ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ: କେମିତି କଟିବ ସପ୍ତାହ ?
ଏ ସପ୍ତାହ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ସମୟ ହେବ । କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ ଆସିବ । ପଢ଼ନ୍ତୁ ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ।
Published : December 13, 2025 at 3:12 PM IST
ମେଷ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଅସାବଧାନତା ଯେକୌଣସି ବିଦ୍ୟମାନ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ । କ୍ୟାରିଅର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ସେମାନେ ପରେ ଅନୁତାପ କରିପାରନ୍ତି । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସପ୍ତାହ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ । ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ କୌଣସି ଋଣ ନେବା କିମ୍ବା ବଡ଼ କ୍ରୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଗର୍ବ କିମ୍ବା ଅହଂକାରୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତେଣୁ ଧର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ । ବିବାହିତ ଜୀବନ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେତୁ କିଛି ଉତ୍ତେଜନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟରେ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ବରିଷ୍ଠ କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ । ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାମଣାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ବୃଷ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଅସୁବିଧାଜନକ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ପେଟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଅବହେଳା ଯକୃତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । କ୍ୟାରିଅର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ବସ୍ଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅବିବାହିତ ଲୋକମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସାଥୀଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ପୂର୍ବ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଉନ୍ନତ ହେବ । ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଅଧ୍ୟୟନରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଯଦି ସମର୍ପିତ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ଏଡାନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ ।
ମିଥୁନ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଅତୀତର ରୋଗ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ କିଛି ସମୟ ଚାଲନ୍ତୁ । କ୍ୟାରିଅର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ । ଆପଣ ନୂତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନକରିବା ଭଲ; ଯେକୌଣସି ଉପଯୋଗୀ ପରାମର୍ଶକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ । ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କକୁ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଇପାରନ୍ତି । ଯଦି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଘରୋଇ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ । ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
କର୍କଟ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅତିରିକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣ ପେଟ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ଏସିଡିଟିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଧିକ ଖାଇବା ପରିହାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । କ୍ୟାରିଅର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟେନସନ୍ ଦେଖା ଦେଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ଛୋଟ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ବୁଲିବାକୁ କିମ୍ବା ନିକଟ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇ ସମୟ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ସପ୍ତାହ ଚାପ ଆଣିପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ସେୟାର ବଜାରରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ସତର୍କତାର ସହ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ତେବେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଏକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଯୋଗଦେଇ ପାରିବେ ।
ସିଂହ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାରଣରୁ ଚାପ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ଆରାମ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଯଦି କ୍ୟାରିଅର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ତେବେ, ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ । ଯେଉଁମାନେ ସିଲେଇ, ଡିଜାଇନ୍ କିମ୍ବା ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ, ସେମାନେ ଏକ ବଡ଼ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି ଯାହା ସଫଳତା ଆଣିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସତର୍କତାର ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନୁମାନ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ, ଅହଂକାର ଦେଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ କାରଣ ଏହା ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଅଯଥାରେ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଜମି କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ନିବେଶ କରିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ଲାଭ ଆଣିବ । ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହିବଲେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଅଧ୍ୟୟନରେ ସଫଳତା ପାଇବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବା ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
କନ୍ୟା: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ନିଜର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ଚାପ କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଆରାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଚାପ ଦୂର କରନ୍ତୁ । କ୍ୟାରିଅର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସପ୍ତାହଟି ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ଏବଂ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଯାହା ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରେ । ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରେମିକ/ପ୍ରେମିକାମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଘରୋଇ ଜୀବନ ପାଇଁ, ସପ୍ତାହଟି ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଚାଲିଥିବା ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ, ଯାହା ଘରେ କିଛି ଶାନ୍ତି ଆଣିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଘର ମରାମତି ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ । ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟିକୁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ହେବ ।
ତୁଳା: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଦୃଢ଼ ରହିବା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ରଖିବ । କ୍ୟାରିଅର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟ ରଣନୀତି ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଏକ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଅନେକ ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ । ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଆଚରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଦୂରତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଛୋଟମୋଟ ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଯଦି ଆପଣ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ପାର୍ଟ-ଟାଇମ୍ କାମ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ସହିତ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ ।
ବିଛା: ଏହି ସପ୍ତାହରେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିକେ ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରେ । ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସଂକ୍ରମଣର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଜଣେ ଭଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । କ୍ୟାରିଅର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ୱେବସାଇଟ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ । ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ କାମ ସମୟସୀମାରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ଉଚିତ । ଚାକିରିଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଅଫିସ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବସ୍ ଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ । ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସାଥୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ଶେଷ ହୋଇପାରେ କାରଣ ଆପଣ ନୂତନ କାହାକୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ, ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ; ଏହା ବଦଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ସପ୍ତାହରେ କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଟଙ୍କା ଅଟକିପାରେ ଏବଂ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବିଚଳିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଛୋଟମୋଟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ତେବେ, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବୈଠକ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ନିବେଶ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି । ଚାକିରିଧାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବେ । ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ଟେନସନ୍ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଘୃଣା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସପ୍ତାହଟି ସୁଖଦ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭ୍ରମଣ କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ରହିବ । ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣ ନିଜ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
ମକର: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ବିଶେଷକରି ଆପଣଙ୍କ ଆଖିର କାରଣ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ସପ୍ତାହଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳାଫଳ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ । ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଚାକିରିଧାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ନୂତନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମୀକ/ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରହିବ । ବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମତାମତକୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଶିକ୍ଷା ଓ ଅଧ୍ୟୟନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚାପକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ଯଦିଓ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଅନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଏହା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ । କମ୍ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରାଇପାରେ, ତେଣୁ ଅସାବଧାନତାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ ଏବଂ ଫିଟ୍ ରହିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଚାକିରିଧାରୀମାନେ ଏକ ନୂତନ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି । ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଚାକିରି ପାଇଁ ଡାକ ଆସିପାରେ । ପ୍ରେମ ଓ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ପ୍ରେମରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ । ବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ଛୋଟମୋଟ ମତଭେଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟିବେ, ଯାହା ବୁଝାମଣାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ । ଶିକ୍ଷା ଓ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭଳି ବିଭ୍ରାନ୍ତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହା ପାଠପଢ଼ାରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇପାରେ । ଧ୍ୟାନ ଓ ସମର୍ପଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସଫଳତା ଆଣିଦେବ ।
ମୀନ: ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଭଲରେ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ଜଡିତ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । କ୍ୟାରିଅର ଓ ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ଵାରା ଭଲ ଫଳାଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେକୌଣସି ଉତ୍ତେଜନା କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ ବୁଝାମଣା ହେବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି । ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ । ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କିଛି ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।