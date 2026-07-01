ରାଶିଫଳ: ଜୁଲାଇ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ?
ଆଜି ବୁଧବାର ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ, କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । କେଉଁ ରାଶିର ଦିନ କେମିତି କଟିବ ।
Published : July 1, 2026 at 6:45 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ବିଳମ୍ବ ହେବ । ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା କାମ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରବଣ ହେବ । ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ଭାଗ୍ୟ ସୀମିତ ରହିବ । ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣ ମଜା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ନିୟୋଜିତ ରହିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିବେ । ଆପଣ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଭଲ ପୋଷାକ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ । ଆଜି ଅନୈତିକ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ।
କର୍କଟ: ଆଜି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ବିରୋଧୀମାନେ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନାରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ସହଭାଗୀତା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ ।
ସିଂହ: ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ କିଛି ଅସ୍ୱସ୍ତି ଆଣିପାରେ । ଅପରାହ୍ନରେ, ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ଏବଂ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ । ବିରୋଧୀମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ଅଭାବ ହତାଶାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ସାମାଜିକ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଅପରାହ୍ନରେ ଦୁଃଖ ବ୍ୟାପିବ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି ।
ବିଛା: ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ କାମରେ ଇଚ୍ଛିତ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ । କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଭାରୀ ହେବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଆନନ୍ଦ ମିଳିପାରେ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଉପରେ କାମ କରିପାରିବେ ।
ଧନୁ: ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସୂଚନା ମିଳୁଛି । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଅପରାହ୍ନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଇଚ୍ଛାକୃତ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ନିରାଶ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ କୌଣସି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । କ୍ରୋଧ ଯୁକ୍ତିତର୍କର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ହେବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ନୂତନ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । କେହି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ମସଲାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣ ଋଣ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଚାପରେ ରହିବେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ଦଳ ସହିତ କାମ କରିବା ଉଚିତ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ଅନୁଭବ କରାଇବ । ଅପରାହ୍ନରେ କାହା ସହିତ ବିବାଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । କ୍ଳାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଅନାବଶ୍ୟକ କାମରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଯଦିଓ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି । ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦୃଢ଼ ରହିବ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ, ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯଦିଓ ଆପଣ ଆଜି ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ । ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଭଲ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅର ଉଭୟ ଭଲ ରହିବ ।