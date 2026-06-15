ରାଶିଫଳ: ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କେମିତି କଟିବ ଦିନ ?
ଆଜି ସୋମବାର, ଜୁନ୍ ୧୫ ତାରିଖ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି । କେଉଁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ କ'ଣ ରହିଛି । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
Published : June 15, 2026 at 6:58 AM IST
ମେଷ: ଆଜି ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସମ୍ଭାବନା ଏଡାଇଯିବ । ଏହା ଲେଖକ ଏବଂ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ । ଭାଇ-ଭଉଣାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ ଅଫିସ୍ କାମରେ କମ୍ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେବେ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ରାଜି କରାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ପାଇଁ ଆଜି ଏକ ଭଲ ଦିନ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରହିବ ।
ବୃଷ: ଆଜି ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଆଜି ଏକ ମଧ୍ୟମ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ । ଦିନର ଆରମ୍ଭରେ ଆପଣ ସତେଜ ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସୃଜନଶୀଳତା କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ କରିବ । କାମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ରହିବ । ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ହଜିଯିବ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ଆଜି ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଏହା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ କାମ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଆଜି ପରିବାର ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଲାଭର ସୁଯୋଗ ଆଣିବ । ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଅପରାହ୍ନରେ, ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଚିନ୍ତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ଯାହା ପାରିବାରିକ ବାତାବରଣକୁ ବିଚଳିତ କରିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନୀରବରେ ବିତାଇବେ । ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆଜି ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାମଲାରେ ଅବହେଳା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନଟି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଲାଭଦାୟକ ପାଇବେ । ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦିନଟି ସାଧାରଣ ରହିବ । ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବିତାଇଥିବା ସମୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ କିଛି ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଖବର ପାଇବେ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରହିବ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ଏହା ବିଶେଷ ଚିନ୍ତାଜନକ ସମୟ ନୁହେଁ ।
କନ୍ୟା: ଆଜି ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଆଜି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଅନୁକୂଳ ଦିନ । ଆପଣ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ହେବେ । କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଭାରୀ ହେବ । ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଲୋକମାନେ ଆଜି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବେ । ଅପରାହ୍ନରେ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆସିପାରେ । ଆଜି ଯେକୌଣସି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ହେବ । ଆପଣ ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ । ଆପଣ ଯୋଗ କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ।
ତୁଳା: ଆଜି ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନସିକ ଅବସାଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଟିକେ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ବାହାରେ ଖାଇବା ପିଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିତ ହେବ । ଯାତ୍ରାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି । ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ।
ବିଛା: ଆଜି ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସାମାଜିକ ସମାବେଶରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଅପରାହ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଯୋଗ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିପାରେ ।
ଧନୁ: ଆଜି ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ ହେବ । ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସମାପ୍ତ କାମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ । ଆପଣ ଏକ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତିର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରହିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ।
ମକର: ଆଜି ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ପାଇବେ । ତଥାପି, ଆପଣ ପରିଶ୍ରମୀ ରହିବେ । ପରିବାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୌହାର୍ଦ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ତଥାପି, ବାହାରକୁ ଖାଇବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଧିକ । ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀମାନେ ସହାୟକ ହେବେ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଆର୍ଥିକ କାରବାରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଆପଣ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଯାନବାହାନ କିମ୍ବା ଘର ସହିତ ଜଡିତ କାଗଜପତ୍ରକୁ ସାବଧାନତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ଆପଣ ବୌଦ୍ଧିକ ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ହେବେ । ଆପଣ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା କରନ୍ତି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ । ଅନାବଶ୍ୟକ ବାହାରକୁ ଯିବା ଏବଂ କ୍ରୟ କରିବା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ।
ମୀନ: ଆଜି ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା କମିଯିବ । ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଆଣିବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ । ଆପଣ ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ।