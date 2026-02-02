ଶନିଙ୍କ ରାଶିରେ ଦୁର୍ଲଭ ପଞ୍ଚଗ୍ରହୀ ଯୋଗ; 6 ରାଶି ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ !
ଦୁର୍ଲଭ ଗ୍ରହ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ପ୍ରଭାବରେ 6ଟି ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ମିଳିବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
Published : February 2, 2026 at 1:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ଏବଂ ବିରଳ ଗ୍ରହ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଏହା ଅନେକ ରାଶି ଉପରେ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଶନିଙ୍କ ନିଜ ରାଶି, ମକର ଏବଂ କୁମ୍ଭରେ ଏକକାଳୀନ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଏହି ଯୋଗକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରୁଛି । ଏହାର ପ୍ରଭାବ 2 ମାର୍ଚ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମଙ୍ଗଳ, ଶୁକ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୁଧ ଏବଂ ରାହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମକର ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ବିଶେଷ ସଂଯୋଗ ମାର୍ଚ୍ଚ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 6ଟି ରାଶି ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
ମେଷ:
ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ, ଏହି ଯୋଗ କର୍ମ ଏବଂ ଲାଭର ଗୃହକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ । ପଦୋନ୍ନତି, ସକାରାତ୍ମକ କ୍ୟାରିୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଆୟ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ସହିତ ଜଡିତ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ।
ବୃଷ:
ଏହି ସମୟ ବୃଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଜବୁତ କରିବ । ଘର, ଯାନବାହାନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରଗତି ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଭ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସନ୍ତୁଳନ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହେବ ।
ମିଥୁନ:
ଏହି ଯୋଗ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହେବ । ଭଲ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ବିଦେଶରେ ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା ବିବାହର ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ଅଛି । ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ।
ତୁଳା:
ତୁଳା ରାଶିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସମେତ ଛଅଟି ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଅଛି । ଏହା ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ହେବ ।
ବିଛା:
ଏହି ଗ୍ରହ ଯୋଗ ବିଛା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ କ୍ୟାରିୟର ମୋଡ଼ ଆଣିପାରେ । ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି, ପଦୋନ୍ନତି, କିମ୍ବା ବିଦେଶରୁ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ । ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବ । ଆୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧିର ସଂକେତ ମିଳୁଛି । ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ସମାଧାନ ହେବ । ଶତ୍ରୁ ପରାଜିତ ହେବେ ।
ମକର:
ମକର ରାଶିରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ । ପଦୋନ୍ନତି, ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବେକାରୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ । ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବ । ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)