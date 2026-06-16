ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ହେବ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ
ଆଜି ଜୁନ୍ ୧୬ ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଭୂମିଦାହ । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ଯକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ।
Published : June 16, 2026 at 6:57 AM IST
ମେଷ: ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅସ୍ଥିରତା ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରିବେଶ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ । ଆପଣ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବୌଦ୍ଧିକ ଏବଂ ଲେଖା କାମ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆଜି କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କର ଅନିଶ୍ଚିତ ଆଚରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଜିଦ୍ଖୋର ସ୍ୱଭାବ ଯୋଗୁଁ, କାହା ସହିତ ଏକ ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ସଫଳ ନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ । ଲେଖକ, କାରିଗର ଏବଂ କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଛୋଟ ବିବାଦ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ନୀରବ ରହିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଭଲ ପୋଷାକ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଦିନଟି ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ ହେବ । ଆଜି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏଡାନ୍ତୁ । ଆଜି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଘରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ଦୁର୍ବଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ବର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମାଧାନ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମନ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରିବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ । ତଥାପି, ଏକ ଅନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମାନସିକତା ଯୋଗୁଁ, ଆପଣ ଏକ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ମନ ହଜିଯିବ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସୁଖଦ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ମଧ୍ୟ ହେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ କିଣାକାଟା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
କନ୍ୟା: ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଧନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ । ଆପଣ ସରକାରୀ ସ୍ତରରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।
ତୁଳା: ଆପଣ ଆଜି କୌଣସି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରନ୍ତି । ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇପାରନ୍ତି । ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ ନାହିଁ । କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଅନୁଚିତ । ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ । ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଚିନ୍ତା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନର ଶାନ୍ତି ଆସିବ । ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ, ବାହାରେ ଖାଇବା କିମ୍ବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ଅଛି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଆଜି ପାର୍ଟି, ପିକନିକ୍, ଭ୍ରମଣ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷାକ ଦିନଟିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେବ । ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନର ଦୁନିଆରେ ମସଗୁଲ ହେବେ । ନୂତନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସି ପାଇବେ । ଆପଣ ସାର୍ବଜନୀନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ପାଇବେ । ବୌଦ୍ଧିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆଦାନପ୍ରଦାନ ହେବ । ସହଭାଗୀତା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନାହିଁ ।
ମକର: ବ୍ୟବସାୟ ବିକାଶ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସଫଳତା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଆମଦାନି-ରପ୍ତାନି ଲାଭ ଆଣିବ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଇନଗତ ଜଟିଳତା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ରଣନୀତି ନିଷ୍ଫଳ ହେବ ।
କୁମ୍ଭ: ବୌଦ୍ଧିକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ସ୍ଥିର ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ମହିଳାମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ପଡିବ ।
ମୀନ: ଆପଣଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଯାନବାହନ ସହିତ ଜଡିତ କାଗଜପତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତାର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରିବା ଉଚିତ । ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଧନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ସତେଜତା ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପାଣି ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ, ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣତାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।