କେଉଁ ତେଲରେ ଶରୀର ମାଲିସ୍ କଲେ ଲାଭ ମିଳେ ? ଜାଣନ୍ତୁ ମାଲିସ୍ ଥେରାପି ବିଷୟରେ

ମାଲିସ୍ ଉପଚାରରୁ ଅନେକ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ । ହେଲେ ଆପଣ ବି କେଉଁ ତେଲରେ ଶରୀରକୁ ମାଲିସ୍ କରିଲେ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଖବରରେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 7, 2025 at 10:45 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶରୀରରେ ମାଲିସ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚିକିତ୍ସା ବହୁ ପୁରୁଣା । ଏହା ଭାରତରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବାର ବିଶ୍ବାସ କରାଯାଏ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍, ଚୀନ, ଜାପାନ, ମିସର ଓ ରୋମାନ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସହିତ ବିଶ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶୀଘ୍ର ବିସ୍ତାର ହୋଇଗଲା । ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀର ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଉଠେ । ମାଲିସ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମାଂସପେଶୀକୁ ରଗଡ଼ି, ଦବାଇ ଓ ମୋଡ଼ି ଚାପ ପକାଯାଇଥାଏ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀ ଓ କୋମଳ ଟିସୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ।
ମାଲିସ୍ ଉପଚାର:
ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମସାଜ ଥେରାପି ବହୁ ରୋଗର ଏକ ଅଣ-ଆକ୍ରାମକ ଚିକିତ୍ସା ବିଧି ଅଟେ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଦରଜ, ମାଂସପେଶିରେ କଷ୍ଟ, ଖେଳକୁଦରୁ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତ, ମାଇଗ୍ରେନ ଆଦି ରୋଗ ସାମିଲ । ମାଲିସ୍ ଥେରାପିକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଚାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ । ଏଥିରୁ ଅନେକ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ । ଏହା ଶାରୀରିକ, ମାନସିକ ତଥା ଭାବନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ ।
ମିଳେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସୁଫଳ:
ଶରୀରକୁ ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ବାରା ଅନେକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ । ଆଜିକାଲି ବହୁ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ମାଲିସ କରାଇଥାନ୍ତି । ତେବେ ମାଲିସ କରିବା ଆଗରୁ ବହୁ ଲୋକ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ମାଲିସ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଶରୀର କେଉଁ ତେଲରେ ମାଲିସ୍ କରିଲେ ଲାଭ ମିଳେ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଖବର ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ।
ମସାଜ ଥେରାପି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ...
ଅଲିଭ ତେଲ:
ଶରୀରରେ କେଉଁ ତେଲ ମାଲିସ କରିଲେ ସଠିକ ଲାଭ ମିଳିବ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି କି? ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲିଭ ତେଲ ସହାୟତା କରିଥାଏ । ଶରୀରରେ ହାଲୁକା ଧରଣର ମାଲିସ କରିବା ପାଇଁ ଅଲିଭ ତେଲ ସଠିକ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ । ଶରୀର ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଶୋଷି ନେଇଥାଏ । ଏହି ତେଲ ଶରୀରର ଦରଜ ତଥା କଷ୍ଟକୁ କମ୍ କରିବା ସହିତ ମାଂସପେଶୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଥାଏ । ଏହା ଶରୀରକୁ ନରମ କରିଥାଏ ଓ ଶୁଖିଲାପଣ କମ୍ କରିଥାଏ । ଏହି ତେଲରେ ଶରୀରକୁ ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରରେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ସଠିକ ହୋଇଥାଏ ।
ରାଶି ତେଲ:
ଏହି ତେଲରେ ନିୟମିତ ଶରୀର ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କ ତ୍ବଚା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ । ଏହି ତେଲରେ ଶରୀରକୁ ମାଲିସ କରିବା ଦ୍ବାରା ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ । ହାଡ଼କୁ ଶକ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ବଢାଇଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ ।
ନଡ଼ିଆ ତେଲ:
ନଡ଼ିଆ ତେଲର ବ୍ୟବହାର ଶରୀରକୁ ମାଲିସ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ନରମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଶରୀରରୁ ଶୁଖିଲାପଣକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଏହା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସଠିକ ରଖିଥାଏ । ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଓ ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗାଲ ଗୁଣ ରହିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରରେ ତ୍ବଚା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ତେଣୁ ତ୍ବଚା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଂକ୍ରମଣରେ ପୀଡିତ ଲୋକ ଏହାକୁ ତ୍ବଚାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ବାରା ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତି ।
ବାଦାମ ତେଲ:
ବାଦାମ ତେଲର ବ୍ୟବହାର ଶରୀରକୁ ମାଲିସ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ । ଏଥିରୁ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ । ବାଦାମ ତେଲ ଶରୀରରେ ସହଜରେ ଅବଶୋଷିତ ହୋଇଯାଏ । ଏହା ତ୍ବଚାର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ରଖିଥାଏ । ଏହା ସହିତ ବୟସଛାପକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ କରିଥାଏ । ଏହି ତେଲରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟି ଫଙ୍ଗାଲ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ତ୍ବଚା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରର ଜାଦୁ, କାଛୁ, କୁଣ୍ଡିଆ ଭଳି ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ସହାୟତା କରିଥାଏ ।
ସୋରିଷ ତେଲ:
ଆପଣ ଶରୀରରେ ତେଲ ମାଲିସ କରିବା ପାଇଁ ସୋରିଷ ତେଲର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଏହା କିଛି ଅଂଶରେ ତୈଳାକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହାର ଅନେକ ଫାଇଦା ରହିଛି । ଏହା ତେଲ ଦରଜ ଓ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଲେ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ଶରୀରକୁ ଶୁଷ୍କତାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ଆବଶ୍ୟକ ନରମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ତୈଳ ଶୁଖିଲା ଚର୍ମଯୁକ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ଏହାକୁ ସକାଳ ସମୟରେ ଶରୀରରେ ମାଲିସ କରିବା ହିତକାରୀ ହୋଇଥାଏ ।
