ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ହେବ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ
ଆଜି ଫେବୃଆରୀ 9 ତାରିଖ ସୋମବାର ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : February 9, 2026 at 7:01 AM IST
ମେଷ: ଆପଣ ସମାଜ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ଆପଣ ଯାନର ବିଳାସ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତାଇବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଧିକ ତୀବ୍ର ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସରଳ ଆଚରଣ ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଲାଭ ପାଇବେ ।
ବୃଷ: ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ସମାପ୍ତ କରିବେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ମାତୃପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହକର୍ମୀମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ । ଅସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ସ୍ୱାଭାବିକ । ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଭ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଲୋଭିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମୟ ବିତାଇବେ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ବୌଦ୍ଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଘରର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖୁସି ରହିବ । ଆପଣ ଆଜି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆଜି ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
କର୍କଟ: କିଛି ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ସକାଳେ ଟିକେ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରାଇବ । ଆଜି ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଦିନ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଜମି ଏବଂ ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆଜି କିଛି ବିଷୟରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉପହାର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ସହଭାଗୀତା ଲାଭ ଆଣିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସୁଧରୁ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହି ଆୟ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାକୁ ଦୂର କରିବ । ଭଲ ପୋଷାକ ଏବଂ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ । ଛୋଟ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ ।
କନ୍ୟା: ପୋଷାକ କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା ଉତ୍ସାହଜନକ ଏବଂ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ । କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ । କର୍ମଜୀବୀ ବୃତ୍ତିଗତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅନୁକୂଳ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଦିନ । ଛାତ୍ରମାନେ କ୍ରୀଡା କିମ୍ବା କଳା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟରେ ଉତ୍କର୍ଷ ଲାଭ କରିବେ ।
ତୁଳା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । କୌଣସି ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ କରିବ । ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ।
ବିଛା: ଆଜି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ମିଳିପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆଜି ପାଦେ ପାଦେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଆପଣ ପ୍ରେମର ସୁଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆର୍ଥିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ, ଏବଂ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ଲାଭଜନକ ହୋଇପାରେ । ଅବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ଏକ ସମ୍ପର୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବେ । ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିବେ । ଆପଣ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ ।
ମକର: ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଧନ, ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଭ୍ରମଣ କରିବେ । ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସରକାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଘରୋଇ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ପାରିବାରିକ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନର ଉନ୍ନତି ଆପଣଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷର ଭାବନା ଆଣିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନର ଅଭାବ ରହିବ । ଆପଣ ପରିବାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ନୂତନ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ କିଣି ପାରନ୍ତି ।
କୁମ୍ଭ: ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଗାଡି ଚଲାଇବା ସମୟରେ କିମ୍ବା ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଲିବ । ପରିବାର ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତିବ ।
ମୀନ: ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସ୍ଥଗିତ ପାଣ୍ଠି ପାଇବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ । ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ଯିବାରୁ ରୋକିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ।