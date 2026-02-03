ETV Bharat / lifestyle

ଘି-କୁଆଁରୀ ରସ ସହିତ ମିଶାନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ, ଚମକି ଉଠିବ ଚେହେରା

ଆପଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ତ୍ବଚାରେ ଚମକ ଆଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କି ? ଘି-କୁଆଁରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ । ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ତତ୍ତ୍ବ ତ୍ବଚାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ କରିଥାଏ ।

ଘି-କୁଆଁରୀ ରସ ସହିତ ମିଶାନ୍ତୁ ଏହି ଜିନିଷ, ଚମକି ଉଠିବ ଚେହେରା (Getty Image)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 3, 2026 at 9:54 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନରମ ଓ ଉଜ୍ବଳ ତ୍ବଚା ପାଇବା ପାଇଁ ଲୋକେ ବହୁ ଦାମିକା କ୍ରିମ ଓ ଫେସପ୍ୟାକ ନିଜ ତ୍ବଚାରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଛାଇନଥାନ୍ତି । ହେଲେ ଏହା ତ୍ବଚା ପାଇଁ ହାନିକାରକ ସାଜିପାରେ । ଏପରି ତ୍ବଚାରେ ଉଜ୍ଜ୍ବଳତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ତ୍ବଚାରେ ଚମକ ଆଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଘି-କୁଆଁରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଅଟେ । ଘି-କୁଆଁରୀରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ତତ୍ତ୍ବ ତ୍ବଚାକୁ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ତ୍ବଚା ପାଇଁ ଔଷଧ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହି ରସରେ କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଡିନିଷ ମିଶାଇ ଲଗାଇଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ପାଇଁ ବହୁ ଉପକାରୀ ସାବ୍ଯସ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଖବରରେ ଜାଣିବା...

ଘି-କୁଆଁରୀ ରସର ଉପକାରିତା:

ଯଦି ଆପଣ ଏହି ରସକୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ତ୍ବଚାରେ ଲଗାନ୍ତି ତେବେ ଏହା କଳାଦାଗ ଓ ବ୍ରଣଦାଗ ହଟାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ 75 ପ୍ରକାରର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ରହିଛି । ଭିଟାମିନ (A, C, E, B12),ଓ ଜିଙ୍କ, କ୍ୟାଲସିୟମ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଭଳି ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏନେକ ଏନଜାଇମ୍ ଓ ଆମିନୋ ଏସିଡ଼ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ପଲିସାକାରାଇଡ୍, ଆଣ୍ଟି-ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ସେପ୍ଟିକ୍ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି । ଯାହାକି ଆମର ତ୍ବଚା, କେଶ ଓ ପାଚନ ପାଇଁ ଖୁବ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ।

ଘି-କୁଆଁରୀରେ କଣ ମିଶାଇବେ?

ଘି-କୁଆଁରୀ ରସରେ ଏହି ସବୁ ପଦାର୍ଥ ମିଶାଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ବଚାକୁ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ । ଏହା ତ୍ବଚାରେ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଚମକ ଆଣିଥାଏ ।

ଘି-କୁଆଁରୀ ଓ ଗୋଲାପ ଜଳ:

ଘି-କୁଆଁରୀ ରସରେ ଗୋଲାପ ଜଳ ମିଶାଇଲେ ଏହା ତ୍ବଚାକୁ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ବଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହା ତ୍ବଚାକୁ ଏକ ତାଜା ଅନୁଭବ ଦେଇଥାଏ । ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ରାତିରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ବାରା ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ ।

ଘି-କୁଆଁରୀ ଓ ମହୁ:

ଆପଣ ନିଜ ତ୍ବଚାରେ ଘି-କୁଆଁରୀ ଓ ମହୁର ମିଶ୍ରଣ ଲଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭକାରୀ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ତ୍ବଚାକୁ ମଶ୍ଚରାଇଜ କରିବା ସହିତ ତ୍ବତାରୁ ବ୍ରଣ ଓ ଦାଗ ହଟାଇବାରେ ଖୁବ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହା ତ୍ବଚାର ରଙ୍ଗ ନିଖାରିବା ସହିତ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଜ୍ଜ୍ବଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

ଘି-କୁଆଁରୀ ଓ ନଡ଼ିଆ ତେଲ:

ଏହି ମିଶ୍ରଣ ତ୍ବଚାକୁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ନମନୀୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହା ତ୍ବଚାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ମଷ୍ଚରାଇଜ କରିଥାଏ । ଫଳରେ ତ୍ବଚା ନରମ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ମିଶ୍ରଣ ତ୍ବଚାର ଶୁଖିଲାପଣ ଓ ଭାଙ୍ଗକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ।

(ବିଶେଷ ଟିପ୍ପଣୀ: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ଧାରଣାଗତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ଯେକୌଣସି ପରାମର୍ଶ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଦୟାକରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇବା ଉଚିତ।)

