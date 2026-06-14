ରାଶିଫଳ: ପହିଲି ରଜରେ କେମିତି କଟିବ ଦିନ ?
ଆଜି ଜୁନ୍ ୧୪ ତାରିଖ ରବିବାର ପହିଲି ରଜ । ଚନ୍ଦ୍ର ବୃଷ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆଜି କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : June 14, 2026 at 6:56 AM IST
ମେଷ: ଆଜି, ପହିଲି ରଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତୁ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ, ଏକ ସମାଧାନମୂଳକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଭଲ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ସମୟାନୁସାରେ ଭୋଜନ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ପହିଲି ରଜରେ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ହେବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇବେ । ଆପଣ ଏକ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ପରମ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ସକାରାତ୍ମକ ହେବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି, ପହିଲି ରଜରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ପାରିବାରିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସଫଳ ହେବ । ଆପଣ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସୁଖଦ ସାକ୍ଷାତ ହେବ । ଯାତ୍ରାରେ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ ଦେବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ଯେକୌଣସି ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି, ପହିଲି ରଜରେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧ ଯୁକ୍ତିତର୍କର କାରଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ପରିବାରରେ ଏକ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଚାକିରି ସାଥୀ କିମ୍ବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ସମ୍ଭବ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ନିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ । ଅପରାହ୍ନ ପରିବାର ସହିତ ଭଲ ସମୟ ବିତିବ ।
ସିଂହ: ଆଜି, ପହିଲି ରଜରେ ପରିବାର ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । କାର୍ଯ୍ୟଭାର ବୃଦ୍ଧି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଜଣେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଭେଟି ଦିନଟିରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ । ଏକ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରିବ । ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି, ପହିଲି ରଜରେ ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତନ କରିବେ । ଜ୍ୟୋତିଷ କିମ୍ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଭାବିଚିନ୍ତି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ ଯାତ୍ରାରେ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ । ଛୋଟ ଲାଭ ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆଜି, ପହିଲି ରଜରେ ଦିନଟି ଆନନ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଏକ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି । ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ । ଲୁକ୍କାୟିତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ।
ବିଛା: ଆଜି, ପହିଲି ରଜରେ ଆପଣ କିଛି ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଭଲ ରହିବ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ଯେକୌଣସି ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣ ଅପରାହ୍ନରେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଆପଣ ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାର ମଜା ନେଇପାରନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଭଲ ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି, ପହିଲି ରଜରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଘରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଚାକର ଏବଂ ସହକର୍ମୀମାନେ ସହାୟକ ହେବେ । ଆପଣ କାମରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଖ୍ୟାତି ହାସଲ କରିବେ । ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ବିଫଳ ହେବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଆପଣ ଆଜି ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଭିତରର ସଜାଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ।
ମକର: ଆଜି, ପହିଲି ରଜରେ ଆପଣ ମାନସିକ ଭୟ ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ବାଧା ଦେବ । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତାର ଅଭାବ ହତାଶାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ରହିବ । ପେଟ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । ଯାତ୍ରା ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସାଥ୍ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି, ପହିଲି ରଜରେ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହେବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ମାଆ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବେ । ମହିଳାମାନେ ନୂତନ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବାରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ । ଏହି ସମୟ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅଧିକ କଠୋର ହୋଇପାରେ । ସାର୍ବଜନୀନ ଅପମାନରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ ।
ମୀନ: ଆଜି, ପହିଲି ରଜରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ଥିର ରହିବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । କଳାକାରମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ କଳାର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ।