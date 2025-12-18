ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ମଜା: ପାଇବେ ଆଳୁ ପୋଟଳ, ଫୁଲକୋବି ଭଜା
ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନ ସିଟରେ ଆରାମରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ, ବିହାର ଓ କାଶ୍ମୀର ଭଳି ରାଜ୍ୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଇପାରିବେ ।
Published : December 18, 2025 at 8:37 PM IST
Regional Cuisines on Vande Bharat Express, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରେଳ ବିଭାଗ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଖୁସି ଖବର । ଏବେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଗୁୁଡିକରେ ମିଳିବ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟ । କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ ନେଇ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ନିଜ ମେନୁର ସାମିଲ କରିବ ରେଳ ବିଭାଗ । ଯାହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସହିତ ଏକ ଅଭୂଲା ଅନୁଭୂତି ଦେବ ।
ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟ:
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ । ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନ ସିଟରେ ଆରାମରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ, ବିହାର ଓ କାଶ୍ମୀର ଭଳି ରାଜ୍ୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଇପାରିବେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଛି ।
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟର ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ପାଇପାରିବେ । ଯାହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଦେବ ।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁଥିବା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ କଣ ରହିବ ଓଡିଆ ଖାଦ୍ୟ:
- ୨୨୮୯୫ ହାଓଡା-ପୁରୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ
- ୨୨୮୯୫ ହାୱାଡା-ପୁରୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭଜା ମିଳିବ
- ୨୦୮୭୨ ରାଉରକେଲା-ହାୱାଡା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ମିଳିବ କସା ପନିର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ
ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କଣ ରହିବ ଖାଦ୍ୟ:
- ୨୦୧୦୧/୨୦୧୦୨ ନାଗପୁର-ସିକନ୍ଦରାବାଦ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କାନ୍ଦା ପୋହା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ Dondakaya Karam Podi Fry ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର Andhra Kodi Kura ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ନେଇପାରିବେ ।
- ୨୦୯୦୧ ମୁମ୍ବାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ - ଗାନ୍ଧୀନଗର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଗୁଜୁରାଟୀ ଖାଦ୍ୟର ମେଥୀ ଥେପ୍ଲା ।
- ୨୬୯୦୨ SBIB-VRL ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ମସାଲା ଲୌକୀ ଭାବରେ ଗୁଜୁରାଟୀ ସ୍ୱାଦ ନେଇପାରିବେ ଯାତ୍ରୀ ।
- ୨୦୬୩୩/ ୩୪ Kasargod–Trivandrum ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏବଂ ୨୦୬୩୧/୩୨ Mangalore–Trivandrum ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ମିଳିବ କେରଳର ଧଳା ଚାଉଳ, ସାଧା କଦଳୀ ମସଲା ମଟର ସିଝା ।
- ୨୨୩୪୯ ପାଟଣା- ରାଞ୍ଚି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ବିହାରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ୨୨୩୪୮ ପାଟନା - ହାୱାଡା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଚିକେନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ।
- ୨୬୪୦୧–୦୨ ଏବଂ ୨୬୪୦୩–୦୪ ଟ୍ରେନରେ ଆମ୍ବାଲ କଡ୍ଡୁ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଚଣା ମସଲା ସମେତ ଅନେକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
- ୨୬୪୦୧/ ୦୨ ଏବଂ ୨୬୪୦୩/୦୪ କଟାରା-ଶ୍ରୀନଗର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନରେ ଟମାଟୋ ଚମନ ଏବଂ କେଶର ଫିରନି ପରି କାଶ୍ମିରୀ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ।
- ୨୨୨୨୯ ମୁମ୍ବାଇ- ମାଡାଗାଓଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ମସଲା ଉପମା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ।
- ୨୨୩୦୨ ଜଲପାଈଗୁଡ଼ି- ହାୱାଡା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଚିକେନ ଝୋଳ ଆଦି ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଗଡ଼ିଲା ଆଉ 4 ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ, 164ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ସଂଖ୍ୟା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର