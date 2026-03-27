ରାମନବମୀ ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିବ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ କୃପା
ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ 27 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : March 27, 2026 at 6:44 AM IST
ମେଷ: ସକାଳ ଯେକୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆଜି ସରକାରୀ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଅସମାପ୍ତ ରହିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଇ ପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଆପଣ ଆଜି ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ନିବେଶ କରିବା ଉଚିତ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଜରୁରୀ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ମିଥୁନ: ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାରର ସମର୍ଥନରେ, କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପୋଷଣ କରନ୍ତି, ତେବେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜ କାମକୁ ବୋଝ ଭାବିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ସହିତ କରିବା ଉଚିତ । ଏକ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଏହା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ସତେଜ ଦିନ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆୟ କମ୍ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣ ଆଖି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭବ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ । ପରିବାର ସହିତ ଦିନଟି ଖୁସିରେ ବିତିବ । ନକାରାତ୍ମକତାକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ ଅଫିସ୍ କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ସମୟ ମଧ୍ୟମ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ କ୍ରୋଧ ଏବଂ ଆବେଗର ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି । କୌଣସି କାମରେ ଶୀଘ୍ରତା କରିବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି ଏକ ନୂତନ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭୀ ହେବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଭଲ ।
ତୁଳା: ଆଜି ସକାଳେ, ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଅଫିସ ପରିବେଶରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଜଣେ ଉପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ । ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ବିଛା: ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବ । ଆଜି ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବେ । ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସହଭାଗୀତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ନହେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିପାରେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ସକାଳେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସୁଖଦ ରହିବ । ଅପରାହ୍ନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଏହି ସମୟରେ, କିଛି ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଚିନ୍ତା ହଠାତ୍ ପୁଣି ଥରେ ଉଠିବ । ଆପଣ କାହା ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଶାନ୍ତି ଆଣିବ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ । ଆପଣ ଯାନବାହାନ ଉପଭୋଗ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ । ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛିଟା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଆପଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହେବେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସହକର୍ମୀ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୋଷର ଅଭାବ ରହିବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ଖ୍ୟାତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ କିଣାକିଣିରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ସମୟ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ । କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ଘରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିର ବାତାବରଣ ରହିବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ କ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦିନ ।