ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ଏହି ରାଶିଙ୍କର ଚମକିବ ଭାଗ୍ୟ, ବର୍ଷିବ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା
ଆଜି ଜାନୁଆରୀ 05 ତାରିଖ, ସୋମବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ ? କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି ? ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।.
ମେଷ: ସୋମବାର, ଜାନୁଆରୀ 5, 2026ରେ, କର୍କଟ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ରହିବେ । ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ରହିବେ । ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ । ଆଜି ସରକାରୀ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ହଜିଯିବ । କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ତେବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ । ପରିବାର ସହିତ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଧ୍ୟା ବିତାଇବେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଆପଣ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସନ୍ଧ୍ୟା ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ରହିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ରହିବେ । କିଛି ବାଧା ପରେ କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଫଳ ହେବ । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ । ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଏକ ହାରାହାରି ଦିନ । ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ । ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜିର ଦିନଟି ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବେ । ଆପଣ ପରିବାର, ପ୍ରିୟଜନ ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ । ଆପଣ ଉପହାର ପାଇବେ । ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଭୋଜନ ଯୋଜନା କରିବେ । ଆପଣ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ବୈବାହିକ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା ବିଷୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଆଜି, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭାବପ୍ରବଣତା ଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତ ରହିବ । ତେଣୁ କୌଣସି ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ବିଦେଶରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି । ଆଇନଗତ ମାମଲା ବିଷୟରେ ସତର୍କତାର ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଏକାଦଶ ଘରେ ରହିବେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ । ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଖ୍ୟାତି, ମାନ୍ୟତା ଏବଂ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆଜି ଧନ ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲାଭର ସୂଚନା ଅଛି । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କଠାରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅଫିସ୍ କାମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରାଯାଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ସମୟ ଭଲ । ତଥାପି, ଅସାବଧାନତା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ ।
ତୁଳା : ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମନ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବ । ଶାରୀରିକ ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ । କିନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଜଣେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ସନ୍ଧ୍ୟା ପରିବାର ସହିତ ବିତାଇବେ ।
ବିଛା: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ନବମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଥକ୍କା ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଯାହା ଫଳରେ ଉତ୍ସାହର ଅଭାବ ଦେଖାଦେବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ । ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଯେକୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏଡାଇବା ପାଇଁ, ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ ନକରିବାକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । କାଶ ଏବଂ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ । ହଠାତ୍ ଏକ ପୁରୁଣା ରୋଗ ପୁନର୍ବାର ଦେଖାଦେଇପାରେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଆଚରଣରେ ସଂଯମ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ।
ମକର: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ଦିନଟି ବିତାଇବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସୁଖଦ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରାର ମଜା ନେବେ । ତଥାପି ଆପଣ କାମ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବେ । ଆଜି କାମରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଦିନ । ଆପଣ ଖ୍ୟାତି ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବେ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ନିଜ ଶରୀର ଏବଂ ମନରେ ସତେଜ ଏବଂ ଉର୍ଜାଳୁ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ ମାତୃଘରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।
ମୀନ: ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କର ମନୋଭାବ ଭଲ ରହିବ । ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ । କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଉପହାର ପାଇପାରନ୍ତି । ଘରେ ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ରହିବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ମନ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବ ।