ବିନା ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସରେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏପରି ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ
ଗ୍ୟାସ ସରିଯାଇଛି ? ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା ଗ୍ୟାସରେ ତିଆରି ହୋଇପାରୁଥିବା ରେସିପି ନେଇ ଆସିଛୁ ।
Published : March 25, 2026 at 4:14 PM IST
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଘରର ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି । ସିଲିଣ୍ଡରରୁ ଇନ୍ଧନ ସରିଗଲେ କିପରି ଖାଦ୍ୟପେୟର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ଏନେଇ ଅନେକ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଆମେ ଏପରି କିଛି ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ ଯାହା ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିର ଉତ୍ତାପ ଆବଶ୍ୟକତା କରେନି, ବରଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଉପାୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ।
1. ସକାଳ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ ଓଭରନାଇଟ୍ ଓଟ୍ସ:
ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଟ୍ସ ଓ କ୍ଷୀର କିମ୍ବା ଦହି ଭଳି 2ଟି ସାମଗ୍ରୀର ଆବଶ୍ୟକତା କହିଛି । ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାତି ସାରା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ । ସକାଳରେ ଏହା ଉପରେ ଆପଣ କିଛି ପରିମାଣର ଫଳ, ବାଦାମ, ମହୁ କିମ୍ବା କୋକୋ ପାଉଡର ଛିଞ୍ଚି ଖାଇପାରିବେ ।
2. ସତେଜ ଓ ମଜାଦାର ଖାଦ୍ୟ
ଏହି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ କିଛି ପରିବା ବା ଫଳକୁ କାଟି ମିଶାଇବାକୁ ହୋଇଥାଏ । ଏପରି 3ଟି ରେସିପି ତଳେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।
ଫ୍ରୁଟ୍ ଚାଟ୍:
ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ସେଓ, କଦଳୀ, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ଡାଳିମ୍ବ, ଚାଟ ମସଲା, କଳା ଲୁଣ, ଲେମ୍ବୁ ରସ
ଅଙ୍କୁରିତ ମୁଗ ଚାଟ:
ଅଙ୍କୁରିତ ମୁଗ ଖାଇବା କେତେକଙ୍କୁ ଭଳ ଲାଗି ନଥାଏ । ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଏକ ସଜାଦାର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତିଆରି କରି ଏହାର ଭରପୂର ସ୍ବାଦର ମଜା ଉଠାଇପାରିବେ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ ।
ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ: ଅଙ୍କୁରିତ ମୁଗ, ପିଆଜ, ଟମାଟୋ, ଧନିଆ, ଲେମ୍ବୁ ରସ, ସବୁଜ ଲଙ୍କା ।
ଏହାକୁ ମିଶାଇ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ମଜାଦାର ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ । ପେଟର ଭୋକ ସହିତ ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇବାରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ବେଶ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ବାଦାମ ଚାଟ୍:
ଏହା ଭାରତରେ କମ୍ ଜଣାଶୁଣା ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଜା ବାଦାମ ସହିତ ପିଆଜ, ଲଙ୍କା, ଧନିଆ, ଲେମ୍ବୁ ରସ ଓ କିଛି ମସଲା ମିଶାଇବାକୁ ପଡିଥାଏ । ଏପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ଲୁଣି, କ୍ରଞ୍ଚି ଓ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ବାଦାମ ଚାଟ୍ ।
3. ଦହିରୁ ବନାଇପାରିବେ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ:
ଭାରତୀୟ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଦହି ବିନା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ । ତେବେ ଦହି ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଶରୀରକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ଭଳି କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବା । ଆସନ୍ତୁ ପଢିବା ଦହିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ...
- ଦହି ଭାତ
ଏଥିପାଇଁ କେବଳ ଦହି, ଭାତ ଓ ସ୍ବାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ । ଆପଣ ଏଥିରେ କାକୁଡି, ଡାଳିମ୍ବ ଓ ଗାଜର ପକାଇ ଏହାର ମଜା ନେଇ ପାରିବେ ।
- ମିଠା ଲସି
ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦହି, ଚିନି ଓ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ଆପଣ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ମିଶାଇ ଏହାର ସ୍ବାଦକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିପାରିବେ ।
- ଘୋଳଦହି (Chaas)
ଦହିରୁ ବଳକା ଘୋଳ ଦହି ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ । ଏଥିରେ ଲୁଣ, ଭଜା ଜୀରାଗୁଣ୍ଡ ଓ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ସତେଜତା ପାଇଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ମିଶାନ୍ତୁ । ହାଲୁକା ଓ ମଜାଦାର ଘୋଳ ଦହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ।
ସାଣ୍ଡୱିଚ୍:
- ଭେଜିଟେବଲ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍:
ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ କାହାକୁ ବା ନ ପସନ୍ଦ ଆସେ । ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାକୁ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସ୍ବାଦିଷ୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାଉଁରୁଟି, କାକୁଡି, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ, ଚଟନି ଓ ଚିଜ୍ ଆଦିର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ।
- କାକୁଡି ସାଣ୍ଡୱିଚ୍:
ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପାଉଁରୁଟିରେ କାକୁଡିର ପତଳା ପତଳା ଖଣ୍ଡ ସହିତ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଲମରିଚ ଓ ଲୁଣ ପକାଇପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ରିଫ୍ରେସିଂ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ।