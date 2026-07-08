କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ବୁଧ; ୫ ରାଶିର ଭାଗ୍ୟରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ !
ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ, ବୁଧ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ବୁଧଙ୍କ ଏହି ଆଗମନ ପାଞ୍ଚଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶି ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ସମୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ।
Published : July 8, 2026 at 8:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ବୁଦ୍ଧି, ତର୍କ, ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ଗ୍ରହ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ଗୋଚରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜ୍ୟୋତିଷ ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି । ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରେ, ବୁଧ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ।
ବୁଧଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଅଗଷ୍ଟ 5 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 22 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ । 18 ଦିନର ଏହି ସମୟ ପରେ, ବୁଧ ସିଂହ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । କର୍କଟ ରାଶିରେ ବୁଧଙ୍କ ଏହି ଆଗମନ ପାଞ୍ଚଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶି ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟର ସମୟ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ କ୍ୟାରିଅର, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସୁଯୋଗ ଅନୁଭବ କରିବେ ।
ଏହି 5ଟି ରାଶିର ଭାଗ୍ୟ ଚମକିବ:
ମେଷ:
ମେଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣିବ । ଜମି, କୋଠା କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଘରୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ହେବ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ, ଏବଂ ଘରର ପରିବେଶ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଅଛି ।
ମିଥୁନ:
ବୁଧ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ଶାସନ କରୁଥିବାରୁ, କର୍କଟ ରାଶିରେ ଏହାର ପ୍ରବେଶ ଆପଣଙ୍କ ଧନ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ନିବେଶରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହେବ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।
କନ୍ୟା:
ଏହି ଗୋଚର କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ । ଅଟକି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହଠାତ୍ ଗତି ପାଇବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ । ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣ କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବେ ।
ତୁଳା:
ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ, ଏହା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ସମୟ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ବସ୍ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପଦୋନ୍ନତି କିମ୍ବା ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ ।
ମକର:
ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ବୁଧଙ୍କ ଗୋଚର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯେକୌଣସି ବୈଚାରିକ ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବ । ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସହଭାଗୀତା ବ୍ୟବସାୟ ଚଳାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ୧୮ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭ ଦେଇପାରେ । ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
କ’ଣ କରିବେ ଏବଂ କ’ଣ କରିବେ ନାହିଁ
ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ: ନିୟମିତ ଭାବରେ "ଓମ୍ ବୁମ୍ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ" ମନ୍ତ୍ରକୁ ୧୦୮ ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ । ଏହା ବୁଦ୍ଧିକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ବାଧା ଦୂର କରିଥାଏ । ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଦିନ ବାଧା ଦୂରକାରୀ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଘାସ ଏବଂ ମୋଦକ କିମ୍ବା ଲଡୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ । ବୁଧବାର ଦିନ ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।
ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ବୁଧ ହେଉଛି ଯୋଗାଯୋଗର କାରକ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯୁକ୍ତି କିମ୍ବା କଠୋର ଶବ୍ଦ ଏଡାନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଲିଲରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝନ୍ତୁ । ତରବରିଆ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ସିଂହ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପ୍ରବେଶ, ୬ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ
ଶନିଦେବଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ, ମିଳିବ ଅଦ୍ଭୁତ ସଫଳତା !
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)