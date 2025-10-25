Solo ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ଏପରି ଭାବେ ପ୍ଲାନ କରନ୍ତୁ
ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଏକାକୀ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ? ଏପରି କରନ୍ତୁ ପ୍ଲାନିଂ ।
Published : October 25, 2025 at 10:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢିରେ ମହିଳା ତଥା ଝିଅମାନେ ଖୁବ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ । ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି । ଏବେ ଚଳିତବର୍ଷ ଏକା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି । ଆପଣ ବି ଯଦି ଏକା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବରରେ ପଢନ୍ତୁ କିପରି ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବେ ।
ଏପରି ପ୍ଲାନ କରନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଟ୍ରିପ୍:
- ଆପଣ ଏକାକୀ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାକୁ ମନ ବଳାଉଛନ୍ତି କି ? ତେବେ ଯିବା ଆଗରୁ ଏହି ସବୁ ଛୋଟବଡ଼ କଥା ଉପରେ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ ।
- ଯାଉଥିବା ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଠିକ ଭାବେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ ।
- ଅନଲାଇନରେ ଏଠାକାର ରିଭ୍ୟୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ।
- ଅନଲାଇନ ମ୍ୟାପ୍ ସାଙ୍ଗରେ ରଖନ୍ତୁ ।
- ହେଲେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ସୁବିଧା ନଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମ୍ୟାପ୍ ଆଦିର ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଇନିଅନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ନିଜର ରାସ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ ।
- ଏହା ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲ, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଓ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ନମ୍ବର ନୋଟ କରି ରଖନ୍ତୁ ।
ସଠିକ୍ ରହଣିସ୍ଥଳ ବାଛନ୍ତୁ:
ଯେବେ ନୁଆ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ରହଣିସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ଆବଶ୍ୟକ । କାରଣ ରାତ୍ରି ଅନ୍ଧକାରରେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସିପାରେ । ଯଦି ରାତିରେ ବାହାରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ ତେବେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି । ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ସହିତ ବଜେଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି । ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏପରି ତଥ୍ୟ ନିଜର ଘରଲୋକ ଏବଂ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜର କରେଣ୍ଟ ଲୋକେସନ, କ୍ୟାବ୍ ଡ୍ରାଇଭରର ନମ୍ବର ଏବଂ ଲାଇଭ ଲୋକେସନ ଆଦି ସେୟାର କରିପାରିବେ ।
ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାବଧାନ:
ସୋଲୋ ଟ୍ରିପ୍ ବା ଏକା ବୁଲିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ । ମାତ୍ର ଏହାସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନଜର ରଖିବାକୁ ହେବ । ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସହଜ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ତେବେ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ । କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ବ୍ୟାଗରେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ:
ଆପଣ ସୋଲୋ ଟ୍ରାଭେଲ କରୁଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହି ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ନିଜ ବ୍ୟାଗରେ ରଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
- ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଲାର୍ମ
- ପେପର ସ୍ପ୍ରେ
- ପାୱାରବ୍ୟାଙ୍କ
- ପାଣି ବୋତଲ
- ଜରୁରୀକାଳୀନ ଔଷଧ
- ହାଲୁକା ପୋଷାକ
- ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ଼ ବା ନାପକିନ୍
- କିଛି ପରିମାଣର କ୍ୟାସ୍
ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଏହି ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଅଛି କିମ୍ବା ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ । ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ସର୍ବଦା ନିଜ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ:
ଯଦି ଆପଣ ଏକା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଜନସାଧାରଣ ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମ ଯେପରି ବସ୍, ଟ୍ରେନ ଆଦିକୁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ । ନିଜ ସହିତ ପାୱାରବ୍ୟାଙ୍କ, ପାଣି ବୋତଲ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ଔଷଧ, ହାଲୁକା ପୋଷାକ ଏବଂ ସାନିଟାରୀ ପ୍ୟାଡ଼ ବା ନାପକିନ୍ ଆଦି ନିଜ ସହିତ ରଖନ୍ତୁ । ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ସବୁ ଅନଲାଇନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣର କ୍ୟାସ୍ ସର୍ବଦା ନିଜ ସହିତ ରଖନ୍ତୁ । ସର୍ବଦା PhonePe, Google Pay ଏବଂ ATM card ଉପରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସର୍ବଦା ନିଜ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ଆପଣ ଏକା କେଉଁ ଯାଗାକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମନସ୍ତ କରିଲେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ମୁତାବକ କରିଥାନ୍ତି । ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ସ୍ଥାନ ଚୟନ କରିବା ଠାରୁ ନେଇ କେଉଁଠାରେ ରହିବେ ଓ କଣ ଖାଇବେ ଏନେଇ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣ ନିଜେ ନେଇଥାନ୍ତି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ଯାତ୍ରାରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ବାଧକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୃଢତାର ସହିତ ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ଅନେକ ଯାଗା ବୁଲି ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାଏ ।
