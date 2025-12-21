ETV Bharat / lifestyle

ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଏହି ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କି ? ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ...

ସକାଳେ ଉଠିବା ପରେ ଆପଣ କିଛି ଭୁଲ କରୁ ଥାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ଖବରରେ ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଭୂଲ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ...

mistakes to avoid after waking up in the morning
ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଏହି ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି କି? ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ... (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 21, 2025 at 10:24 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ । କିଛି ଲୋକ ସକାଳୁ ଉଠି ଚା' କିମ୍ବା କଫି ପିଇଥାନ୍ତି । ଏପରି ସମୟ ଅଭାବରୁ ଜଳଖିଆ ନ ଖାଇ ଅଫିସ୍ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଲୋକଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ଉଭୟ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ । ଚାଲନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ସକାଳ ଉଠି କେଉଁ ସବୁ ଭୁଲ କରିବା ଅନୁଚିତ ।

ସକାଳୁ ଉଠି ଏପରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ:

  • ପିଠି ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ ଉଠିବା:

କିଛି ଲୋକ ପିଠି ଉପରେ ଜୋର ଦେଇ ଖଟରୁ ଉଠନ୍ତି । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ମାଂସପେଶୀର କଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ବାମ କଡ଼ କିମ୍ବା ଡ଼ାହାଣ କଡ଼ ନେଇ ବିଛଣାରୁ ଉଠିବା ଆବଶ୍ୟକ । କିଛି ସମୟ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗି ଚଳପ୍ରଚଳ କରିଲେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ହୋଇଥାଏ । ଏବଂ ଆପଣ ସାରା ଦିନ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ।

  • କାମର ଚିନ୍ତା କରିବା:

କିଛି ଲୋକ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ସିଧାସଳଖ ଅଫିସ୍ କାମ ବିଷଯରେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ଏହାର ଫଳ ସ୍ବରୁପ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପଡିଥାଏ । ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ଲାନ ପୂର୍ବ ରାତିରୁ କରି ନିଅନ୍ତୁ । ପରିବା କାଟିବା ଏବଂ ଆସନ୍ତା କାଲି କେଉଁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବେ ଏହି ସବୁ ପୂର୍ବରାତିରୁ କରି ନିଅନ୍ତୁ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନ ଶାନ୍ତିରେ ଉଠିପାରିବେ । ଏବଂ ସାରା ଦିନ କୁଶଳତା ସହିତ ବ୍ୟତୀତ କରିପାରିବେ ।

  • ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଛାଡିବା:

ସକାଳୁ ଅଫିସ୍ ଯିବା ପାଇଁ ତରତର ହୋଇ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ନ କରିବା ଦ୍ବାରା ରୋଗପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ହୁଏ । ଏପରି କରିଲେ ମେଦବହୁଳତା ଓ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ ସମୟକୁ ସଠିକ ଭାବେ ଉପଯୋଗ କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଜଳଖିଆ କରିବାକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ରହିବ । ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡିସିନର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ନ କରିଲେ ଶରୀରର BMI Index ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ।

  • ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ମୋବାଇଲ ଚଳାଇବା:

ବହୁ ଲୋକ ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ମୋବାଇଲ ଚଳାଇବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ସକାଳୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ଆସୁଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କ ମୁଡକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରତି ହାନିକାରକ ଅଟେ । ସେଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ କଲ୍ କିମ୍ବା ମେସେଜ ନ ହେଲେ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସକାଳୁ କିଛି ବହି ପଢିବାର ଅଭ୍ୟାସ ବନାନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ବାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଫିଲ୍ଡିଂ ସ୍ନାତକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ପ୍ରକାଶ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ସକାଳ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଏହା ତାଙ୍କର ମୁଡ଼, ରଚନାତ୍ମକ କ୍ଷମତା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ।

  • ବ୍ୟାୟାମ:

ସକାଳେ କରିଥିବା ବ୍ୟାୟାମ ସାରା ଦିନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଉର୍ଜା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ହେଲେ କିଛି ଲୋକ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସିଧାସଳଖ ଓଜନ ଉଠାଇବା ଭଳି ଓଜନଦାର ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଅନ୍ତି । ଏହା ଶରୀରର ମାଂସପେଶୀ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ । କାରଣ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତିହୀନତା କାରଣରୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମାଂସପେଶୀ କଠିନ ହୋଇଯାଇଥାଏ । ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଓଜନଦାର ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ୱାର୍ମ ଅପ୍ ବ୍ୟାୟାମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଜନଦାର ବ୍ୟାୟାମ କରିପାରିବେ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଶରୀର ସଠିକ ରହିଥାଏ ।

Disclaimer:ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ବୁଝାମଣା ପାଇଁ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁ ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

