିଲେ, ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଅଭୁତପୂର୍ବ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମୟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏଗୁଡିକ ପାଇଁ ଏକ ଗଭୀର ସଂପର୍କ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣ ପରିପକ୍ୱ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ।
ବୃଷ: ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସୁନ୍ଦର ରହିବ, ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ମିଳିମିଶି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ହସଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ବିଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜିର ଦିନ ଉତ୍କଣ୍ଠାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଶାନ୍ତ ଓ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ପୁରୁଣା କାମ ଶେଷ କରିବେ । ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବ । ଅର୍ଥ ସଦୁପୋଯୋଗ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ । ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ । ଅଯଥା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବିତା ମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିବ । କିନ୍ତୁ କାହାରିକୁ କଟୁକଥା କହନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କର୍କଟ: ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଆଜି ଦିନକୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣ ଏତେ ଭଲ ହୋଇ ନପାରନ୍ତି, ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆଉ ମଧ୍ୟ ମାନସିକ ଭାବରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ । ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେବ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଲା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢିବ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ସାମିଲ କରିବେ, ତେବେ ରାଗ ମଧ୍ୟ ବଢିବ ।
ସିଂହ: ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସୁନ୍ଦର ଅଟେ । ଅଯଥା ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଦେହ ଓ ମନ ଭଲ ରହିବ । ବିଚଳିତ ହେଲେ ନକାରତ୍ମକ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେ | ମାଆଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ | ନିଦ ଭଲ ହେବ ନାହିଁ | ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ପାଣି ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ | ଖାଦ୍ୟ ସମୟରେ ମିଳିବ ନାହିଁ | କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଷ୍ଟ ମିଳିବ | ସମ୍ପତ୍ତିର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ |
କନ୍ୟା: କିଛି କରିବା ଆଗରୁ ଦୁଇଥର ଭାବନ୍ତୁ । ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଦିନଟି ଭଲରେ କାଟିବେ | ଭାବବିହ୍ୱଳ ହେବେ | ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶିବେ | ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ | କୌଶଳ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବେ | ଯନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରି କାମ ହାସଲ କରିବେ |
ତୁଳା: ମନ ବଳ କମ ରହିବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କାମ ସ୍ଥିର କରିବାରେ କଷ୍ଟ ହେବ । ଜରୁରୀ ଓ ନୂତନ କାମର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଘରଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେବ । ନିଜ କଥା ଉପରେ ସଂଯତ ରଖନ୍ତୁ । କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଲୁଚିଛପି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ବିଛା: ଅନ୍ୟ ଦିନ ପରି ଭଲ ରହିବ । ମନ ଓ ଶରୀର ଭଲ ରହିବ । ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହ ମନ ଖୁସି ରହିବ । ବନ୍ଧୁ ତଥା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଠାରୁ ଉପକାର ପାଇବେ | ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ରହିବ | ସୁସମ୍ୱାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ | ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ହେବ । ପ୍ରେମାଳାପ ମଧୁରତାର ସହିତ ହେବ ।
ଧନୁ: ଆଜି, ଆପଣ ଅତି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଦିନ କଷ୍ଟଭରା ରହିବ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେପରିକି ଏସବୁର ଅନ୍ତ ହେଉ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ବଡ ଧରଣର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ବିରକ୍ତି ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆହେଉଛି ଯେ ଆପଣ କିଛି ସମୟ ଏକୁଟିଆ ବିତାନ୍ତୁ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଭୁଲ ହେଲା ତାହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ।
ମକର: ଭଲପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତଥା ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟିବେ । ଏହି ଦିନ ସାମାଜିକ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଥା ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ସୁବିଧାରେ ନିଜ ଜୀବନ ସାଥୀ ଖୋଜି ପାଇବେ ଏବଂ ବିବାହ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ । ବୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି । ପରିବାରରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ସୁଫଳଦାୟକ ଦିନ ଅଟେ । ଅତି ସୁବିଧାର ସହ ସମସ୍ତ କାମ ସାରିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଜ କାମରେ ତୃପ୍ତ କରିବେ । ଯାହା ପାଇଁ ଏହା ପଦୋନ୍ନତି କରାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ । ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ । ଅର୍ଥ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ପରିବାରରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିବ ।
ମୀନ: ମାନସିକ ଚାପରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ରହିବେ । ଶରୀରର ପୀଡା ଦୁଃଖ ଦେବ । ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହ କାମ କରୁଥିବାବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ପୁରାଦିନ ପିଲାଙ୍କ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି । ଜରୁରୀ କାମ ନକରିବା ଭଲ ଅଟେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଦୁଃଶ୍ଚିନ୍ତା ଛାଡନ୍ତୁ ।