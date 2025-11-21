ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ କମାଇପାରେ ମୋଟାପଣ, ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କଠୁ ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ସେବନ
କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ । ଜାଣନ୍ତୁ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଉପାୟ ।
Published : November 21, 2025 at 2:35 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ଯୋଗୁଁ ଓଜନ ବଢିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି । ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ସଠିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଆପଣାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । ଓଜମ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏପରି କିଛି ଫଳ ପନିପରିବା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ସେହି ଏକ ଫଳ ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ । ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଓଜନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତଥା କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଲେମ୍ବୁର ଗୁଣବତ୍ତା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି । ଲେମ୍ବୁ ଥିବା ତତ୍ତ୍ବ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବାର ତତ୍ତ୍ବକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ।
ଲେମ୍ବୁକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିବାର ଲାଭ:
- ଲେମ୍ବୁରେ ଭିଟାମିନ Cର ପରିମାଣ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଥାଏ ।
- ଏହା ଶରୀରର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକର ଶକ୍ତି ବଢାଇଥାଏ ।
- ଏଥିରେ ଭରପୂର ମାତ୍ରାରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡ଼ାଣ୍ଟ ଭରି ରହିଥାଏ ।
- ଏହା ଶରୀରରୁ ଟକ୍ସିନ୍ ବା ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ଲେମ୍ବୁକୁ ସାମିଲ କରିବା ଦ୍ବାରା ମେଦ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ ଅଟେ । ସଠିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ପିଇଲେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ୟାଲୋରୀ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରର ମେଦ କମ୍ ହେବା ସହିତ ଶରୀରରୁ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ପାଣି ପିଇଲେ ଶରୀରରେ ଜଳୀୟଅଂଶ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ରହିଥାଏ । ଶରୀରର ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସଠିକ ହୋଇଥାଏ । ଯଦି ଆପଣ ଓଜନ କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଚା’ କଫି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇ ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କୁହନ୍ତି ।
ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ କମାନ୍ତୁ ଓଜନ:
ସାଧାରଣତଃ ଅନେକ ଲୋକ ଦିନରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଚା’ କଫି ପିଇଥାନ୍ତି । ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦିନରେ ଥରେ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବା ଅଭ୍ୟାସ କରାଯାଏ, ତେବେ ସହଜରେ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରାଯାଇପାରେ । ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ପିଇବା ଦ୍ବାରା 100-200 କ୍ୟାଲୋରୀ କମ୍ ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ କିପରି ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ନ୍ୟାସନାଲ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଫ୍ ମେଡ଼ିସିନ ଅନୁଯାୟୀ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ବାରା ଶରୀରକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଭିଟାମିନ C ମିଳିଥାଏ । ଏହା ସଠିକ ଭାବରେ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ପାଚନରସ କ୍ଷରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଯାହା ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ହଜମ ହୋଇଥାଏ ।
ଏପରି ଖାଆନ୍ତୁ ପ୍ରତିଦିନ:
ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଲେମ୍ବୁକୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଖାଇପାରିବେ । ନିଜ ଖାଦ୍ୟଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଆରାମରେ ଲେମ୍ବୁକୁ ସାମିଲ କରିପାରିବେ ।
- ସାଲାଡ଼ କିମ୍ବା ଫଳରସରେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ଖାଇପାରିବେ ।
- ସୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକାଇ ଖାଇପାରିବେ ।
- ଗ୍ରୀନ ଟି’ ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି ବହୁ ଗବେଶଣାରୁ ଜଣାପଡ଼େ । ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଲେମ୍ବୁ ରସ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଭିଟାମିନ C ଶରୀରକୁ ମିଳିଥାଏ ।
- ସାଧାରଣ ନାଲି ଚା'ରେ ମଧ୍ୟ ଲେମ୍ବୁ ମିଳାଇ ସେବନ କରିପାରିବେ ।
- ଲେମ୍ବୁ ଓ ଅଦାରସ ମିଶାଇ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ବାରା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ ।
ଏହି ପରି ଭାବେ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିଲେ ଏହା ଲାଭ କରିଥାଏ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
(Disclaimer: ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୂଚନା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା, ଅଧ୍ୟୟନ, ଡାକ୍ତରୀ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଧାର କରି ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁ। ଏହି ପଦ୍ଧତି କିମ୍ବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ବିବରଣୀ ପଢିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ।)