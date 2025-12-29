ଆଜିର ରାଶିଫଳ: ବର୍ଷର ଶେଷ ସୋମବାର, ଏହି ରାଶିଙ୍କୁ ମିଳିବ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା
ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 29 ତାରିଖ, ସୋମବାର । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କେମିତି କଟିବ । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : December 29, 2025 at 7:03 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ନ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ଧୀରେ ଗାଡି ଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣ ଘର ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭଲ ଖବର ପାଇବେ । ଆପଣ ପୁରୁଣା ଏବଂ ପିଲାଦିନର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ନୂତନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଲାଭ ହେବ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଆଜି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ସାହୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଖୁସି ହେବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବେ । ଅପରାହ୍ନରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ସମୟ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାରରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । ଅନାବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ ।
ସିଂହ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ କଥାରେ ସଂଯମ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ନିୟମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ । ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ଆଜିର ଦିନଟି ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିରେ ବିତାଇବେ । ଆପଣ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଖୁସି ରଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ଚିନ୍ତିତ ରହିବ । ଆପଣ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଆଜି ଯାନବାହାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନବାହାନକୁ ବହୁତ ସତର୍କତାର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ । ଏହା ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ତୁଳା: ଆଜି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ସଫଳ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ନିବେଶ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ । ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କୌଣସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଭାଗୀଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ମତଭେଦ ରହିବ, ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ । ଆଜାଣତରେ କାହାକୁ ଆଘାତ ଦେଇପାରନ୍ତି ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବ୍ୟବସାୟିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଉତ୍ସାହ ଆଣିବ । ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦର ପରିବେଶ ରହିବ । ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବେ । ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ପାଖକୁ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ଶେଷ କରିବେ । ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ମଧୁର କଥାରେ ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ । ମାତ୍ର ଯାତ୍ର କରିବା ବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ।
ଧନୁ: ଆଜି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ନକାରାତ୍ମକ କରିପାରେ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ମନ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
ମକର: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟୀ ହେବେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗୀଦାରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଗୃହ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପତ୍ତି କାରବାର କରିବା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ।
କୁମ୍ଭ: ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଏବଂ କଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ରୋକିପାରିବେ । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ, ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଧିକ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ । ଆପଣ ଏକ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ପରିବାରରେ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଲାଭର ପ୍ରଲୋଭନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣଙ୍କୁ ନକାରାତ୍ମକତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ଆପଣ ଉତ୍ସାହୀ ରହିବେ । ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ । ଆପଣ ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବାରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଧାର୍ମିକ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସଂଯମ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ଝଗଡ଼ାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି । ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରବଣ ହେବ ।