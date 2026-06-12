ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ, ଏମାନେ ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ !
ଆଜି ଜୁନ 12 ତାରିଖ, ଚନ୍ଦ୍ର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ?
Published : June 12, 2026 at 6:55 AM IST
ମେଷ: ଆଜି କାମ ଧୀର ହେବ । ପେଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ । ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଭଲ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ମତଭେଦକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ନୀରବରେ ଅଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ଫଳ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କ ମନ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ, ବିଶେଷକରି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବାରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଘରେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ବିରୋଧ ରହିବ । ଆପଣ ନୀରବ ରହି ବିବାଦକୁ ଏଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ, ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଧୀରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ; ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଅବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜୀବନସାଥୀ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଧନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସୁଖଦ ସାକ୍ଷାତ ହେବ । ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଏକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଭୋଜନର ମଜା ନେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁଅଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ଆଜି ଏକ ନୂତନ କାମ କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ।
କର୍କଟ: ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ କାମ ବିନା କୌଣସି ବାଧାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । କାମ ଅନୁକୂଳ ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଘର ସାଜସଜ୍ଜା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । କାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ସରକାରୀ କାମରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ମିଶ୍ରିତ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଦିନ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବ । ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ବିଦେଶରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଅପରାହ୍ନରେ କ୍ରୋଧର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ସଂଯମ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖିବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସାମାନ୍ୟ ତିକ୍ତତା ରହିବ । କାହା ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଅନୁକୂଳ ସମୟ ନୁହେଁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆଜି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବେ କିମ୍ବା ସିନେମା ଦେଖିବେ । ଆପଣ କିଣାକାଟା କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଆପଣ ଏକ ଭଲ ଅବସର ପାଇଁ କିଣାକାଟା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ।
ବିଛା: ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଉଭୟ ଖୁସି ଆଣିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ଆପଣ ଆଜି ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମାତୃପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣ ଆଜି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ବିଫଳତା ନିରାଶାର କାରଣ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣ କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଆପଣ ଉତ୍ସାହ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ମକର: ଆପଣ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣ ସମାଜରେ ଅପମାନିତ ହେବାର ଭୟ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହ ହରାଇବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ବହୁତ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଚିନ୍ତାର ମେଘ ହଟିଯିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳ ଉଠିବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ ।
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବାଣୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ କିମ୍ବା କାରବାରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦେଖାଦେବ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ଯାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଅବହେଳା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଛାତ୍ରମାନେ ଏହି ସମୟକୁ କଷ୍ଟକର ମନେ କରିପାରନ୍ତି, ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ ।