ମକରରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରବେଶ; ଏହି 5 ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ !
ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସେନାପତି ମଙ୍ଗଳ । ଏହି ସମୟ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ।
Published : January 16, 2026 at 7:42 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି (ଜାନୁଆରୀ 16) ସକାଳ 4ଟା 27 ମିନିଟ୍ ସମୟରେ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସେନାପତି ମଙ୍ଗଳ, ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ମକର ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଆଦିତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଯୋଗ, ତ୍ରିଗ୍ରହୀ ଯୋଗ ଏବଂ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷରେ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଶକ୍ତି, ସାହସ, ପରାକ୍ରମ, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର କାରକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ତେଣୁ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ଟି ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ।
ମେଷ:
ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଶାସକ ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମ ଘରେ ଗୋଚର କରୁଛି । ଏହା ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବାର ସଂକେତ ଦେଉଛି । ଆପଣଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ଭାବନା କିଛିଟା ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ । ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଘର କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଅନୁକୂଳ ସମୟ ହେବ ।
ସିଂହ:
ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରଭାବରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ମିଳିବ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଥିବା ବାଧା ଦୂର ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ । ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ । ପିତାମାତା ଏବଂ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଚାଲିଥିବା ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
ଧନୁ:
ମଙ୍ଗଳ ଧନୁ ରାଶିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଗୋତର କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜଭୁତ ହେବାର ସଂକେତ ଦେଉଛି । ନିବେଶ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭ ହେବ । ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ମଧୁରମୟ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ । ବିଶେଷକରି ବିଦେଶୀ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଜଡିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାରିଅର ସୁଯୋଗ ଖୋଲିପାରେ । ପୁରୁଣା ମତଭେଦ ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ସମାଧାନ ହେବ ।
ମକର:
ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ମକର ରାଶି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଲଗ୍ନରେ ସଂଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ଫଳରେ ମକର ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ନୂତନ ଉଦ୍ୟମ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ । ଶତ୍ରୁଙ୍କ ପରାଜିତ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ । ତଥାପି, କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ।
ମୀନ:
ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ମୀନ ରାଶିର ଏକାଦଶ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ । ଏହା ଆୟ ବୃଦ୍ଧି, ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତା ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତି ସଂକେତ ଦେଉଛି । ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କରିଚାଲିଥିବା ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହେବେ । ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ । ପରିବାର ଏବଂ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ । ଲାଗି ରହିଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)