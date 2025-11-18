ETV Bharat / lifestyle

ଶୀତଦିନେ କାହିଁକି ଓଠ ଏତେ ଫାଟିଯାଏ? ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଭିଟାମିନର ଅଭାବରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ହୁଏ...

ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଏହି କାରଣରୁ ଫାଟୁଛି ଓଠ । ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି...

Why do lips crack so often in winter? Know which vitamin deficiency causes this problem.
ଶୀତଦିନେ କାହିଁକି ଓଠ ଏତେ ଫାଟିଯାଏ? ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଭିଟାମିନର ଅଭାବରୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ହୁଏ... (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 18, 2025 at 11:22 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଥଣ୍ଡାଦିନରେ ଓଠ ଫାଟିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା । ବହୁତ ଲୋକ ଏଥିରେ ହଇରାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି । ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଟେ । ମାତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଥଣ୍ଡାଦିନରେ ବାରମ୍ବାର ଓଠ ଫାଟିବା କେବଳ ଶୁଷ୍କତା କାରଣରୁ ହୋଇନଥାଏ ବରଂ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ବ ଅଭାବରୁ ହୋଇପାରେ । ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଶ୍ବେତସାର ପରି ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭିଟାମିନର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପଡିଥାଏ । ଏହି ଭିଟାମିନର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଲେ ଶରୀରରେ ବହୁ ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଏହି ଖବରରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ଓଠ ପଛର କାରଣ ଏବଂ କିପରି ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ...

ଓଠ କାହିଁକି ଫାଟେ?

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡର୍ମାଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଆଶା ସକଲାନି କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଯଦି ଆମ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ B12ର ଅଭାବ ଦେଖା ଦିଏ, ଏହି କରଣରୁ ଓଠ ଫାଟିଥାଏ । ଏହା ଅଭାବରେ ଓଟ ଫାଟିବା ସହିତ ତ୍ବଚା ମଧ୍ୟ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଯାଏ । ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଏହି ଭିଟାମିନ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଆମ ଶରୀରରେ ନାଲି ରକ୍ତ କୋଷିକା ନିର୍ମାଣରେ ଏହାର ଭୂମିକା ଅଧିକ । ଏହା ଅଭାବ ହେଲେ ରକ୍ତ ହୀନତା ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭିଟାମିନ B12 ଅଭାବରେ ଶରୀର ଝିମ୍‌ଝି୍‌ମ୍‌ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସ୍ମରଣଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୁଏ ।

ଏହି କାରଣରୁ ବି ବଢେ ଓଠ ଫାଟିବା ସମସ୍ୟା:

ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଡର୍ମାଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଆଶା ସକଲାନି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଠର ତ୍ବଚା ଖୁବ୍ ପତଳା ଓ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଟେ । ଏହା ଛଡ଼ା ଓଠ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବାହ୍ୟ ବାତାବରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥାଏ । ତେଣୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଓଠ ଫାଟିବା ସମସ୍ୟା ସାଧାରଣ ହୋଇଥାଏ ।

କହିବାକୁ ଗଲେ ଶୀତ ଦିନରେ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ କମିଯାଏ । ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଓଠ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ । ଓଠ ଶୁଖିବା ସହିତ ସ୍ତର ସ୍ତର ହୋଇ ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଗରମପାନୀୟ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେବନ କରୁ, ଯାହା ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ବଢାଇଥାଏ । ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଓଠକୁ ଆର୍ଦ୍ରତା ଦେବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଚାଟିଥାନ୍ତି । ଫଳରେ ଓଠ ଅଧିକ ଶୁଷ୍କ ହୋଇଉଠେ ।

ଭିଟାମିନ୍ B12 ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା କରନ୍ତୁ...

ଭିଟାମିନ B12ର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ହେବ...

  • ମାଛ: ସାଲମନ, ଟୁନା ଓ ସାର୍ଡିନ ଭଳି ମାଛକୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ବାରା ଭିଟାମିନ B12ର ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ।
  • ଅଏଷ୍ଟର: ଆପଣ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ ଅଏଷ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଟାମିନ B12ର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାମିଲ କରିପାରିବେ ।
  • ଅଣ୍ଡା: ଭିଟାମିନ B12ର ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଏକ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ ।
  • କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଜିନିଷ: ଭିଟାମିନ B12ର ଅଭାବ କ୍ଷୀର ଜାତୀୟ ଜିନିଷ ଭଲ ଭାବେ ପୂରଣ କରିଥାଏ । ତେଣୁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରେ କ୍ଷୀର, ଦହି, ପନିର ଓ ଛେନା ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ ।

(Disclaimer: ଏହି ସୂଚନା କେବଳ ସାଧାରଣ ପଠନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ETV ଭାରତ ଏହି ସୂଚନାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୈଧତା ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଦୟାକରି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

