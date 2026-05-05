ରାଶିଫଳ: ଆଜି ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ !
ଆଜି ମେ' 5 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : May 5, 2026 at 6:58 AM IST
ମେଷ: ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସତର୍କତାର ସହିତ କରନ୍ତୁ । ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଏଡନ୍ତୁ । ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ଯାନବାହାନ ସତର୍କତାର ସହ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । କାମ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ନ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ନୀରବତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଦିନଟି ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଜଣେ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି । ଏକ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାରେ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଅହଂକାରକୁ ବାଧା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସାକ୍ଷାତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଏକ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପରିବେଶ ସହାୟକ ହେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ଉପଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ରହିବ । ତଥାପି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରେ ।
କର୍କଟ: ସମୟ ଟିକେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅଟଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମସ୍ୟା ଭୋଗିପାରନ୍ତି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ । ଯେକୌଣସି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ଆଜି ସମାଧାନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସତର୍କତାର ସହ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ରହିବେ, ଏବଂ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଣିପାରେ । ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରେ । ଆପଣ କିଛି ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏପରି ସମୟରେ ସଂଯମ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଧନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତିର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ସତର୍କତାର ସହିତ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ । ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ ସକାଳ ଟିକେ ଆଳସ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦୋଷୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ । ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଯଦିଓ କ୍ରୋଧ ଆସେ, ଆଜି ଏହାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କଥା କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଏବଂ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୋଷ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଧାର୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତିରେ କିଛି ବାଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ଧନୁ: ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଆଜି ଯେକୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାରକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆଶା କରାଯିବ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ମକର: ସାମାଜିକ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ସହିତ, ଏହି ଦିନଟି ବୃତ୍ତିଗତ, ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସତର୍କତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ କିଛି ମାନସିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । କୋର୍ଟ ମାମଲା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୂଚନା ରହିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ । ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିବ । ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରେ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ । ତଥାପି, ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ମୀନ: ଆଜି ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଅଫିସ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଉନ୍ନତି ସନ୍ତୋଷ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ତଥାପି, ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ବଜାୟ ରଖି ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କରିପାରିବେ ।