ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ; ୨୪ ଏପ୍ରିଲରୁ ୪ଟି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିବ, ଧନର ବର୍ଷା ହେବ !
ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖ ରାତି 2:30ରେ ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ 'ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର'ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ।
Published : March 29, 2026 at 8:15 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଶି ଏବଂ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । 2026 ମସିହାରେ, ଗ୍ରହ ଗତିରେ ଏଭଳି ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହା ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ଧନ ଆଣିଦେବ । ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖ ରାତି 2:30ରେ, ସାହସ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ, ତାଙ୍କ ମିତ୍ର ବୁଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ 'ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର'ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଶେଷ କରି ଚାରୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ଏକ 'ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ' ଆରମ୍ଭ କରିବ ।
ମେଷ:ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ
ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ବରୁପ ହେବ । ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଉଭା ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଉଦାର ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ତଥାପି, କୌଣସି ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
ମିଥୁନ: କ୍ୟାରିୟର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ
ବୁଧଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଆଗମନ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ । କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏହା ବଡ଼ କାରବାର ଏବଂ ବିସ୍ତାର କରିବାର ସମୟ । ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ । ମାନ ସମ୍ମାନ ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ।
ସିଂହ: ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ
ଏହି ସମୟ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଶକ୍ତି ଆଣିବ । ଆପଣ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ନିବେଶରୁ ହଠାତ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ସୁଦୃଢ଼ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ । ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ବିରାଜମାନ କରିବ । ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ପାଖକୁ ଫେରିବ ।
ବିଛା: ଋଣରୁ ମୁକ୍ତ
ମଳଙ୍କ ଏହି ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଛା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିବ । ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅସୁସ୍ଥତା କିମ୍ବା ଋଣ ଦ୍ୱାରା କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ । ସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଏକ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଣିବ । କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)