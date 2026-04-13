ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ; ମେଷରେ ପ୍ରବେଶ, ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଖୋଲିବ ଭାଗ୍ୟ !

ଏପ୍ରିଲ 14 ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଗ୍ରହଙ୍କର ରାଜା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ । 12ଟି ରାଶି ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ।

SUN TRANSIT
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 13, 2026 at 1:17 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୀନ ରାଶିରେ ଅଛନ୍ତି । ଆସନ୍ତାକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର, ଏପ୍ରିଲ 14) ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ, ସେ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ରାଶି ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଏହି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ମେଷା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ଯ କୁହାଯାଏ ।


ଜ୍ୟୋତିଷ ଡକ୍ଟର ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତ 12ଟି ରାଶି ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଏହା ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଦେବ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବ ।

SUN TRANSIT
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମେଷ:

ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଘଟୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଅନୁଭବ କରିବେ । ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପିତା କିମ୍ବା ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତିତର୍କରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ । ଆଖି କିମ୍ବା ଚର୍ମ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ । ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇପାରେ ।

ଉପାୟ: ପ୍ରତିଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।

SUN TRANSIT
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବୃଷ:

ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବ । ଆପଣଙ୍କ କାମ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇପାରେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ଆଣିପାରେ । ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ । ବାହାରେ କିମ୍ବା ଦୂରରେ କାମ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ।

ଉପାୟ: ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ।

SUN TRANSIT
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମିଥୁନ:

ଏହି ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରାଯିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ । ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ । ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ । ଏହା ସହିତ, ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଉପାୟ: ସୂର୍ଯ୍ୟାଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।

SUN TRANSIT
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କର୍କଟ:

ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାକକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର ସମୟ ହେବ । ପୂର୍ବରୁ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିର ଦେଖାଯିବ । କାମ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ମଜବୁତ ହେବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ । ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ । ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରଗତି ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଖିବେ । ଯଦି ଆପଣ ଧର୍ଯ୍ୟବାନ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଫେରିବ, ଏବଂ ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଭାବନା ଅନୁଭବ କରିବେ ।

ଉପାୟ: ଅସହାୟଙ୍କୁ ଗହମ ଦାନ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।

SUN TRANSIT
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ସିଂହ:

ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝି ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସମୟ । ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ସଠିକ୍ ସମୟ ନୁହେଁ । ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ଅନୁଭବ କରିବେ । ବେଳେବେଳେ, ଆପଣ ବାହାରକୁ ଯିବା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ହାଲୁକା ଏବଂ ସତେଜ ଅନୁଭବ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଯଦି ଆପଣ ସ୍ଥିର ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ମୂଳଦୁଆ ପକାଇପାରେ ।

ଉପାୟ: ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କୁ କୁଙ୍କୁମ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ।

SUN TRANSIT
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କନ୍ୟା:

ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସତର୍କତାର ସହ ବିଚାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି, ତେଣୁ ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଛୋଟମୋଟ ବାଧା କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ ଆସିପାରେ, ଯାହା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଆବଶ୍ୟକ । ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ବିପଦ ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ । ଏହି ସମୟରେ କେବଳ ବିଚକ୍ଷଣତା ଏବଂ ସତର୍କତା ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରାକରେ ରଖିବ ।

ଉପାୟ: ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ କୁଙ୍କମ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ।

SUN TRANSIT
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ତୁଳା:

ଏହି ସମୟ, ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇପାରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ । ଆପଣ ଟିକେ କଠୋର କିମ୍ବା ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବିଶେଷକରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ, ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ । ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ବୁଝିବା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ । ଆପଣ ଯେତେ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସେତେ ଆରାମଦାୟକ ହେବ ।


ଉପାୟ: ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।

SUN TRANSIT
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ବିଛା:

ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆଣିବାର ସମୟ ହେବ । ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇଯିବ । କାର୍ଯ୍ୟରେ ସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରାଇବ । ବିଦେଶ କିମ୍ବା ଦୂର ସ୍ଥାନ ସହିତ ଜଡିତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମାନସିକ ଭାବରେ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବେ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖିବେ ।

ଉପାୟ: ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାଷ୍ଟକମ୍ ପାଠ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।

SUN TRANSIT
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ଧନୁ:

ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଇବ ଯେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବିନା ଉନ୍ନତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ । ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବେ । ବେଳେବେଳେ ବାଧା ଉପୁଜିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ଯ୍ୟ ସହିତ, ପଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ । ସମ୍ପର୍କରେ ବିଚକ୍ଷଣତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ଅନାବଶ୍ୟକ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ଆପଣଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ବଜାୟ ରଖିବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଆଣିବ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ଆପଣ ଯେତେ ଆନ୍ତରିକ ଭାବରେ କାମ କରିବେ, ଫଳାଫଳ ସେତେ ଭଲ ହେବ ।

ଉପାୟ: କାମରେ ସଫଳତା ପାଇଁ, ପ୍ରତିଦିନ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ ।

SUN TRANSIT
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମକର:

ଏହି ସମୟ କିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ, ତେଣୁ ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପଷ୍ଟତାର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଯାତ୍ରା ଏଡ଼ନ୍ତୁ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜମି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲା ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ । ଆପଣ ଯେତେ ଧର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଝାମଣା ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆପଣ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ସେତେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବେ ।

ଉପାୟ: ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ।

SUN TRANSIT
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

କୁମ୍ଭ:

ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ । ଆପଣ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେବେ । ତଥାପି, କେବଳ ଯୋଜନା କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ । ଆପଣଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡିବ । କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ବଜାୟ ରଖି ଆପଣ ଭଲ ଫଳାଫଳ ହାସଲ କରିପାରିବେ । ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ଏକ ଦୃଢ଼ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ ।
ଉପାୟ: ପ୍ରତିଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।

SUN TRANSIT
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ରାଶିଫଳ (ETV Bharat)

ମୀନ:

ଏହି ସମୟ ସରଳ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ । ଆବେଗପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, ତେଣୁ ଶୀଘ୍ରତା ଏଡାନ୍ତୁ । ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ବିପଦ ନେବାରୁ ଏଡାନ୍ତୁ । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଯେକୌଣସି ଜମି କିମ୍ବା ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାମଲାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଭଲ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ନମ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ; ଏହା ଏକ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖିବ । ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜଟିଳତାକୁ ଏଡାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ଉପାୟ: ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଜଳାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ, ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହେବ ।

