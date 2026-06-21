ଆଜିର ରାଶିଫଳ; ସିଂହ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ
ଆଜି ଜୁନ 21, ରବିବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ...
Published : June 21, 2026 at 7:23 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଜୁନ୍ 21, ରବିବାର । ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ କଳାରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ। ଆଜି ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସମ୍ଭବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । ଅପରାହ୍ନର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଏହା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ସମୟ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ କିଛି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ବଜାୟ ରଖିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ନିଜ କାମରେ ମନ ଦେବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମାମଲାରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଘରେ କିଛି ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ହତାଶା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହଭାଗୀ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ଭବ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ନ୍ୟସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ କମ୍ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଅପରାହ୍ନ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ଆପଣ କାହା ସହିତ ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ବିକଶିତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ଟିକେ କ୍ରୋଧିତ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ। ସରକାରୀ କାମ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ଅଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ। ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କୌଣସି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆଲୋଚନା ଏବଂ ବାଦବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଏଡାନ୍ତୁ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଉଷ୍ମତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାକ ଦିନ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମାଧାନ ହେବ। ଆଇନଗତ ମାମଲାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି।
ବିଛା: ଆଜି ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତିକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରଶଂସା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ।
ଧନୁ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କିମ୍ବା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଭୁଲ କାମରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଦିନଟି ଭଲ ଏବଂ ସଫଳତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ରହିବ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜ କରିବ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ। ଅପରାହ୍ନରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ। ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆପଣ ସାଂସାରିକ ମାମଲାରେ ଜଡିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ । କୋର୍ଟ ମାମଲା ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କର କାହା ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ। ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଚିନ୍ତିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଆଣିବ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣ କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ନାହିଁ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଭାଗୀଦାରୀ ସହିତ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ସତର୍କତାର ସହିତ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ କାମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ବୈଠକ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।