ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟର ମଜା: ପାଇବେ ଆଳୁ ପୋଟଳ, ଫୁଲକୋବି ଭଜା

ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନ ସିଟରେ ଆରାମରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ, ବିହାର ଓ କାଶ୍ମୀର ଭଳି ରାଜ୍ୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଇପାରିବେ ।

Odia Regional cuisines Allu Potal Fry and cauliflower curry in Vande Bharat Train Menu
ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟର ମଜା, ଓଡ଼ିଆ ଖାଦ୍ୟରେ ରହିବ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭଜା ଓ ଫୁଲକୋବି (X@VandeBharatExp)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 18, 2025 at 8:37 PM IST

Regional Cuisines on Vande Bharat Express, ଭୁବନେଶ୍ବର: ରେଳ ବିଭାଗ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଖୁସି ଖବର । ଏବେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଗୁୁଡିକରେ ମିଳିବ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟ । କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ ନେଇ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନକୁ ନିଜ ମେନୁର ସାମିଲ କରିବ ରେଳ ବିଭାଗ । ଯାହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାତ୍ରା ସହିତ ଏକ ଅଭୂଲା ଅନୁଭୂତି ଦେବ ।

ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟର ମଜା (Credit@PIB)

ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟ:

ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ । ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରେନ ସିଟରେ ଆରାମରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଗୁଜୁରାଟ, ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ, ବିହାର ଓ କାଶ୍ମୀର ଭଳି ରାଜ୍ୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଇପାରିବେ । ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ରେଳ ବିଭାଗ ନୂଆ ଯୋଜନା କରିଛି ।

ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟର ମଜା (Credit@PIB)



ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟର ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ପାଇପାରିବେ । ଯାହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଦେବ ।

ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟର ମଜା (Credit@PIB)

ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁଥିବା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ କଣ ରହିବ ଓଡିଆ ଖାଦ୍ୟ:

  • ୨୨୮୯୫ ହାଓଡା-ପୁରୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଳୁ ଫୁଲକୋବି ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ
  • ୨୨୮୯୫ ହାୱାଡା-ପୁରୀ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭଜା ମିଳିବ
  • ୨୦୮୭୨ ରାଉରକେଲା-ହାୱାଡା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ମିଳିବ କସା ପନିର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ



ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ କଣ ରହିବ ଖାଦ୍ୟ:

ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଖାଦ୍ୟର ମଜା (Credit@PIB)
  • ୨୦୧୦୧/୨୦୧୦୨ ନାଗପୁର-ସିକନ୍ଦରାବାଦ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର କାନ୍ଦା ପୋହା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ Dondakaya Karam Podi Fry ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶର Andhra Kodi Kura ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ନେଇପାରିବେ ।
  • ୨୦୯୦୧ ମୁମ୍ବାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ - ଗାନ୍ଧୀନଗର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଗୁଜୁରାଟୀ ଖାଦ୍ୟର ମେଥୀ ଥେପ୍‌ଲା ।
  • ୨୬୯୦୨ SBIB-VRL ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ମସାଲା ଲୌକୀ ଭାବରେ ଗୁଜୁରାଟୀ ସ୍ୱାଦ ନେଇପାରିବେ ଯାତ୍ରୀ ।
  • ୨୦୬୩୩/ ୩୪ Kasargod–Trivandrum ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏବଂ ୨୦୬୩୧/୩୨ Mangalore–Trivandrum ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ମିଳିବ କେରଳର ଧଳା ଚାଉଳ, ସାଧା କଦଳୀ ମସଲା ମଟର ସିଝା ।
  • ୨୨୩୪୯ ପାଟଣା- ରାଞ୍ଚି ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ବିହାରର ପ୍ରମୁଖ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ୨୨୩୪୮ ପାଟନା - ହାୱାଡା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଚିକେନ୍ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ।
  • ୨୬୪୦୧–୦୨ ଏବଂ ୨୬୪୦୩–୦୪ ଟ୍ରେନରେ ଆମ୍ବାଲ କଡ୍ଡୁ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ ଚଣା ମସଲା ସମେତ ଅନେକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।
  • ୨୬୪୦୧/ ୦୨ ଏବଂ ୨୬୪୦୩/୦୪ କଟାରା-ଶ୍ରୀନଗର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନରେ ଟମାଟୋ ଚମନ ଏବଂ କେଶର ଫିରନି ପରି କାଶ୍ମିରୀ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ।
  • ୨୨୨୨୯ ମୁମ୍ବାଇ- ମାଡାଗାଓଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ମସଲା ଉପମା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ।
  • ୨୨୩୦୨ ଜଲପାଈଗୁଡ଼ି- ହାୱାଡା ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଚିକେନ ଝୋଳ ଆଦି ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

