ନବରାତ୍ରିରେ ଉପବାସ: ଭକ୍ତି ଓ ପୂଜା ସହିତ ଉପବାସରେ ଏପରି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ
ନବରାତ୍ରି ବ୍ରତରେ ନିଜ ଖାଦ୍ୟକୁ କେବଳ ଆଳୁ, ସାଗୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ୱେତସାରଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଉପବାସରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
Published : October 13, 2026 at 5:05 PM IST
ନବରାତ୍ରି ପାଇଁ ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ । ଏହି ଅବସରରେ ନ' ଦିନ ବ୍ୟାପି ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନଅଟି ସ୍ବରୁପକୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ । ଭକ୍ତ ମାନେ ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଭକ୍ତିଭାବ ସହ ଉପବାସ ରଖିଥାନ୍ତି । ଉପବାସର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ବଶରେ ରଖିବା, ଆତ୍ମ-ସଂଯମ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଶୃଙ୍ଖଳା ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ।
ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଉପବାସ ଶରୀରରେ ଏପରି କିଛି ଜୈବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଶରୀର ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଶର୍କରା (sugar) ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସଞ୍ଚିତ ଚର୍ବିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରେ । ଏହା ସହିତ କୋଷଗୁଡ଼ିକର ମରାମତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ଏବଂ ମେଟାବୋଲିକ୍ କ୍ଷମତା ବା ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ । ତେବେ, ଏହି ସମୟରେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଉପବାସ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁସ୍ଥ କରିଦିଏ ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ନଅ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଶରୀରର କ’ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ତାହା ଜାଣିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ - ଡକ୍ଟର ଅର୍ଚ୍ଚନା ପାଟେ, ପରାମର୍ଶଦାତା, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମେଡିସିନ୍, ଫୋର୍ଟିସ୍ ହସ୍ପିଟାଲ
ନବରାତ୍ରିରେ ଉପବାସ କରୁଥିଲେ ଏହି ସବୁ କଥା ଗୁଡିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ...
- ସଠିକ ଭାବେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ:
ସଠିକ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ବିଶେଷ ଭାବେ ଗରମ ପରିବେଶ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଅତ୍ୟଧିକ କାମ କରୁଥିଲେ ପାଣି ପିଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼େ । ଶୀଘ୍ର ହାଲିଆ ଲାଗିବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବା ଶରୀରରେ ଜଳୀୟଅଂଶ ଅଭାବର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ । ଶୋଷ ନ ଲାଗିବା ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । କିଛି ସମୟ ଅନ୍ତରାଳରେ ପାଣି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।
- ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ:
ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ମିଠା, ରାଗ, ତେଲରେ ଛଣା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ବେଶି ପରିମାଣରେ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହା ଏସିଡିଟି, ଗ୍ୟାସ ଓ ପାଚନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବହୁ ସମୟ ଧରି ଉପବାସ ଯୋଗୁଁ ଖାଲି ପେଟରେ ରହିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋକ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲାଗିଥାଏ । ମାତ୍ର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇବା ଦ୍ବାରା ଏହା ପେଟରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚୋବାନ୍ତୁ ।
- ସନ୍ତୁଳିତ ଆହାର ଖାଆନ୍ତୁ:
ନବରାତ୍ରି ଉପବାସରେ କେବଳ ଆଳୁ, ସାଗୁ ଓ ମିଠା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ଫଳ, ପରିବା, ବାଦାମ, ଦହି, କ୍ଷୀର ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଆଦି ସାମିଲ କରନ୍ତୁ । ଉପବାସ ସମୟରେ ସିଝା, ବାମ୍ଫରେ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା ଅଳ୍ପ ତେଲରେ ଭଜା ଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ।
- ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ:
ଡାଇବେଟିସ୍, କିଡ୍ନୀ ସମସ୍ୟା, ହୃଦ ରୋଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲେ ଉପବାସ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶରୀରରେ ଜଳୀୟଅଂଶର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ରକ୍ତରେ ଶର୍କରାର ସ୍ତର, ରକ୍ତଚାପ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ ।
- ଔଷଧ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ:
ବ୍ରତ ଉପବାସରେ ନିଜ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନିଜ ଔଷଧ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନବରାତ୍ରିରେ ଉପବାସ କରିବା ଆଗରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ । ଉପବାସରେ କଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓ କିପରି ଔଷଧ ଖାଇବେ ସେ ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ।
- ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ ଭାବି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁନି:
ଆପଣ କିଛି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଉପବାସ ରହିବା ପରେ ଯଦି ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାର ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଅତ୍ୟଧିକ ଶୋଷ ଲାଗିବା, ହୃଦ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢ଼ିଯିବା କିମ୍ବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହେବା ଭଳି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ
- ସନ୍ତୁଳନର ଆବଶ୍ୟକତା:
ନବରାତ୍ରି ଭକ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ । ଏହି ସମୟରେ ମା' ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆରାଧନା ସହିତ ନିଜ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ । ଉପବାସ ଦ୍ବାରା ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଏହା ଆହୁରି ବଢିଯିବା ଅନୁଚିତ । ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ସହିତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ସମାନ ଭାବେ ଜରୁରୀ ଅଟେ ।