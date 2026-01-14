ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରାଶିଫଳ: କେମିତି କଟିବ ଆଜିର ଦିନ ?
ଆଜି ୧୪ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ବୁଧବାର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି । କେଉଁ ରାଶିଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ସୌଭାଗ୍ୟର ଦିନ । କହାକୁ ମିଳିବ ମହାଦେବଙ୍କ କୃପା । ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
ମେଷ: ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ମିଶ୍ରିତ ହେବ । ଆଜି ଆପଣ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ, ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଟିକେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ । ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ହୋଇପାରେ । ଆଜି ଆପଣ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରୟାସ ଭୁଲ ଦିଗକୁ ଯାଇପାରେ । ଧର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମରେ ଅତ୍ୟଧିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ ।
ବୃଷ: ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଆଜି ସତର୍କତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ । ଆଜି କୌଣସି ନୂତନ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପେୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବେ । ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରାଇବ । ଯାତ୍ରା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ନାହିଁ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ ।
ମିଥୁନ: ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଘରେ ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିବ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବ୍ୟବସାୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ମତଭେଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାନ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ଅତିଥିଙ୍କ ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେବ । ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ମଧ୍ୟ କିଣି ପାରନ୍ତି । ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ।
କର୍କଟ: ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଏକ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିପାରେ । ଆପଣ ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେବ । ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କ କାମ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇପାରେ ।
ସିଂହ: ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବିବାଦ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ସରକାରୀ କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଭଲ ଦିନ ନୁହେଁ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ନହେବା ନିରାଶାର କାରଣ ହୋଇପାରେ ।
କନ୍ୟା: ଆପଣ ବିନା ଚିନ୍ତାରେ କୌଣସି କାମରେ ତରବରିଆ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଭଲ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କରେ ନରମ ରହିବେ । ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିପାରିବେ । ଆପଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଧ୍ୟାନ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ନିରାଶ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ।
ତୁଳା: ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନଟି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେ । ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ରହିବେ । ଧାର୍ମିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ମାନସିକ ଖୁସି ଆଣିବ । ସମ୍ପର୍କରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବ । ଆଜି ଆପଣ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ ଦିନ ରହିବ ।
ବିଛା: ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଆଜିର ଦିନଟି ଶୁଭ ହେବ । ଆପଣ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ସମୟ ବିତାଇବେ । ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପହାର ମିଳିବ । ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ସଫଳ ହେବ । କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆଣିପାରେ । ଏକ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ । ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧୁର ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନକାରାତ୍ମକତା ଦୂର ହୋଇଯିବ ।
ଧନୁ: ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇପାରେ । କାହାର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଚରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସଂଯମ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାବନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ତେଣୁ ଯାନବାହାନ ବ୍ୟବହାର ସତର୍କତାର ସହ କରନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ଶାରୀରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ରହିବ ।
ମକର: ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ । ଆଜି ସାମାଜିକ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଜୀବନସାଥୀ ଖୋଜୁଥିବା ଲୋକମାନେ ସମ୍ପର୍କ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ । ଘରେ ଏକ ଶୁଭ ଘଟଣା ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ, ଉତ୍ସାହ ରହିବ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଭଲ ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ଦିନ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଆପଣ ମାନସିକ ଭାବରେ ଖୁସି ରହିବେ । ଆପଣଙ୍କ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେତୁ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବେ । ଆପଣ ଧନ ଲାଭ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଖୁସି ପାଇବେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବ । ଆପଣ ଆଜି ଏକ ବଡ଼ ନିବେଶ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ । ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ମୀନ: ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି । ମାନସିକ ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆଜି ଆପଣ କାମରେ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ । ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଅନୁଚିତ । ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ କାମରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି । ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରାଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ ।