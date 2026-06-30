ରାଶିଫଳ: ଆଷାଢ଼ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ?
ଆଜି ଜୁନ 30 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର, କେଉଁ ରାସିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : June 30, 2026 at 6:47 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସତେଜତା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ରହିବ । ଆପଣ କ୍ରୋଧର ଶିକାର ହେବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କିମ୍ବା ଘରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ନୀରବରେ ଦିନଟି ବିତାଇବା ଭଲ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଅସାବଧାନତା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ । ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବା ଏବଂ ଶୋଇବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଯାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ନ ହେବା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କରିବ । ଯୋଗ, ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରବଣ ହେବ । ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଉପଭୋଗରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ଦିନ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସଫଳତାର ଦିନ । ପରିବାରରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ପାଇବେ । ଚାକର ଏବଂ ମାତୃ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ । ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆଜି କିଛି କିଣି ପାରନ୍ତି । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯେକୌଣସି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ ହେଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ହେବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜିର ଦିନଟି ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସତେଜତା ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର ଅଭାବ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ । ପୁରୁଣା ମତଭେଦକୁ ନେଇ ନୂତନ ବିତର୍କ କଷ୍ଟର କାରଣ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଛାତ୍ରମାନେ ଦିନଟିକୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ପାଇବେ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଶୁଭ ଘଟଣା ଏବଂ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ । ଆଜି ଆପଣ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଅଧିକ ଭାଗ୍ୟବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଭ ପାଇବେ ।
ବିଛା: ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା ରହିବ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ । ଆଜି ଆପଣ କାମରେ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନୂତନ, ଆଗ୍ରହହୀନ କାମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ । ଏହା ଧର୍ଯ୍ୟର ସମୟ ହେବ । ଆଜି କୌଣସି କାମରେ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ଧନୁ: ଆଜି କାମ ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ । ବିଦେଶ ବାଣିଜ୍ୟ ଲାଭ ଆଣିପାରେ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ଖୁସି ହେବେ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅଫିସ୍ କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନପାରେ । ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହେବ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ମାନହାନିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ । କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ଆପଣ ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ପ୍ରଗତି ଖବର ଆନନ୍ଦ ଆଣିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଯାତ୍ରାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନଟିକୁ ଅନୁକୂଳ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପାରିବେ । ବିବାହରେ ଆଗ୍ରହୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ।
ମୀନ: ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ କାମ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପିତା କିମ୍ବା ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ ।