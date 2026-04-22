ମେଶ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ମଙ୍ଗଳ, ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ, ବଢ଼ିବ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ !
ଆସନ୍ତା ମେ' ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ରାଶି ମେଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ । ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ।
Published : April 22, 2026 at 2:08 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହଙ୍କ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି । ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରନ୍ତି । କୁହାଯାଏ ଯେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଶିରେ ରହିଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାଆନ୍ତି ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ସାହସ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ଆସନ୍ତା ମେ' ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ରାଶି ମେଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ । ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ମଙ୍ଗଳ ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାରୋଟି ରାଶିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲାଭ ଦେବ ।
ମେଷ:
ମଙ୍ଗଳ ଏଥର ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହା ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ । ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାମ ସମାପ୍ତ ହେବ । ନୂତନ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ । ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଏହି ସମୟ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ।
ସିଂହ:
ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ସିଂହ ରାଶିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ । ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ଖୋଲିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଏକ ବଡ଼ ଚୁକ୍ତି ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି । ମାନ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ । ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ।
ବିଛା:
ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ହେବ । ଏହି ରାଶିରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଋଣରେ ଫସି ରହିଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ । ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ । ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ।
ଧନୁ:
ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମୟ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ । ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଯଦି କେହି ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ । ଭାଗ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)