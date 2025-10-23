ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଉଁଟିବେ ପ୍ରଶଂସା
ଖୁସି ରହିବେ । ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବେ । ଖୁସିରେ ଦିନ କାଟିବେ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି । ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ ।
Published : October 23, 2025 at 6:59 AM IST
ମେଷ: ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଳ ରହିବେ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ବିଭିନ୍ନ ଯାଗାରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବେ ଏବଂ ପସନ୍ଦ ମୁତାବକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ତୃପ୍ତ ହେବେ । ନିଜର ମନକୁ ଚିନ୍ତାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ । ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲିପ୍ତ, ସେମାନଙ୍କରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ପୂରା ଦିନଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ ଶିଥିଳତା ଦେଖାଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ । ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ । ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଭଖଭର ପାଇବେ । ଶାରିରୀକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରଖିବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି, ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଶାରୀରୀକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଏପରିକି ପେଶା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁରସ୍କାର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ । ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବଢିବ ।
କର୍କଟ: ଯାହା ହେଲେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ହତବୁଦ୍ଧି କରୁଛି । ହୁଏତ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅପରାଧୀ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ୱା ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାକିରିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି । ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଧିକ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୌଗ୍ୟ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହିପରି ଅନୁଭବ ହେଉଛି । ଏହିଭଳି ଭାବନା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିରାଶ ସ୍ଥାନ ନେବ । ଯଦି ଆପଣ କ୍ଲାନ୍ତ ଏବଂ ଶକ୍ତିହୀନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଉ ଥରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଦିନଟି ଦୁଃଖମୟ ରହିବ । ରାଗ, ଏବଂ କଥା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ । ପରିବାର ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଜ୍ଞତାର ସହିତ ଶାନ୍ତ ରହି ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ଯଦି ସମ୍ଭବ, ବେଆଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କିମ୍ବା ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣରେ ପକାଇ ଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏକ ଗଭୀର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆଡକୁ ବାଟ ଦେଖେଇଥାଏ ।
କନ୍ୟା: ଆଜିର ସାରାଂଶ ହେଉଛି ''ମିଠା ଏବଂ ମିଠାଭରା'' । ତେଣୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟଲୋକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମିଠା । ଯାହା ସବୁ ମିଠା, ଆପଣଙ୍କ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟସାରଣୀରେ ଅଛି । ଭଲ ସଂପର୍କ ରଖିବାର ଲାଭ ଆପଣ ଆଜି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସମୟ ପୁର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ।
ତୁଳା: ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ ଏବଂ ତୃଟିହୀନ, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଅର୍ଥ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ହିଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ । ଭଲ ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣ, ଆଜି, ସୃଜନଶୀଳ ହେବେ ଏବଂ ଏହି ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ ।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କ ଭଷା ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଆପଣ ସତର୍କ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆହେଉଛି । ସାଧାରଣ ଅସୁସ୍ଥତା, ମାନ୍ଦାପଣ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ । ଡ୍ରାଇଭିଙ୍ଗ୍ କଲାବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆଜି ନ କରି ଆଗକୁ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅର୍ଥ, ସମାଜ ଏବଂ ପରିବାର ଭଳି ମୁଖ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖୁସୀ ଏବଂ ଭଲ ଭାଗ୍ୟର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି । ମୋଟ ଉପରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଲାଭ ଉଭୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ମକର: ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣ ପିଲା ଏବଂ ପରିବାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରୀୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରେମଭରା ମିଳନ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ଗରମ କରି ଦେଇଛି । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅନାବଶ୍ୟକ ତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସାମାନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନ୍ଦା ଏବଂ ହତାସ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଆପଣ ତଥାପି ବି ମାନସିକ ଭାବରେ କୋହଳ ଏବଂ କୌତୁହଳୀ ଅନୁଭବ କରିବେ ।
ମୀନ: ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ନିଜର ଜିହ୍ୱା ଓ କ୍ରୋଧକୁ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖନ୍ତୁ । ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ । ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିଜକୁ ଜ଼ଡିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଶାରିରୀକ ଚିକିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପ଼ଡିପାରେ । ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ଥି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ମୂଲ୍ୟହିନ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ନିଜର ଇଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ମନ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବାପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ ।