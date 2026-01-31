ETV Bharat / lifestyle

ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ:ଫାଲ୍‌ଗୁନ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କେମିତି କଟିବ ?

ଫେବୃଆରୀ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ରହିବ 7 ଦିନ । କିଏ ରହିବେ ସତର୍କ ଓ କିଏ ହେବେ ଲାଭବାନ ।

Weekly Horoscope
ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 31, 2026 at 7:05 PM IST

8 Min Read
Weekly Horoscope
ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମେଷ: ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାସ, ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କିମ୍ବା ଜ୍ଵର ପାଇଁ ଡାକ୍ତରୀ ପାରମର୍ଶ ଆବଶ୍ୟକ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମେଷ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ପାଇବେ । ଦୈନିକ ଆୟରେ ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଏବଂ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ପୂର୍ବ ଭଳି ଦୃଢ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କିଛି ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭକାରୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ହେଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କିଛି କଥା ଗୁପ୍ତ ରଖୁଥିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ହରାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଠିନ ବ୍ୟାପାର ହେବ । ଫେବୃଆରୀର ଏହି ଆରମ୍ଭ ସପ୍ତାହର ସମଗ୍ର ସମୟରେ ଉପଲବ୍ଧ କ୍ୟାରିଅର ସମ୍ବନ୍ଧୀତ ସୁଯୋଗର ସଦୁପଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହିତ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟରେ ହେଉଥିବା ଅସ୍ଥିରତାକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ ।

Weekly Horoscope
ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବୃଷ: ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ସଂକ୍ରମଣର ବିପଦ କାରଣରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଜରୁରୀ ହେବ । ତଥାପି ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ସପ୍ତାହ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଏବଂ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ସୁଯୋଗଗୁଡିକ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ ହେବ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଚାକିରୀ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ପଡିରହିଥିବା କାମଗୁଡିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ସାଧାରଣ ଭାବେ ଫଳବତୀ ହେବ କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଗତ ବାଧାଗୁଡିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ଧ୍ୟାନ ବଜାୟ ରଖିବା ଜରୁରୀ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅବହେଳା କରିବା, ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟଗୁଡିକୁ ହାସଲ କରିବାରେ ଆପଣ ପଛରେ ପଡିଯିବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଉତ୍ତମ ଆୟ, କ୍ୟାରିଅରରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଏକ ସୁସଂଗତ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏକତ୍ର ଭାବେ ଏହି ସମୟକୁ ସଫଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରିବ । ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରତି ପୂର୍ବ ଭଳି ସତର୍କ ରହିବେ ଏବଂ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖିବେ ।

Weekly Horoscope
ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମିଥୁନ: ଏହି ସପ୍ତାହ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ହେବ । ଗଣ୍ଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା କିମ୍ବା ପେଟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣ ଏକ ସ୍ଥିର ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ନାହିଁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆୟକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକମାନେ ଲାଭ ଆଶା କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ କି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ଓ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଗଭୀର ରୋମାଣ୍ଟିକ ହେବ, ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ବହୁତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଥିବା ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଖୁସି ମିଳିବ । ସପ୍ତାହ ସାରା ପାରିବାରିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବିରାଜମାନ କରିବ । ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ଛୋଟମୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ସ୍ଥିର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା କରିବେ ।

Weekly Horoscope
ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କର୍କଟ: କର୍କଟ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ସପ୍ତାହର ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ, ବିଶେଷକରି ଗଣ୍ଠି କିମ୍ବା ଶରୀର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ବହୁବିଧ ଆୟର ଉତ୍ସ ଦେଖାଯାଉଛି । ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେତେବେଳେ କି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ । ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଯଦିଓ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭ୍ରମଣ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଛି ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷକରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସଫଳ ସମୟ ଅଟେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଯୋଗ କରି ପ୍ରଗତି ହାସଲ କରିପାରିବେ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଯଦି ଆପଣ ପରିପକ୍ୱତା ଏବଂ ଯତ୍ନର ସହିତ ଅଫିସ ବିବାଦକୁ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିବିଧତା ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ସମ୍ଭାବନା ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଦୃଢ଼ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

Weekly Horoscope
ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ସିଂହ: ଏହି ସପ୍ତାହ ସିଂହ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ରିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ କିମ୍ବା ଚର୍ବି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ଭାବନା ଭଲ ରହିବ, ଯଦିଓ ଆପଣ କିଛି ଅନିଚ୍ଛାକୃତ କିମ୍ବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟ ମାଲିକମାନେ ସହଭାଗୀତା ଓ ବିସ୍ତାରିତ ନେଟୱାର୍କିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଆଧାରରେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ । ବିବାହିତ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ ଏବଂ ପରିବାରର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥନ ସହିତ ସନ୍ତୋଷଜନକ ହେବ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବଜେଟ୍ ସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାଧାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

Weekly Horoscope
ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କନ୍ୟା: କନ୍ୟା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ରହିବ । ଗୁପ୍ତାଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସାଗତ ଧ୍ୟାନ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପାରେ । ବୃଦ୍ଧି ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରଗତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ । କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଚାକିରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପଭୋଗ କରିବେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ, ଯଦିଓ ପରିବାରର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ କାରଣରୁ କିଛି ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିର ପ୍ରବାହ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼ ରହିବ, ଯଦିଓ ଏହି ଶକ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଦୃଢ଼ କିମ୍ବା କଷ୍ଟକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ସହିତ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଭଳି ବୃତ୍ତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରି, ଆପଣ ଛୋଟମୋଟ ପରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ । ଏହି ସପ୍ତାହଟି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାରିଅରରେ ପ୍ରଗତି, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ପ୍ରେମ ପୂରଣର ଏକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

