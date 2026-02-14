19 ବର୍ଷ ପରେ ମହାଶିବରାତ୍ରୀରେ ମହାସିଦ୍ଧିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ: ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ କିଛି ଖାସ୍...
୧୯ ବର୍ଷ ପରେ, ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏକ ବିରଳ 'ମହାସିଦ୍ଧି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ' ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିଦେବ ।
Published : February 14, 2026 at 11:06 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଏକ ପବିତ୍ର ପର୍ବ ଅଟେ । ଏହା ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମିଳନର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ । ଚଳିତବର୍ଷ ମହାଶିବରାତ୍ରୀ 15 ଫେବୃଆରୀରେ ପାଳନ କରାଯିବ । ଏହି ଦିନ ମହାଦେବ ରାତ୍ରି ସାରା ଜାଗ୍ରତ ରହି ଭକ୍ତଙ୍କ ଗୁହାରି ଶୁଣନ୍ତି ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ।
ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ:
ହିନ୍ଦୁଧର୍ମରେ ମହାଶିବରାତ୍ରୀର ଅନନ୍ୟ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି । ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିବରାତ୍ରୀ ଅବସରରେ ମହାଦେବ ଓ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆରାଧନା କରିଥାଉ । ମାତ୍ର ଚଳିତ ବର୍ଷ ସଂଗଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏକ ଦୁର୍ଲଭ ଯୋଗ । ଯାହା 19 ବର୍ଷ ପରେ ପଡୁଛି । ଏହି ଦିନ ମହାସିଦ୍ଧିଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଗ ପଡୁଛି । ଯାହା ଶିବଙ୍କ କୃପା ସହିତ ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଅଟେ ।
ଏହା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଯୋଗ ଅଟେ । ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିପାରିବେ । ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦିନ କରାଯାଇଥିବା କିଛି କାମ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଦେବ । ଖାସ କରି ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କିଛି ଖାସ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ:
ଭାଗ୍ୟୋଦୟ ପୁରାଣ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁଠାରେ ନାରୀ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି, ସେଠାକୁ ଧନ ଆସିଥାଏ । ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରୀରେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କିଛି ଖାସ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବା ସହିତ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ । ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ଭଲ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କିଛି ଖାସ୍ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହା କରିବା ଦ୍ବାରା ଝଗଡ଼ା ଶେଷ ହେବା ସହିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମ ବଢେ ।
ମହାଶିବରାତ୍ରୀରେ ଏହା ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ...
ସବୁଜ ଚୁଡ଼ି:
ଏହି ଶୁଭ ଦିନରେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି କିଣନ୍ତୁ । ଏହା ବୁଧଗ୍ରହର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ । ଏହି ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ବାରା ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବା ସହିତ ପରିବାରରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଭରିଯାଏ । ଏହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗ ଅଟେ । ଏହି ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଚରଣରେ ରଖି ପୂଜା କରି ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପିନ୍ଧିଲେ ଶୁଭ ହେବ ।
ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ:
ମହାଶିବରାତ୍ରୀ ଅବସରରେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୂର ପିନ୍ଧାଇବାର ଖାସ ମହତ୍ତ୍ବ ରହିଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ସହିତ ରୂପା ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ବାରା ପରିବାରର ଧନଧାନ୍ୟ ବଢିଥାଏ । ରୂପା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ଅଟେ । ଏହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମଥାରେ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି । ତେଣୁ ରୂପା ପାଉଁଜି କିମ୍ବା ପାଦ ଝୁଣ୍ଚିଆ ଉପହାର ଦେଇପାରିବେ ।
ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏହା କରନ୍ତୁ:
ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏବେ ଋଣ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଉପାୟ କରିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଘରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଲେ ବହୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବସବାସ କରିବେ । ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ଏପରି ଖାସ ଦିନକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଉପାୟକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ବାସର ସହିତ ପାଳନ କରିଲେ ଭଗବାନ ଶିବ ଓ ମାତାଙ୍କ କୃପା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଭ ହେବ ।
