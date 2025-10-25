ETV Bharat / lifestyle

Solo ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଏପରି ଭାବେ ପ୍ଲାନ କରନ୍ତୁ

ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଏକାକୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ? ଏପରି କରନ୍ତୁ ପ୍ଲାନିଂ ।

planning for a solo trip remember these travel tips for solo traveller
planning for a solo trip remember these travel tips for solo traveller (Getty Images)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 25, 2025 at 10:03 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢିରେ ମହିଳା ତଥା ଝିଅମାନେ ଖୁବ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ । ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ଏବେ ଚଳିତବର୍ଷ ଏକା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି । ଆପଣ ବି ଯଦି ଏକା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବରରେ ପଢନ୍ତୁ କିପରି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବେ ।

Female Solo Travelling tips
Female Solo Travelling tips (Getty Images)

ଏପରି ପ୍ଲାନ କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଟ୍ରିପ୍:

  1. ଆପଣ ଏକାକୀ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ମନ ବଳାଉଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଯିବା ଆଗରୁ ଏହି ସବୁ ଛୋଟବଡ଼ କଥା ଉପରେ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ ।
  2. ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଠିକ ଭାବେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ।
  3. ଅନଲାଇନରେ ଏଠାକାର ରିଭ୍ୟୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ।
  4. ଅନଲାଇନ ମ୍ୟାପ୍ ସାଙ୍ଗରେ ରଖନ୍ତୁ ।
  5. ହେଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୁବିଧା ନଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମ୍ୟାପ୍ ଆଦିର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଇନିଅନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ନିଜର ରାସ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ ।
  6. ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲ, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଓ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ନମ୍ବର ନୋଟ କରି ରଖନ୍ତୁ ।
How To Plan Solo trip
How To Plan Solo trip (Getty Images)

ସଠିକ୍ ରହଣିସ୍ଥଳ ବାଛନ୍ତୁ:

ଯେବେ ନୁଆ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ରହଣିସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । କାରଣ ରାତ୍ରି ଅନ୍ଧକାରରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିପାରେ । ଯଦି ରାତିରେ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି । ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ସହିତ ବଜେଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି । ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏପରି ତଥ୍ୟ ନିଜର ଘରଲୋକ ଏବଂ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜର କରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ, କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭରର ନମ୍ବର ଏବଂ ଲାଇଭ ଲୋକେସନ ଆଦି ସେୟାର କରିପାରିବେ ।

ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାବଧାନ:

ସୋଲୋ ଟ୍ରିପ୍ ବା ଏକା ବୁଲିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ । ମାତ୍ର ଏହାସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନଜର ରଖିବାକୁ ହେବ । ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତେବେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ । କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

Solo Traveling Tips For Women
Solo Traveling Tips For Women (Getty Images)

ବ୍ୟାଗରେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ:

ଆପଣ ସୋଲୋ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନିଜ ବ୍ୟାଗରେ ରଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ।

  1. ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲାର୍ମ
  2. ପେପର ସ୍ପ୍ରେ
  3. ପାୱାରବ୍ୟାଙ୍କ
  4. ପାଣି ବୋତଲ
  5. ଜରୁରୀକାଳୀନ ଔଷଧ
  6. ହାଲୁକା ପୋଷାକ
  7. ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ଼ ବା ନାପକିନ୍
  8. କିଛି ପରିମାଣର କ୍ୟାସ୍

ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଅଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ । ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ସର୍ବଦା ନିଜ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ:

ଯଦି ଆପଣ ଏକା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଜନସାଧାରଣ ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମ ଯେପରି ବସ୍, ଟ୍ରେନ ଆଦିକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ନିଜ ସହିତ ପାୱାରବ୍ୟାଙ୍କ, ପାଣି ବୋତଲ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଔଷଧ, ହାଲୁକା ପୋଷାକ ଏବଂ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ଼ ବା ନାପକିନ୍ ଆଦି ନିଜ ସହିତ ରଖନ୍ତୁ । ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ସବୁ ଅନଲାଇନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣର କ୍ୟାସ୍ ସର୍ବଦା ନିଜ ସହିତ ରଖନ୍ତୁ । ସର୍ବଦା PhonePe, Google Pay ଏବଂ ATM card ଉପରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ନିଜ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।

ଆପଣ ଏକା କେଉଁ ଯାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମନସ୍ତ କରିଲେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ମୁତାବକ କରିଥାନ୍ତି । ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରିବା ଠାରୁ ନେଇ କେଉଁଠାରେ ରହିବେ ଓ କଣ ଖାଇବେ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ନେଇଥାନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ବାଧକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୃଢତାର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଯାଗା ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଏଠି ଜିନ୍ସ ପିନ୍ଧିଲେ ଗଣିବେ ଫାଇନ, ଯିବେ ଜେଲ୍

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

SAFETY TIPS SOLO FEMALE TRAVELLERS
SOLO FEMALE TRAVEL SAFETY
HOW TO PLAN SOLO TRIP
FEMALE SOLO TRAVELLING TIPS
SOLO TRAVELING TIPS FOR WOMEN

