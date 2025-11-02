ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଦିନଟି ଶୁଭଙ୍କର, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ କଟିବ ସମୟ
ଆଜି ପଞ୍ଚୁକ । କିପରି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ । କିଏ ରହିବେ ସତର୍କ । କାହାକୁ ମିଳିବ ଖୁସି ଖବର । ପଢନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ
Published : November 2, 2025 at 6:58 AM IST
ମେଷ: ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ସମାଜରେ ପରିଚୟ ପାଇବାର ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି । ବର ଏବଂ କନ୍ୟାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ପିରିଅଡ୍ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଫଳରେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଅବଶ୍ୟ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ହରାଇ ବସି ପାରନ୍ତି ।
ବୃଷ: ଆଜି, ସମସ୍ତ ଭଲ ଜିନିଷରେ ଭରା ରହିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିନସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ । ସମସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତତା ପଛରେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆରାମରେ ନିଃଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ । ଆଜି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ଘର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିରବ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିବ କାରଣ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଦିନ ରହିବ । ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟସ୍ତତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ନ କରିପାରେ ଏବଂ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଅବଶ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ।
କର୍କଟ: ଦିନର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକୂଳ ରହିବ । ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣ ସେହି ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମନର ଭାବନା ଅସ୍ଥିର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୈତିକତା କାର୍ଯ୍ୟ କଳାପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ସିଂହ: ଆଜି, ଆପଣ ଅନେକ ଆମୋଦପ୍ରମୋଦର ସାଧନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଭି କିମ୍ୱା ଡ୍ରାଇଭିଙ୍ଗ୍ରେ ଯିବାରେ ଖୁସିରୁ ବି ଅଧିକ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଜନା ହୁଏତ ରଦ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯାତ୍ରାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ, ଲଗାତାର ଭାବନାର ପ୍ରବାହ ଏବଂ ମନରେ ବିରକ୍ତିଭାବ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଶକ୍ତିହୀନ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜିର ଏହି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନର ଯଥା ସମ୍ଭବ ଲାଭ ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି । ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିଥିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରନ୍ତି । ମ୍ୟୁଜିକ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଉଲ୍ଲାସରେ ଦିନ କାଟନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜ୍ଞାନ ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ବଢାଇବା ଦରକାର । ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ଵ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଖରା ବେଳ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ କିଛି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଏପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଆସେ ଓ ଆପଣ ସେଥିରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ।
ବିଛା: ଦିନଟି ଶୁଭଙ୍କର ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ଵଳ ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଦଳର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟନ୍ଵିତ କରିଦେବ ।
ଧନୁ: ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ । କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ଅସହାୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଓ ଚିନ୍ତାରେ ରହିପାରନ୍ତି | ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ବସି ମିଳିମିଶି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମନମାଳିନ୍ୟର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ।
ମକର: ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଓ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଗ ଦେଖି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ । ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ କାହା ସହ ଝଗଡା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବନ୍ତୁ ଓ କୌଣସି ଗୁରୁତର ଭୁଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ଆଗ କଥା ଭାବନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମନ ଦିନକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟମୟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳତାକୁ ଦୂରରେ ରଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ । ଯଦି ଏହା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଦକ୍ଷତାରେ ହାନୀ ପହଞ୍ଚାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଯଥା ସମ୍ଭବ ଲାଭ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଏକାଠି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁକୂଳ ଦିଗରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଅବଶ୍ୟ, ଧ୍ୟାନ କିମ୍ୱା ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହା ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରୀୟଜନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଏବଂ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍କକ ବ୍ୟବହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ ।