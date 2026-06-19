ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଧନ
ଆଜି ଜୁନ 19 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : June 19, 2026 at 6:35 AM IST
ମେଷ: ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେତୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଛାତି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଦୁର୍ବଳତାର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡାନ୍ତୁ । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରିରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ; କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ଅଛି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ବୁଦ୍ଧିମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ । ବିବାଦୀୟ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଜନ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନରେ ବିବାଦର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଳସ୍ୟ ଭାବନା ହୋଇପାରେ । ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାନି ହୋଇପାରେ; ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ପାଇଁ ନୀରବ ରହିବା ଭଲ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ରହିପାରେ । ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ; ତଥାପି, ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ ଏବଂ ଏକ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
କର୍କଟ: ଆଜି ନିଜକୁ ଭାବପ୍ରବଣତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଖୁସି ରହିବେ । ତଥାପି, ଯଦି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କାମ ନହୁଏ ତେବେ ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । କୌଣସି ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆଜି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଜଟିଳତା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୟସ୍କଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ । ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦର ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇପାରେ । ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେb। ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ରହିବ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଏକ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ ସମ୍ଭବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତି ମନ୍ଥର ହୋଇପାରେ । ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । କ୍ରୋଧ ଯୋଗୁଁ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆସିପାରେ ।
ତୁଳା: ଆଜି ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣ ସୁଖଦ ରହିବ; ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସତେଜତାର ଭାବନା ଆଣିପାରେ । ଆପଣ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ନିବେଶ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ପାଇବେ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିର ଦିନ । ଆପଣ ବିଦେଶରେ ଥିବା ପ୍ରିୟଜନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉଭୟ ଭଲ ରହିବ । ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସମ୍ଭାବନା ଦୃଢ଼; ଆପଣ କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିପାରେ । ଆପଣ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ଆପଣ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଜରୁରୀ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ଅପରାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ସମୟ ବିତାଇବେ, ଏବଂ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ ହୋଇଛି ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ସକାଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ, ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଯାନବାହନ ସତର୍କତାର ସହିତ ଚଲାନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ; ତେଣୁ, ଆପଣ ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
କୁମ୍ଭ: ଦିନଟି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ ବିତିବ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ବିରାଜମାନ କରିବ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଅବସର ବିନୋଦନ ସହିତ, ଆପଣ ଯାନର ଆରାମ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ନୂତନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆପଣ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ । ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ ।
ମୀନ: ଆଜି, ଆପଣ ନିଜକୁ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ପାଇପାରନ୍ତି । କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ଅପରାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଠାତ୍ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ ବିଷୟରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆଜି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଖୁସି ରହିପାରେ ।