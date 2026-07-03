ରାଶିଫଳ: ଚାରି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ଶୁଭ ଖବର !
ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : July 3, 2026 at 6:44 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ପାରିବାରିକ ମାମଲାରେ ଗଭୀର ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ଘର ସାଜସଜ୍ଜାରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଯେକୌଣସି ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
ବୃଷ: ଆଜି, ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କରିବ । ବ୍ୟବସାୟ ସାଧାରଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବଜାୟ ରଖିବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଅତ୍ୟଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାର ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶ ଅନୁଭବ କରାଇବ । ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା କିମ୍ବା ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଧାର୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ସାମାଜିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆପଣ ଅବସର ବିନୋଦନ ସାମଗ୍ରୀ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଯାନବାହାନ କ୍ରୟ କରିବେ । ମନୋରଞ୍ଜନରେ ସମୟ ବିତାଇବ । ଜଣେ ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ସାକ୍ଷାତ ଖୁସି ଆଣିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗୀଦାରୀ ଲାଭ ଆଣିବ । ଅଫିସରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ, ଉତ୍ସାହ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଭଲ ।
ସିଂହ: ଆଜି, ଆପଣ ଉଦାସୀନତା ଏବଂ ଭୟ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯଦିଓ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଅରାଜକ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମରେ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା ଆଲୋଚନାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନାରେ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଦିନଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଅସାବଧାନତାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବ । ପେଟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କାମରେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତି ମନ୍ଥର ରହିବ । ଆଜି ଆପଣ ଏକ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଆପଣ କାହା ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ନିରନ୍ତର ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ଘରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେବ । ସମୟାନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ନିଦ୍ରା ଅଭାବରୁ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ । ସରକାରୀ କାମରେ ଅବହେଳାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ବିଛା: ଆଜି, ଆପଣ ସାରା ଦିନ ଖୁସି ରହିବେ । ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଅଫିସରେ ନୂତନ କାମ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହେବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଦିନ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ମତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେବା ସମ୍ପର୍କକୁ ଖରାପ କରିପାରେ । ମନୋବଳର ଅଭାବ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା କଷ୍ଟକର କରିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ । ଆଜି ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଅଧିକ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ୱସ୍ତି ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜି ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମକର: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ଭକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ପୂଜାରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏବଂ ମନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଗତି ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ପୁରୁଣା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ପକ୍ଷପାତ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପକ୍ଷପାତର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇପାରେ । କାହା ସହିତ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ନକରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଜି କାହାର ଭଲ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଅପମାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ନିକଟତର କରିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଖୁସି ହେବେ । ଏକ ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇପାରେ । ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଜି କିଣାକାଟା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହାକୁ ଲାଭଦାୟକ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର ନିବେଶ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।