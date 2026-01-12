ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ; ମକରରେ ପ୍ରବେଶ, 12ଟି ରାଶି ଉପରେ କିପରି ରହିବ ପ୍ରଭାବ ?
ଜାନୁଆରୀ 14ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶି ଛାଡ଼ି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ । ଯାହାର ପ୍ରଭାବ 12ଟି ରାଶି ଉପରେ ପଡ଼ିବ ।
Published : January 12, 2026 at 3:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସନାତନ ଧର୍ମରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି । ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଧନୁ ରାଶିରେ ଅଛି । ଜାନୁଆରୀ 14, 2026 ବୁଧବାର ଦିନ, ଧନୁ ରାଶି ଛାଡ଼ି ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଏହି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହାଯାଏ । ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର କେଉଁ ରାଶି ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ମେଷ:
ମକର ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ମେଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଏହି ସମୟ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିବ । ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଣିବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାମ ସହଜରେ ସମାପ୍ତ କରିପାରିବେ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ଆଗକୁ ବଢାଇବ । ଘର କିମ୍ବା ଯାନବାହାନ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ । ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ କାମରେ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଉଚ୍ଚାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ।
ଉପାୟ: ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ବୃଷ:
ମକର ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ । ତଥାପି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତା ଏବଂ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଅହଂକାରକୁ ଏଡାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସଫଳ ହେବ । ତଥାପି, ଏହି ସମୟରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ । କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ଉପାୟ: ପାଣିରେ କୁଙ୍କମ ମିଶାଇ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ।
ମିଥୁନ:
ମକର ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଟକି ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ । ତଥାପି, ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ସହଜରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ପରିହାର କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ।
ଉପାୟ: ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
କର୍କଟ:
ମକର ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର କର୍କଟ ରାଶି ପାଇଁ ସାଧାରଣ ରହି ନପାରେ । ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଗତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରେମର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ । ଆପଣ କାମରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣ ସଞ୍ଚୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ । ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ।
ଉପାୟ: ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ସିଂହ:
ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମକର ରାଶିରେ ଗୋଚର ଅନୁକୂଳ ହେବ । ଆପଣ କମ୍ ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳତା ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ରଣନୀତି ସଫଳ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ହେବ । ଆପଣ କୋର୍ଟ ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବେ । ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସଫଳତା ଆଣିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । କିନ୍ତୁ ଆୟ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବେ । ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
ଉପାୟ: ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର କରନ୍ତୁ, ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
କନ୍ୟା:
ମକର ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସଫଳତା, ଲାଭ ଏବଂ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଆଣିବ । ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ । ଆପଣ ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରାଯିବ । ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିପାରେ । ବିଶ୍ୱାସ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ । ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି । ଆପଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ।
ଉପାୟ: ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ।
ତୁଳା:
ତୁଳା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମକର ରାଶିରେ ଗୋଚର ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣ କିଛି ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଉତ୍ଥାନ-ପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ତଥାପି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଏହି ସମୟରେ ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାକୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତେବେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ । ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାରୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ ।
ଉପାୟ: ପ୍ରତିଦିନ ଗାଈକୁ ଗୁଡ଼ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ବିଛା:
ମକର ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ସମୟ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ପ୍ରୟାସ କରିବେ । ଆପଣ ବହୁତ ଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି । ନୂତନ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ତୃତୀୟ ଘରେ ରହିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ଆଣିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସାହସ ସହିତ, ଆପଣ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ । କିଛି ଶୁଭ ପାରିବାରିକ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖୁସିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଆପଣ ପରିବାରର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ ।
ଉପାୟ: ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଗହମ ଦାନ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ଧନୁ:
ମକର ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିବ । ଆପଣଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକ ସମୟ ବିତାଇବେ । ତଥାପି, ଏହି ସମୟରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ମତଭେଦ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ତଥାପି, ଏହା ଆର୍ଥିକ ମାମଲା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ସମୟ ହେବ । ଆପଣ ନିବେଶ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ । ଏହି ସମୟରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ଉପାୟ: ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ମକର:
ସୂର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ରହିବେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ସମ୍ପର୍କରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ । ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଅହଂକାର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ଆଶା କରାଯାଇପାରେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟିକ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରତି ଅସନ୍ତୋଷ ବାରମ୍ବାର ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ । ଆପଣ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ପାଇବେ । ଆପଣଙ୍କ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ।
ଉପାୟ: ପ୍ରତିଦିନ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ।
କୁମ୍ଭ:
ମକର ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେବ । ତଥାପି, ବ୍ୟସ୍ତତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଫଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ଯଦି ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତଥାପି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ । ଏହି ଗୋଚରରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ; ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଅଟକି ଯାଇପାରେ । ଚାକିରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ । ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ ।
ଉପାୟ: ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପରେ ହିଁ ଯେକୌଣସି କାମ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
ମୀନ:
ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ମକର ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ସାଧାରଣ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ରହିବ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଉନ୍ନତି ହେବ । ଆପଣ ଏକ ସୁଖଦ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ । ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବ । ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେବ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ।
ଉପାୟ: ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।
Disclaimer: (ଏହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଗଣନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଏହା କେବଳ ସୂଚନାମୂଳକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ । ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଜଡିତ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ । ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ETV BHARATର ନିଜସ୍ବ ମତ ନୁହେଁ ।)