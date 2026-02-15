ଶିବରାତ୍ରିରେ ଏପରି ବନାନ୍ତୁ ଶାଗୁଦାନା ରସମଲାଇ...
ଆଜି ଶିବରାତ୍ରି ଉପବାସ । କିଛି ଖାସ ବନାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଆସନ୍ତୁ ତିଆରି କରିବା ଶାଗୁଦାନା ରସମଲାଇ । ଖବରରେ ରେସିପି ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ
Published : February 15, 2026 at 9:52 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ମହାଶିବରାତ୍ରି । ସାରା ଦେଶରେ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଏହି ଦିନକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ । ଏହି ଦିନ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଉପବାସ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି । ଉପବାସ ସମୟରେ ଖେଚେଡ଼ି, ଖିରି, ଶାଗୁ ଓ ଫଳ ଆହାର କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ଶାଗୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି । ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ସେହି ଶାଗୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏକ ସ୍ବାଦିଷ୍ଟ ଡିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ ।
ଆପଣଙ୍କ ଶାଗୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବରା, ଖେଚେଡ଼ି, ଖିରି ବହୁତ ଖାଇଥିବେ । ହେଲେ କେବେ ଶାଗୁରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲସମଲାଇ ଖାଇଛନ୍ତି କି? ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବା ଖୁବ ସହଜ । ନିହାରିକା ଗୁପ୍ତା ନିଜର ଏହି ରେସିପିକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଧି ।
ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ:
- ଶାଗୁଦାନା- 1 କପ୍
- 4 ଚାମଚ ଚିନି ଗୁଣ୍ଡ
- ଏକ କପ୍ ପାଣି
- 4 ଚାମଚ ଖିର ପାଉଡର
- ଖିର 1 ଲିଟର
- 1/3 କପ୍ ଚିନି
- ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ
- କେଶର 5ରୁ 7ଟି
- ପିସ୍ତା ବାଦାମ ସଜାଇବା ପାଇଁ
ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଧି:
|ପ୍ରଥମେ ଶାଗୁକୁ ଭଲଭାବରେ ପାଣିରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଭିଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
|କିଛି ସମୟ ପରେ ଏହା ଫୁଲିଯିବ । ଏଥିରେ ଚିନିଗୁଣ୍ଡ ମିଶାନ୍ତୁ । ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବାଟି ନିଅନ୍ତୁ ।
|ଏହା ପରେ ବଟା ଯାଇଥିବା ଶାଗୁକୁ ନେଇ ହାତରେ ଗୋଲ ଆକୃତିର ରସଗୋଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ଏଥିପାଇଁ ହାତରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ତେଲ ଲଗାଇ ନିଅନ୍ତୁ ।
|ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଲିଟର ଖିରକୁ ଫୁଟାଇ ନିଅନ୍ତୁ । ଏଥିରେ କେଶର, ଚିନି ଓ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ନିଅନ୍ତୁ ।
|ଖିର ସାମାନ୍ୟ ବହଳିଆ ହୋଇ ଆସିବା ସମୟରେ ଏହି ଶାଗୁଦାନାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରସଗୋଲାକୁ ପକାଇ ଫୁଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।
|ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶାଗୁଦାନା ରସଗୋଲାକୁ ପକାଇ ଘାଣ୍ଟିବେ ନାହିଁ । ଏହା ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ଭୟ ଥାଏ ।
|10-15 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଧିମା ଆଞ୍ଚରେ ରାନ୍ଧି ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ।
|ରସଗୋଲା ନରମ ହୋଇ ଆସିଲେ ଗ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରି ଥଣ୍ଡା କରିନିଅନ୍ତୁ । ଏହାକୁ ଫ୍ରିଜରେ ରଖି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ପରଷି ଦିଅନ୍ତୁ । ସଜାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଡ୍ରାଏଫ୍ରୁଟ୍ସ ଓ ପିସ୍ତା ବାଦାମ ଉପରେ ପକାଇ ନିଅନ୍ତୁ ।
ଆସନ୍ତୁ ତେବେ ଏହି ଶିବରାତ୍ରିରେ କିଛି ନୂଆ ରେସିପି ତିଆରି କରିବା । ଏହି ସ୍ବାଦିଷ୍ଠ ରେସିପି ନିଶ୍ଚୟ ତିଆରି କରି ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ ଓ ପ୍ରିୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତୁ ।