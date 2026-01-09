ମକର ରାଶିରେ ଗୋଚର କରିବେ ମଙ୍ଗଳ; 5 ରାଶି ପାଇଁ ହେବ ସୌଭାଗ୍ୟର ସମୟ
ଜାନୁଆରୀ 16ରେ ମଙ୍ଗଳ ଧନୁ ରାଶି ଛାଡି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । 5 ରାଶି ପାଇଁ ଏହି ଗୋଚର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜାନୁଆରୀ 16 (ଶୁକ୍ରବାର) ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ସକାଳ 4ଟା 27 ମିନିଟ ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଧନୁ ରାଶି ଛାଡି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ବୈଦିକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ମକର ରାଶିକୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ରାଶି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ତେଣୁ ଏହି ଗୋଚର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ।
ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଶକ୍ତି, ସାହସ, ପରାକ୍ରମ, ନିର୍ଣ୍ଣାୟ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର କାରକ ଗ୍ରହ । ପ୍ରାୟ 18 ମାସ ପରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ଗୋଚର ସମସ୍ତ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ 5ଟି ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ।
ମେଷ:
ମେଷ ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଦଶମ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ । ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଶାସକ, ତେଣୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଭୂମିକା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବାର ସଙ୍କେତ ରହିଛି । ଟଙ୍କା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ । ଯଦିଓ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତଥାପି ନିଜର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବେ ।
ସିଂହ:
ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ମିତ୍ରତା ସମ୍ପର୍କ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ମିଳିପାରେ । ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ । ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳାଫଳ ଦେବ । ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି ବିବାଦ ଚାଲିଛି, ତେବେ ଆପଣ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ।
ବିଛା:
ବିଛା ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ, ମଙ୍ଗଳ ତୃତୀୟ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ । ମଙ୍ଗଳ ଏହି ରାଶିର ଶାସକ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ନୂଆ କ୍ୟାରିଅର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ । ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବ, ବିଶେଷକରି ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ । ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବେ । ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ।
ଧନୁ:
ମଙ୍ଗଳ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଗୋଚର କରିବ । ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ ଏବଂ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟକୁ ସୁଗମ କରିବ । ନିବେଶ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ । ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ଆସିବ । ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସୁରୁଖୁରରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ଯରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ।
ମୀନ:
ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ, ମଙ୍ଗଳ ଏକାଦଶ ଘରେ ଗୋଚର କରିବେ । ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଉନ୍ନତି, ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଭଲ ଖବର ପାଇପାରନ୍ତି । ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହେବ । ଚାକିରି ଆବେଦନ ଏବଂ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)