Weekly Horoscope
ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ତୁଳା: ତୁଳା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ସାଧାରଣ ସପ୍ତାହ ଅନୁଭବ କରିବେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ବିଶେଷକରି ପେଟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଏହା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଅସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ । ଆପଣ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମାଲିକମାନେ ନୂତନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସଫଳତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ କିନ୍ତୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପଦବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପକ୍ଷପାତ ହେଉଥିବା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଟିପ୍ପଣୀରେ, ପ୍ରେମ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାହିତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ତଥାପି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରନ୍ତି । କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ରାଜନୀତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ନେଭିଗେଟ୍ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଅଧ୍ୟୟନ ଉଭୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବା ସପ୍ତାହର କଷ୍ଟକର ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ କମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

Weekly Horoscope
ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବିଛା: ବିଛା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସପ୍ତାହ ଆଶା କରିପାରିବେ । ତେଲ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ପେଟ ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସଙ୍କଟକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସତର୍କତାର ସହ ଚିନ୍ତା ନକରି ନୂତନ ଉଦ୍ୟମକୁ ଏଡାଇବା ଉଚିତ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମାଲିକମାନେ ଏକ ସରକାରୀ ଟେଣ୍ଡର ପାଇପାରନ୍ତି, ଯଦିଓ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଏବଂ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା ଉଚିତ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର କିଣିପାରନ୍ତି । ସାମାନ୍ୟ ଅହଂକାର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା କ୍ଷଣିକ ମାନସିକ କଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ ସତର୍କତାର ପ୍ରାଥମିକତା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ପରିଶ୍ରମକୁ ସଚେତନ ଖାଦ୍ୟଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାବପ୍ରବଣ ପରିପକ୍ୱତା ସହିତ ସନ୍ତୁଳିତ କରି, ଆପଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆସୁଥିବା ସୁଯୋଗଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ । ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ କିମ୍ବା ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧାକୁ ଏଡାଇ ପାରିବେ ।

Weekly Horoscope
ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ଧନୁ: ଯଦି ଧନୁ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହଟି ସାଧାରଣତଃ ଭଲ ରହିବ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ରୋଜଗାର ଏବଂ ନୂତନ ନିବେଶ ଯୋଜନାରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବ । ପ୍ରେମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା ସ୍ନେହ ଏବଂ ପ୍ରେମରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଅଟେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ କିମ୍ବା ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାରଣରୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଶିକ୍ଷାଗତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଧ୍ୟାନର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ପଛରେ ପକାଇପାରେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ଏବଂ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକୁ ଏଡାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ । ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ସମୃଦ୍ଧ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରଖିବ । ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବଢୁଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରି, ଆପଣ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଭାବରେ ପରପୂର୍ଣ୍ଣ ସପ୍ତାହକୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ।

Weekly Horoscope
ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମକର: ଏହି ସପ୍ତାହ ମକର ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ମାତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବାକୁ ପଡିବ, ବିଶେଷକରି ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଭାଗୀଦାରୀ କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଆଣିପାରେ । କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାଲିକମାନେ ସଫଳତା ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ନୂତନ ପଥ ପାଇବେ । ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିଚଳିତ ନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସମାଧାନ କରିପାରିବେ । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଦୃଢ଼ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖଦ ହେବ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ବୟସ୍କଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ବିଷୟରେ ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ସପ୍ତାହଟି ଦୃଢ଼ ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ୱୀକୃତି ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଛୋଟ ଛୋଟ ସମ୍ପର୍କଜନିତ କଳିଝଗଡାକୁ ପରିଚାଳନା କରି ଏବଂ ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହି, ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହାସଲ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପ୍ରଶଂସା ଆପଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହଜନକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।

Weekly Horoscope
ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କୁମ୍ଭ: କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସପ୍ତାହ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ମାନସିକ ଚାପ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଦ୍ଵାରା ଏହି ବୋଝ ହାଲୁକା ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଶେଷରେ ଆର୍ଥିକ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବ । କର୍ମଚାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବାର ଆଶା କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗୀତାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଲାଭ ଦେଖିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମିକ/ପ୍ରେମିକା ସାଥୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଏକାଠି କିଣାକିଣିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପ୍ରମୁଖ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାରିବାରିକ ସଂଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତା ପରିଚାଳନା କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । ବୃତ୍ତିଗତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପାରିବାରିକ ସମର୍ଥନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସପ୍ତାହଟି ପରିଭାଷିତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ନେଭିଗେଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

Weekly Horoscope
ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମୀନ: ମୀନ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସପ୍ତାହଟି ଭଲରେ କଟିବ । ଗଳା କିମ୍ବା ଦାନ୍ତ ସଂକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ । ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଅଟେ, ବିଶେଷକରି ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ । କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାରିୟର ସମ୍ଭାବନା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଟେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ମାଲିକମାନେ ସଫଳତା ଦେଖିବେ । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ । ବିବାହ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଘରୋଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବାରୁ ବିବାହିତ ଜୀବନ ସନ୍ତୋଷଜନକ ରହିବ । ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନରୁ କିଛି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ଯଦିଓ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ସମୟ ଜାରି ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବା ଏବଂ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷାଗତ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ପରିଚାଳନା କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ପ୍ରେମ, ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ସହିତ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ସପ୍ତାହ ରହିବ ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

