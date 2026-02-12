ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପୂରଣ କରିବ ଭିଟାମିନ Dର ଅଭାବ
ଭିଟାମିନ D ଅଭାବରେ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ନାମକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଥକ୍କାପଣ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ମାଂସପେଶୀରେ କଷ୍ଟ, ଦୁର୍ବଳତା ଭଳି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ ।
Published : February 12, 2026 at 4:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଶରୀରକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ଆମକୁ ସୁଷମ ଓ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିଥାଏ । ମାତ୍ର ଆମ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଭିଟାମିନ Dର ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ମାତ୍ର ଭାରତରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହାର ଅଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ମୁଖ୍ୟତଃ ମହିଳାମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାରେ ବେଶି ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଭିଟାମିନ D ଶରୀରରେ ହାଡକୁ ମଜବୁତ ରଖିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ ।
ଏହି ଭିଟାମିନ ଅଭାବରେ ଥକ୍କାପଣ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ମାଂସପେଶୀରେ କଷ୍ଟ, ଦୁର୍ବଳତା, ଗଣ୍ଠିରେ କଷ୍ଟ, କେଶ ଝଡ଼ିବା ଓ ହଜମ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କୁହନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଭିଟାମିନ D ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ସଂଶ୍ଲେଷଣ ପାଇଁ ଭିଟାମିନ D ମୂଖ୍ୟ ଭୂମିକା ନିଭାଇଥାଏ । ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଟାମିନ Dର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲେ ଶରୀରରେ ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ ନାମକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖବରରେ ଜାଣିବା ଭିଟାମିନ Dର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ୍ ।
NHS.UKର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଭିଟାମିନ D ପାଇଁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଏହି ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କରିପାରିବେ...
ଛତୁ:
ଏହା ଭିଟାମିନ Dରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ତା ସହିତ ଏଥିରେ B1, B2, B5 ଓ କପର ପରି ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଛତୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇପାରନ୍ତି । ଯଥା ବଟନ ଛତୁ କିମ୍ବା ପାଳ ଛତୁ । ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ D ର ପରିମାଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ ।
ଅଣ୍ଡା:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଅଣ୍ଡାରେ ପ୍ରୋଟିନ ଓ ଭିଟାମିନ D ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ମାତ୍ର ଅଣ୍ଡାରେ ଫ୍ୟାଟର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଥାଏ । ତେଣୁ ଦୈନିକ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଅନୁଚିତ । ସ୍ବାଦ ବଢାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ସହିତ ଆମଲେଟ୍ ବି ଖାଇପାରିବେ ।
ମାଛ:
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ମାଛରେ ଭିଟାମିନ D ଭରି ରହିଥାଏ । ମେଡଲାଇନର ଅଧ୍ୟୟନରୁ ପ୍ରକାଶ ସାଲମନ, ମିରିକାଳି ଓ ଟୁନା ଭଳି ଫ୍ୟାଟଯୁକ୍ତ ମାଛରେ ଭିଟାମିନ D ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ରହିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାଛରେ ପ୍ରୋଟିନ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓ ଫସଫରସ୍ ଭଳି ପୋଷକ ଭରି ହୋଇ ରହିଥାଏ ।
କ୍ଷୀର ଓ ଦହି:
ଗାଈ କ୍ଷୀରରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଭିଟାମିନ D ରହିଥାଏ । ବହୁ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ପ୍ରକାଶ ଏକ ଗ୍ଲାସ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଓ ଘିଅ ମିସାଇ ଖାଇଲେ ଶରୀରର 20 ପ୍ରତିଶତ ଭିଟାମିନ Dର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ଷୀରରେ ଥିବା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଶରୀରର ହାଡ଼ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି । ଗାଈ କ୍ଷୀରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦହିରେ ମଧ୍ୟ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ଭିଟାମିନ D ରହିଥାଏ ।
ଖରାରେ 15 ମିନିଟ:
ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଭିଟାମିନ Dର ଏକ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସ୍ରୋତ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ । ଶରୀରରେ କ୍ୟାଲସିୟମର ସଂଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଶରୀରର ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଏହା ଶରୀରର ସ୍ନାୟୁ ଓ ମାଂସପେଶୀ ପାଇଁ ବହୁ ଜରୁରୀ ଉପାଦାନ ଅଟେ ।
CDCର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ପ୍ରକାଶ, ଭିଟାମିନ D ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓ ଫସଫରସ୍କୁ ସଂଶ୍ଲେଷଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଓ ହାଡ଼ ମଜବୁତ କରିଥାଏ । ବିଶ୍ବ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ 2ରୁ 3 ଥର 5ରୁ 15 ମିନିଟ କଁଅଳ ଖରାରେ ବୁଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ୍ ।