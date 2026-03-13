ଦେଶରେ LPG ସଙ୍କଟ: ଏହି ଉପାୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ବିକଳ୍ପ
ଆପଣଙ୍କର ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଇବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ ରୋଷେଇ ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
Published : March 13, 2026 at 12:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଇରାନର ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଭାରତକୁ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା LPG ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଜାହାଜ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେବାରୁ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ଦେଶରେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡରର ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ଓ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସକୁ ଏପରି ଅଭାବ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ।
ଇନ୍ଧନ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପାୟ:
ଆପଣ ରୋଷେଇ କରିବା ବେଳେ ଇନ୍ଧନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ପାରିବା ।
- ରୋଷେଇ କରିବା ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଢାଙ୍କି କରି ରାନ୍ଧନ୍ତୁ । ପ୍ରେସର କୁକୁରରେ ରୋଷେଇ କରିଲେ ଇନ୍ଧନ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ ।
- ବର୍ନରର ଛିଦ୍ରକୁ ସବୁଦିନ ସଫା କରନ୍ତୁ ।
- ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ତୁରନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବାହାର କରି ଗରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହାକୁ ବାହାର ତାପମାତ୍ରାରେ ଆସିବାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ । ଏହା ପରେ ଗରମ କରନ୍ତୁ ।
- ଡାଲି କରିବା ଆଗରୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ଭିଜାଇ ରଖନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ରାନ୍ଧିବା ବେଳେ କମ୍ ସମୟ ଲାଗେ ଏବଂ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ।
- ଓଦା ବାସନ ରଖି ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ସର୍ବଦା ଶୁଖିଲା ବାସନରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତୁ ।
- ରୋଷେଇ କରିବା ଆଗରୁ ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡି ନିଅନ୍ତୁ । ପରିବା କାଟିବା ଠାରୁ ନେଇ ମସଲା ବାଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ନିଅନ୍ତୁ । ଏହା ଦ୍ବାରା ଗ୍ୟାସ ଓ ସମୟ ମିଶିଥାଏ ।
LPG ଗ୍ୟାସ ଇନ୍ଧନ ବିକଳ୍ପ:
ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ରନ୍ଧନ ପାଇଁ LPG ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଉ । ଏହାର ବ୍ୟତୀତ ଆଧୁନିକ ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁଲା (ଇଣ୍ଡକ୍ସନ) ଆଦି ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରୋଷେଇ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସୌରଶକ୍ତି ଚାଳିତ, ବାୟୋଗ୍ୟାସ ଓ କାଟ ଚୁଲା ଭଳି ପାରମ୍ପାରିକ ଚୁଲାର ଉପଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ ।
|ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଷ୍ଟୋଭ: ଏହା ବିଦ୍ୟୁତରେ ଚାଲେ । ଖାଦ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ରାନ୍ଧି ହୋଇଥାଏ । ଗ୍ୟାସ ଷ୍ଟୋଭ ଠାରୁ ଶସ୍ତା ଅଟେ ।
|ସୋଲାର କୁକର: ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ କରିଥାଏ ।
|ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କୁକର ବା ହଟ୍ ପ୍ଲେଟ: ଏଥିରେ ଭାତ କିମ୍ବା ତରକାରି ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ସହଜରେ ରାନ୍ଧି ପାରିବେ ।
|ଇନଫ୍ରାରେଡ ଷ୍ଟୋଭ: ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ ଦ୍ବାରା ଚାଳିତ । କୌଣସି ପାତ୍ରରେ ଆପଣ ରନ୍ଧନ କରିପାରିବେ ।
ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କୁକର ସାଜିଛି ବିକଳ୍ପ:
ଏହି ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କୁକର ଶସ୍ତାରେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ । ମାତ୍ର ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସୀମିତ । ଘରେ ଏହାକୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଠ ଚୁଲା ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଯୋଗୁଁ ମେଟ୍ରୋ ସହରରେ ଏହାକ ବ୍ୟବହାର ବଢିଛି । ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ LPG ଗ୍ୟାସ ଅଭାବ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର ଓ ଗ୍ରାମୀଣ ଇଲାକାରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ବଢିଛି । ଆଜିକାଲି ଲୋକେ LPG ଗ୍ୟାସର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ କୁକର କିଣିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ।
ଗ୍ୟାସ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଉଛି । ଲୋକେ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି । ଏପରିକି ହୋଟେଲ, ରେସ୍ତୋରାଁ ଆଦିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି । ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ବେଶି ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିଲା ତେବେ ଭାରତରେ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ ଗ୍ୟାସ ବା ଇନ୍ଧନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଏହାର ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍ ।
ଭାରତର ବହୁ ସହରରେ କମର୍ସିଆଲ LPG ସିଲିଣ୍ଡରର ଅଭାବ କାରଣରୁ ରେସ୍ତେରାଁ, ହୋଟେଲ ଓ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଆଦିରେ ଚା', କଫି, ଦୋସା, ରୁଟି, ପୁରୀ ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି । ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି । ଏଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡକ୍ସନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉଛି ।